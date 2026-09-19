Russian Look
Diterjemahkan oleh
Rusia mendapat kembali sebagian akses ke sepakbola internasional setelah FIFA memasukkan tim muda mereka dalam undian Piala Dunia U-15
Skuad muda masuk turnamen
Rusia secara resmi telah kembali ke kancah sepakbola internasional di level usia muda setelah dimasukkan dalam undian fase grup Piala Dunia U-15 di Azerbaijan. Ditempatkan di grup berisi enam tim bersama Turki, Afghanistan, Djibouti, Sierra Leone, dan Sudan, keputusan ini menandai pelonggaran pertama terhadap sanksi olahraga terhadap negara tersebut sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Namun, pelonggaran ini dibatasi ketat hanya untuk sepakbola akar rumput, setelah seluruh 211 asosiasi anggota menerima undangan resmi pada Desember lalu.
- AFP
Badan pengelola memaparkan visi
Badan pengatur sepak bola dunia menegaskan bahwa format turnamen festival itu sengaja dirancang untuk menjembatani kesenjangan kompetitif antara negara-negara anggota di seluruh dunia. Menjelaskan tujuan utama di balik peluncuran kompetisi percontohan tersebut, FIFA menyatakan: "Piala Dunia & Festival U-15 FIFA menjawab tantangan mendasar dalam sepak bola internasional: menyediakan kesempatan kompetitif yang bermakna bagi negara-negara yang kualifikasi ke kompetisi FIFA masih menjadi tantangan yang sangat besar."
Larangan bagi senior tetap mutlak
Pelonggaran pembatasan di level junior tidak mengubah penangguhan tim nasional senior dan klub Rusia dari kompetisi utama seperti Kejuaraan Eropa dan Liga Champions. Pembatasan tersebut sebelumnya dipertahankan oleh Court of Arbitration for Sport untuk mencegah boikot pertandingan secara luas dari federasi-federasi Eropa. Presiden UEFA Aleksander Ceferin menegaskan kembali bahwa pintu tetap tertutup rapat bagi skuad senior Rusia selama konflik di Ukraina masih berlanjut.
- Pius Koller
Azerbaijan menggelar laga-laga festival
Turnamen yang diikuti 191 tim ini akan berlangsung di Azerbaijan pada 24 Oktober hingga 30 Oktober, dengan pertandingan dimainkan dalam format delapan lawan delapan yang menampilkan dua babak masing-masing 20 menit di lapangan yang lebih kecil. Absennya sejumlah tim besar, termasuk Ukraina, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat, menegaskan bahwa ketegangan geopolitik yang mendalam masih membayangi ajang ini. Ke depan, FIFA berencana meluncurkan edisi putri tahun depan sebelum menjadikan kedua festival akar rumput itu sebagai ajang tahunan mulai 2028.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami