Ruud Nijstad: Bek remaja bertubuh jangkung dari Twente yang telah menarik perhatian Barcelona, Bayern, dan Chelsea

Nijstad mulai dipanggil masuk ke skuad pertandingan Twente saat berusia 17 tahun dan mendapat kesempatan besar ketika kapten klub, Robin Propper, mengalami cedera kepala hanya delapan menit setelah pertandingan derby lokal melawan Heracles pada Oktober 2025. Itu adalah momen yang tepat baginya untuk melakukan debut, mengingat ia secara efektif pernah bermain di akademi muda kedua tim karena struktur yang tidak biasa.

Namun, Nijstad telah menunjukkan kesetiaannya kepada Twente dan ia menampilkan performa terbaik dalam kemenangan 2-1 tersebut, bahkan dinobatkan sebagai man of the match oleh para pendukung pada hari itu.

"Hari yang sangat indah," katanya setelah pertandingan. "Kamu bekerja keras untuk ini selama bertahun-tahun. Aku sudah bermain di akademi ini selama delapan tahun, dan kamu bermimpi untuk bermain di sini. Fakta bahwa ini terjadi hari ini setelah hanya beberapa menit sungguh luar biasa. Itu adalah momen yang luar biasa, tapi sarafku tegang. Seiring berjalannya pertandingan, aku semakin tenang.

"Saya tumbuh bersama FC Twente sejak kecil, jadi bagi saya, senang rasanya bisa masuk sebagai pemain pengganti hari ini. Derby memang berbeda dari pertandingan lain, tapi kamu harus menghadapinya seperti pertandingan biasa. Bagi saya, rasanya tidak seberat yang dirasakan oleh beberapa orang."