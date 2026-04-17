Ruud Nijstad Twente NXGN
Richard Martin

Ruud Nijstad: Bek remaja bertubuh jangkung dari Twente yang telah menarik perhatian Barcelona, Bayern, dan Chelsea

Baik itu Ruud Krol yang dua kali menjadi finalis Piala Dunia, Ronald Koeman yang agresif, ikon sepak bola total Ruud Gullit, maupun Virgil van Dijk yang rajin meraih gelar, Belanda memiliki tradisi panjang dalam melahirkan para bek yang telah meninggalkan jejak gemilang dalam dunia sepak bola. Dan kini muncul bintang baru yang diincar oleh setiap klub papan atas: perkenalkan Ruud Nijstad, bek tengah remaja andalan FC Twente.

Nijstad memang baru menjalani musim pertamanya sebagai pemain profesional, namun ia tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya di Twente dan menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa.

Barcelona, Bayern Munich, dan Chelsea hanyalah beberapa klub yang tertarik pada pemain berusia 18 tahun ini, yang dengan cepat menempatkan dirinya sebagai salah satu bek andalan Twente sejak debutnya di tim utama pada Oktober lalu. Ia bahkan mengakui bahwa ia mungkin akan pindah dalam waktu dekat.

GOAL memberikan ulasan mendalam tentang salah satu talenta muda paling menjanjikan di Belanda...

    Di sinilah semuanya bermula

    Nijstad lahir di kota kecil Almelo, Belanda, pada 17 Januari 2008. Setelah memulai kariernya bersama klub divisi bawah DETO, ia bergabung dengan akademi gabungan Twente dan Heracles pada usia 11 tahun. Menjelang usia 16 tahun, ia menarik minat AC Milan dan Juventus, bahkan terbang ke Italia utara untuk bertemu perwakilan kedua klub tersebut. 

    Namun, pada akhirnya ia memilih untuk menandatangani kontrak dengan Twente, klub yang ia dukung dan yang sangat percaya padanya. Ia naik pangkat dengan cepat di tim Eredivisie tersebut, dipromosikan ke tim U-19 saat usianya baru 16 tahun, dan kemudian ditempatkan di tim U-21 pada awal musim ini.

    Namun, tak lama kemudian, ia sudah mulai bermain untuk tim utama...

    Kesempatan emas

    Nijstad mulai dipanggil masuk ke skuad pertandingan Twente saat berusia 17 tahun dan mendapat kesempatan besar ketika kapten klub, Robin Propper, mengalami cedera kepala hanya delapan menit setelah pertandingan derby lokal melawan Heracles pada Oktober 2025. Itu adalah momen yang tepat baginya untuk melakukan debut, mengingat ia secara efektif pernah bermain di akademi muda kedua tim karena struktur yang tidak biasa. 

    Namun, Nijstad telah menunjukkan kesetiaannya kepada Twente dan ia menampilkan performa terbaik dalam kemenangan 2-1 tersebut, bahkan dinobatkan sebagai man of the match oleh para pendukung pada hari itu.

    "Hari yang sangat indah," katanya setelah pertandingan. "Kamu bekerja keras untuk ini selama bertahun-tahun. Aku sudah bermain di akademi ini selama delapan tahun, dan kamu bermimpi untuk bermain di sini. Fakta bahwa ini terjadi hari ini setelah hanya beberapa menit sungguh luar biasa. Itu adalah momen yang luar biasa, tapi sarafku tegang. Seiring berjalannya pertandingan, aku semakin tenang.

    "Saya tumbuh bersama FC Twente sejak kecil, jadi bagi saya, senang rasanya bisa masuk sebagai pemain pengganti hari ini. Derby memang berbeda dari pertandingan lain, tapi kamu harus menghadapinya seperti pertandingan biasa. Bagi saya, rasanya tidak seberat yang dirasakan oleh beberapa orang."

    Bagaimana kabarnya?

    Nijstad tampil begitu apik di tengah tekanan pertandingan derby sehingga ia tetap mempertahankan posisinya di tim meski Propper sudah pulih sepenuhnya, dan pada pertandingan ketiganya ia mencetak assist pertamanya dalam kekalahan 3-2 dari Ajax.

    Pemain remaja ini terus bermain dan bahkan berhasil menggantikan Propper di tim - yang tentu saja membuat kapten klub itu kesal. Ia telah menjalin kerja sama yang solid dengan Stav Lemkin di jantung pertahanan dan memiliki pemahaman yang baik dengan bek kiri Mats Rots.

    Ia menampilkan performa terbaiknya sejauh ini dalam kemenangan 2-1 di kandang Ajax pada bulan April dan kemudian mencetak gol profesional pertamanya pada pekan berikutnya, dengan menyarangkan bola ke gawang setelah tendangan sudut dalam kemenangan 2-1 di kandang melawan Volendam. Nijstad telah mendapatkan penghargaan di level internasional, dengan mencatatkan penampilan pertamanya untuk tim U-19 Belanda pada bulan Maret.

    Kelebihan utama

    Nijstad terkenal karena kemampuannya dalam mengolah bola. Ia memiliki jangkauan umpan yang mengesankan, dengan insting tajam dalam melepaskan umpan panjang ke lini serang, serta kepercayaan diri yang luar biasa saat menguasai bola. Ia adalah sosok bek modern yang ideal, mampu bermain sebagai bek kiri terbalik dan tak segan-segan maju ke lini tengah untuk mendukung serangan.

    Ketika ditanya untuk mendeskripsikan gaya bermainnya sendiri, ia berkata: "Bagus dalam mengolah bola, kuat secara fisik, saya memiliki visi yang baik dan umpan yang bagus." Ia juga tentu tidak kekurangan tinggi badan, dengan tinggi 188 cm dan masih memiliki ruang untuk tumbuh.

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Mungkin agak mengejutkan mengingat posisinya dan tinggi badannya yang mencapai 190 cm, Nijstad mengakui: "Dari segi pertahanan di kotak penalti, saya masih bisa meningkatkan kemampuan saya, begitu pula dengan kaki kanan saya." Memang, ia diingatkan kembali betapa banyak hal yang masih harus dipelajarinya dalam pertandingan melawan Ajax, di mana ia mengalami kesulitan besar dalam duel-duel udara melawan Wout Weghorst.

    Selanjutnya... Frank de Boer?

    Nijstad sering dibandingkan dengan bek legendaris Belanda, Frank de Boer, seorang bek tengah kaki kiri lainnya yang juga melakukan debutnya di Eredivisie pada usia 18 tahun. Kedua pemain ini terkenal karena kemampuannya dalam mengoper bola dari lini belakang serta kekuatan fisik mereka.

    Nathan Ake dari Manchester City, bek tengah kaki kiri lainnya yang diubah menjadi bek kiri oleh Pep Guardiola, juga terlintas dalam pikiran saat pertama kali melihat Nijstad beraksi.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Dengan empat pertandingan tersisa di musim Eredivisie, Nijstad fokus membantu Twente berjuang untuk finis di posisi kedua dan lolos ke Liga Champions, atau setidaknya masuk ke Liga Europa. Namun jelas bahwa langkah selanjutnya sudah ada di benaknya. Ia terikat kontrak dengan Twente hingga 2027, yang berarti klub bisa menjualnya dengan biaya transfer yang tidak terlalu besar pada musim panas ini - kabarnya sekitar €8 juta - atau mengambil risiko ia hengkang tahun depan tanpa mendapatkan apa-apa.

    Ia mengatakannya dengan jelas dalam wawancara baru-baru ini dengan ESPN: "Menurut saya, pilihannya adalah memperpanjang kontrak atau pergi. Saya memang punya gambaran tentang apa yang akan saya lakukan, tapi saat ini, saya adalah pemain FC Twente. Saya bisa mengabaikan hal itu dengan baik dan menyerahkannya kepada orang tua dan manajemen saya. Saya fokus pada sepak bola. Saya menganggap diri saya tenang dan tetap tenang menghadapi situasi ini. Segalanya memang bergerak cepat, lebih cepat dari yang diharapkan, tapi saya senang dengan menit bermain yang saya dapatkan dan berharap bisa terus seperti ini."

    Pelatihnya, John van den Brom, yakin bahwa Ruud ditakdirkan untuk mencapai level tertinggi. "Hal-hal baik datang dengan cepat," katanya. "Ruud telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Dia pemuda yang baik dan memiliki bakat besar. Dia memiliki potensi besar untuk sukses. Bagi saya, dia termasuk dalam lima besar pemain paling berbakat dalam karier kepelatihan saya."