Rumor transfer yang mengejutkan semakin menguat! RB Leipzig tampaknya ingin mendatangkan mantan bintang FC Bayern sebagai pengganti Ole Werner

RB mendatangkan Werner setahun yang lalu setelah ia hengkang secara sukarela dari Werder dan membayar biaya transfer sekitar 1,5 juta euro. Kinerjanya terlihat sukses di atas kertas: Setelah musim Bundesliga terburuk dalam sejarah klub pada musim 2024/25, yang mengakibatkan RB gagal lolos ke kompetisi internasional sama sekali, musim di bawah asuhan Werner justru menjadi salah satu musim terbaik bagi klub asal Leipzig tersebut. Hanya kurang dua poin dari rekor terbaik pada musim pertama 2016/17. Leipzig akhirnya lolos dengan meyakinkan ke kompetisi teratas.

Werner sendiri juga berada jauh di depan dalam sejarah kepelatihan Leipzig dengan rata-rata 1,95 poin per pertandingan dari 38 pertandingan resmi. Hal ini terjadi meskipun ia harus mengelola perubahan radikal di RB di bawah tekanan olahraga yang besar. Pasalnya, RB kehilangan tiga pencetak gol terbaik tim dari musim sebelumnya, yaitu Benjamin Sesko, Xavi Simons, dan Lois Openda. Selain itu, dua dari sedikit figur ikonik klub, Yussuf Poulsen dan Kevin Kampl, juga meninggalkan klub.

Namun, Werner berhasil menyatukan tim dan membantu beberapa pemain naik ke level berikutnya. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, dan tentu saja rekrutan baru terbaik Yan Diomande hanyalah tiga contoh di antaranya.