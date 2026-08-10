Legenda Manchester United Giggs dan mantan bek Manchester United Phil Bardsley melakukan upaya terakhir untuk meyakinkan bintang Inggris Anderson agar memilih Old Trafford ketimbang pindah ke sisi biru Manchester.

Pertemuan itu terjadi pada awal musim panas ini saat ketiganya berada di Portugal, tetapi meski ada intervensi pribadi dari salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah United, gelandang tersebut pada akhirnya memilih kepindahan bernilai rekor ke Stadion Etihad.

Kepindahan pemain berusia 23 tahun itu dari Nottingham Forest sempat menjadikannya pemain Inggris termahal dalam sejarah, meski sejak itu ia makin memanaskan situasi dengan menyebut Manchester City sebagai "raja Manchester" dalam pertandingan pertamanya.

Bardsley angkat bicara soal pertemuan itu, mengakui bahwa ia dan Giggs merasa Anderson adalah talenta yang layak dikejar. "Saya berada di Portugal pada awal musim panas ini bermain golf dengan Giggs dan kami melihat Anderson di lapangan golf lalu berbincang dengannya untuk mencoba membujuknya bergabung dengan United," kata Bardsley kepada Casinolyze. "Dia masih belum yakin ingin melakukan apa, tetapi lebih dari £100 juta untuk gelandang bertahan sepertinya? Jika saya menghabiskan uang sebanyak itu, saya ingin pemain yang akan menambah 30-40 gol untuk tim saya dalam satu musim. Itulah yang saya cari dengan biaya sebesar itu. Itu nilai yang sepadan dengan uangnya."