Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ryan Giggs mencoba membajak kepindahan Elliot Anderson senilai £116 juta ke Manchester City untuk rival mereka, Manchester United
Sebuah pertemuan kebetulan di Portugal
Legenda Manchester United Giggs dan mantan bek Manchester United Phil Bardsley melakukan upaya terakhir untuk meyakinkan bintang Inggris Anderson agar memilih Old Trafford ketimbang pindah ke sisi biru Manchester.
Pertemuan itu terjadi pada awal musim panas ini saat ketiganya berada di Portugal, tetapi meski ada intervensi pribadi dari salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah United, gelandang tersebut pada akhirnya memilih kepindahan bernilai rekor ke Stadion Etihad.
Kepindahan pemain berusia 23 tahun itu dari Nottingham Forest sempat menjadikannya pemain Inggris termahal dalam sejarah, meski sejak itu ia makin memanaskan situasi dengan menyebut Manchester City sebagai "raja Manchester" dalam pertandingan pertamanya.
Bardsley angkat bicara soal pertemuan itu, mengakui bahwa ia dan Giggs merasa Anderson adalah talenta yang layak dikejar. "Saya berada di Portugal pada awal musim panas ini bermain golf dengan Giggs dan kami melihat Anderson di lapangan golf lalu berbincang dengannya untuk mencoba membujuknya bergabung dengan United," kata Bardsley kepada Casinolyze. "Dia masih belum yakin ingin melakukan apa, tetapi lebih dari £100 juta untuk gelandang bertahan sepertinya? Jika saya menghabiskan uang sebanyak itu, saya ingin pemain yang akan menambah 30-40 gol untuk tim saya dalam satu musim. Itulah yang saya cari dengan biaya sebesar itu. Itu nilai yang sepadan dengan uangnya."
- Getty Images Sport
Strategi alternatif Manchester United di lini tengah
Meski Manchester United pada awalnya tertarik mengalahkan rival sekotanya dalam perburuan transfer, jajaran petinggi klub dilaporkan mundur dari persaingan begitu tuntutan Nottingham Forest melampaui angka £100 juta. Keputusan itu membuat Michael Carrick mencari opsi lain di pasar, dan pada akhirnya mengamankan kesepakatan untuk Andrey Santos dari Chelsea serta kapten Aston Villa Youri Tielemans.
Bardsley penuh pujian untuk rekrutan baru asal Belgia milik United itu, dengan menyoroti pengalaman serta rekam jejaknya dalam meraih trofi sebagai aset penting bagi skuad Carrick. "Merekrut Youri Tielemans seharga £35 juta adalah bisnis yang sangat bagus. Dia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, dia bisa tampil maksimal dan dia sudah memenangkan trofi. ," katanya.
"Saya pikir Manchester City dan Tottenham jelas membayar terlalu mahal untuk Anderson dan Sandro Tonali. Saya tahu itu mulai sampai pada tahap dengan Elliot di mana nilainya akan menjadi £100 juta lebih dan saya просто tidak merasa nyaman mengeluarkan harga seperti itu untuknya sebagai seorang pemain. Dengar, dia luar biasa. Saya sangat menyukainya."
Anderson jelaskan keputusan Etihad
Terlepas dari minat dari kubu merah di kota ini, Anderson menegaskan keinginannya untuk bergabung dengan juara bertahan. Gelandang itu tampil menonjol untuk timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel selama kampanye Piala Dunia 2026 mereka dan merasa bahwa City menawarkan wadah terbaik untuk perkembangan kariernya lebih lanjut.
Setelah menuntaskan kontrak berdurasi lima tahun, Anderson berbicara tentang motivasinya di balik kepindahan ini. "Begitu saya tahu City menginginkan saya, saya benar-benar bertekad untuk mewujudkan kepindahan ini," kata Anderson. "Anda ingin menguji diri sendiri di level tertinggi. Berada di City berarti saya memiliki kesempatan itu.
Merefleksikan peningkatan kariernya yang pesat, Anderson menyoroti besarnya ambisinya. "Itu terjadi cukup cepat, tetapi saya rasa saya selalu percaya bisa mencapai titik ini, dan inilah tempat yang saya inginkan.
- Getty
Era baru di bawah asuhan Maresca
Bagi Manchester City, perekrutan Anderson merupakan pernyataan ambisi yang signifikan saat mereka menjalani era setelah Pep Guardiola. Dengan Enzo Maresca kini memegang kendali, klub ini ingin mempertahankan dominasinya di kancah domestik sambil mengintegrasikan talenta baru ke dalam skuad.
Kedatangan Anderson menjadi kepingan besar pertama dalam rencana manajer asal Italia itu, yang mengambil alih di Etihad setelah masa tugasnya di Chelsea. Gelandang tersebut sudah menantikan kesempatan bekerja dengan pelatih barunya, dengan menyebut ulasan positif dari mantan rekan-rekannya.
City dijadwalkan menghadapi Arsenal di Community Shield akhir pekan depan sebelum memulai upaya mempertahankan gelar Premier League di kandang melawan Bournemouth.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami