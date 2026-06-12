Radio Marca Baleares melaporkan bahwa pelatih kepala RCD Mallorca saat ini telah menerima tawaran dari Bundesliga. Menurut informasi dari La Ultima Hora, tawaran tersebut datang dari RB Leipzig. Dengan demikian, Demichelis akan meninggalkan Mallorca dan pindah ke Bundesliga.
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Rumor transfer yang mengejutkan semakin menguat! RB Leipzig tampaknya ingin mendatangkan mantan bintang FC Bayern sebagai pengganti Ole Werner
Demichelis (45 tahun), yang antara tahun 2003 dan 2011 tampil dalam 259 pertandingan resmi sebagai pemain untuk FC Bayern München, baru saja memperpanjang kontraknya selama dua tahun bersama klub yang baru saja terdegradasi dari La Liga tersebut. Namun, ia dilaporkan memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya, yang kini tampaknya diaktifkan oleh klub asal Saxony tersebut.
Demichelis baru tiba di Spanyol pada 1 Maret untuk menyelamatkan klub tersebut dari degradasi ke Segunda Division. Namun, hal itu tidak berhasil; dalam 12 pertandingan resmi di bangku cadangan Mallorca, pemain asal Argentina ini mencatatkan rata-rata 1,5 poin per pertandingan.
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Demichelis telah bekerja sebagai pelatih selama sembilan tahun
Demichelis memulai kariernya sebagai pelatih pada tahun 2017 di FC Malaga, klub terakhir tempat ia bermain sebagai pemain. Di sana, ia menjabat sebagai asisten pelatih kepala Michel dan Jose Gonzalez.
Setelah itu, ia kembali ke klub juara terbanyak Jerman, mengambil alih tim U19 dan kemudian tim cadangan. Pada Januari 2023, ia kembali ke tanah airnya untuk bergabung dengan klub legendaris River Plate di Buenos Aires.
Di akhir musim, Demichelis berhasil membawa klub tersebut meraih gelar juara dan meraih dua gelar lainnya. Pada Agustus 2024, ia bergabung dengan CF Monterrey di Meksiko, di mana kariernya di sana berakhir pada Mei tahun lalu.
Werner tampaknya sudah dua kali terancam dipecat di Leipzig
Di Leipzig, rumor mengenai pemecatan Werner setelah hanya satu musim kembali mengemuka belakangan ini. Dikabarkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai kerja sama dengan pelatih berusia 38 tahun tersebut.
Konon, ada dua kubu di RB: Di satu sisi, ada tim yang dipimpin oleh Kepala Sepak Bola Global Red Bulls, Jürgen Klopp, yang memandang kritis kinerja Werner dan mendukung pemecatan mantan pelatih Bremen tersebut. Di sisi lain, para petinggi Leipzig dilaporkan membela pelatih mereka dan telah menyelamatkannya dari pemecatan sebanyak dua kali.
Sky antara lain melaporkan tentang Klopp dan rekan-rekannya: "Jika mengikuti keputusan tim ahli, Werner sudah tidak lagi menjabat."
- AFP
Rata-rata nilai Werner di Leipzig adalah 1,95
RB mendatangkan Werner setahun yang lalu setelah ia hengkang secara sukarela dari Werder dan membayar biaya transfer sekitar 1,5 juta euro. Kinerjanya terlihat sukses di atas kertas: Setelah musim Bundesliga terburuk dalam sejarah klub pada musim 2024/25, yang mengakibatkan RB gagal lolos ke kompetisi internasional sama sekali, musim di bawah asuhan Werner justru menjadi salah satu musim terbaik bagi klub asal Leipzig tersebut. Hanya kurang dua poin dari rekor terbaik pada musim pertama 2016/17. Leipzig akhirnya lolos dengan meyakinkan ke kompetisi teratas.
Werner sendiri juga berada jauh di depan dalam sejarah kepelatihan Leipzig dengan rata-rata 1,95 poin per pertandingan dari 38 pertandingan resmi. Hal ini terjadi meskipun ia harus mengelola perubahan radikal di RB di bawah tekanan olahraga yang besar. Pasalnya, RB kehilangan tiga pencetak gol terbaik tim dari musim sebelumnya, yaitu Benjamin Sesko, Xavi Simons, dan Lois Openda. Selain itu, dua dari sedikit figur ikonik klub, Yussuf Poulsen dan Kevin Kampl, juga meninggalkan klub.
Namun, Werner berhasil menyatukan tim dan membantu beberapa pemain naik ke level berikutnya. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, dan tentu saja rekrutan baru terbaik Yan Diomande hanyalah tiga contoh di antaranya.