Turnamen yang diikuti 191 tim ini akan berlangsung di Azerbaijan pada 24 Oktober hingga 30 Oktober, dengan pertandingan dimainkan dalam format delapan lawan delapan yang menampilkan dua babak masing-masing 20 menit di lapangan yang lebih kecil. Absennya sejumlah tim besar, termasuk Ukraina, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat, menegaskan bahwa ketegangan geopolitik yang mendalam masih membayangi ajang ini. Ke depan, FIFA berencana meluncurkan edisi putri tahun depan sebelum menjadikan kedua festival akar rumput itu sebagai ajang tahunan mulai 2028.