Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Russell Martin mengatakan bahwa ia tidak menyesali masa-masa sulitnya bersama Rangers, yang berujung pada pemecatan mantan manajer Southampton itu setelah empat bulan
Merenungkan masa-masa sulit di Ibrox
Ditunjuk oleh pemilik baru pada musim panas lalu, Martin bertahan selama 123 hari sebelum akhirnya hengkang. Dalam 17 pertandingan, ia mencatatkan lima kemenangan, enam hasil imbang, dan enam kekalahan. Meskipun mengalami kekalahan telak dengan agregat 9-1 dari Club Brugge di babak kualifikasi Liga Champions dan hanya meraih satu kemenangan liga dari tujuh pertandingan, ia tetap teguh pada pendiriannya.
"Saya tidak menyesali apa pun," jelasnya kepada BBC Radio 5 Live. "Ada banyak rasa frustrasi bagi saya sebagai pelatih, manajer, dan pemimpin, tetapi pada akhirnya, itu selalu menjadi kesalahan Anda sebagai manajer. Ini adalah kesalahan saya karena saya tidak tampil cukup baik dan Anda belajar darinya dan saya pasti akan menjadi lebih baik karenanya."
- Getty Images Sport
Dampak pribadi dari manajemen sepak bola
Intensitas pekerjaannya dengan cepat merembet ke kehidupan pribadinya, sehingga menciptakan suasana yang tidak sehat. Meskipun ia mengungkapkan rasa sayangnya terhadap kota itu, mantan pemain tim nasional Skotlandia ini mengungkapkan bahwa permusuhan yang semakin memuncak membuat keluarganya tidak mungkin lagi mendukungnya. "Saya mencintai Glasgow sebagai sebuah kota," katanya. "Saya senang tinggal di sana. Situasinya sangat sulit bagi orang-orang di sekitar saya—keluarga, teman-teman. Ketika anak-anak saya datang, mereka tidak bisa menonton pertandingan karena tingkat pelecehan yang saya terima saat itu." Ia menggambarkan masa kepemimpinannya yang intens ini sebagai "pembentukan karakter".
Menghadapi perubahan besar dan ekspektasi yang tinggi
Penunjukannya bertepatan dengan masa transisi besar-besaran, di mana ia memimpin perombakan skuad yang radikal. "Ada begitu banyak perubahan," akunya. "Saya bergabung dengan klub ini pada saat pemilik baru baru saja mengambil alih, yang secara harfiah baru dua minggu menjabat saat saya datang. Direktur sepak bola baru, direktur eksekutif, kepala departemen kinerja, pelatih kepala baru, 14 pemain baru." Ia menambahkan: "Saya berusaha menekankan bahwa hal ini mungkin membutuhkan waktu, jadi itu adalah kesalahan saya karena saya berada di tempat di mana secara historis dan tradisional, Anda tidak benar-benar memiliki waktu. Saya ingin memiliki waktu untuk membangun sesuatu dan saya merasa itulah yang dibutuhkan klub. Pemilik klub memutuskan sebaliknya dan mereka telah mengambil keputusan mereka."
- Getty Images Sport
Bangga atas keberhasilan perekrutan pemain baru musim panas ini
Sejak itu, Rangers melesat ke peringkat ketiga di bawah asuhan Danny Rohl, hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Hearts. Meskipun sudah hengkang, mantan manajer Swansea City itu tetap bangga dengan rekrutan-rekrutannya seperti Emmanuel Fernandez dan Mikey Moore. "Bagi saya, tidak mengherankan bahwa dia terus tampil gemilang," katanya tentang Moore yang memiliki "bakat luar biasa". "Ambil contoh orang-orang seperti Mani Fernandez. Pindah dari Peterborough di League One ke Rangers dan tiba-tiba bermain di hadapan penonton sebanyak itu adalah pengalaman yang benar-benar berbeda. Dia tampil brilian." Para pemain yang didatangkan musim panas ini telah menjadi sangat penting, dengan total mencetak 11 gol di bawah kepemimpinan baru.
Iklan