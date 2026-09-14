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Ryan Giggs jagokan gelandang Manchester United Kobbie Mainoo mencapai level luar biasa Paul Scholes
Performa impresif dalam derby
Mainoo menjadi starter dan bermain penuh 90 menit saat Manchester United menelan kekalahan 1-0 dari Manchester City yang bermain dengan 10 orang di Old Trafford pada Minggu. Meski hasilnya negatif, Giggs sangat terkesan dengan ketangguhan sang gelandang.
Berbicara di saluran YouTube Rio Ferdinand, Giggs menganalisis penampilan tersebut dan memuji atribut fisik spesifik pemain muda itu. "Ini bukan soal kecepatan, ini akselerasi," kata Giggs. "Jadi, dia tidak cepat-cepat sekali, tetapi dia punya akselerasi itu, dan dia, Anda tahu, kuat secara fisik. Dia pemain yang sangat, sangat bagus."
- Getty Images Sport
Membandingkan visi dengan Scholes
Giggs secara khusus membandingkan visi Mainoo dengan Scholes, dan menyebut ia bisa mengembangkan jangkauan umpan elite tersebut. Ketika ditanya apakah gelandang itu bisa mencapai level visi Scholes, Giggs memberikan jawaban positif.
"Ya, maksud saya, itu seharusnya menjadi umpan pertama yang benar-benar dicari seorang gelandang, Anda tahu, bola terobosan ke belakang atau switching sejauh 30 yard yang berpotensi," jelasnya. "Umpan ke depan itu seharusnya menjadi umpan pertama yang Anda pikirkan. Jadi, jika dia menambahkan itu ke dalam permainannya, juga dribel serta umpan-umpan pendek, maka siapa yang tahu?"
Belajar sambil bekerja
Mantan winger Wales itu juga bersimpati dengan melelahkannya pertarungan lini tengah melawan rival sekota mereka, seraya mencatat bagaimana Mainoo terus memaksakan diri.
"Saya merasa kasihan pada 10 menit terakhir karena dia masih mencoba melakukan [terlalu banyak]. Bolanya direbut darinya karena dia masih mencoba melakukan hal yang benar, dan dia sudah tidak punya energi untuk melakukannya," kata Giggs. Ia menambahkan: "Sebagai seorang... gelandang tengah untuk Man Utd, dia masih muda, dia masih belajar tentang permainan ini, dan dia harus belajar sambil menjalaninya."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Mainoo?
Manchester United jelas menaruh kepercayaan besar pada Mainoo, dengan jajaran petinggi klub senang dengan perkembangan pesatnya di bawah Michael Carrick. Gelandang muda itu kini akan berupaya menyempurnakan umpan-umpan ke depannya dan mempertahankan perkembangan luar biasanya saat tim bersiap menghadapi laga-laga Premier League mendatang.
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