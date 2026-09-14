Ryan Giggs jagokan gelandang Manchester United Kobbie Mainoo mencapai level luar biasa Paul Scholes

Mainoo menjadi starter dan bermain penuh 90 menit saat Manchester United menelan kekalahan 1-0 dari Manchester City yang bermain dengan 10 orang di Old Trafford pada Minggu. Meski hasilnya negatif, Giggs sangat terkesan dengan ketangguhan sang gelandang.

Berbicara di saluran YouTube Rio Ferdinand, Giggs menganalisis penampilan tersebut dan memuji atribut fisik spesifik pemain muda itu. "Ini bukan soal kecepatan, ini akselerasi," kata Giggs. "Jadi, dia tidak cepat-cepat sekali, tetapi dia punya akselerasi itu, dan dia, Anda tahu, kuat secara fisik. Dia pemain yang sangat, sangat bagus."