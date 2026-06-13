Pada hari Sabtu, surat kabar tabloid Express dari Köln melaporkan bahwa klub asal Kraichgau itu akan mencoba peruntungannya untuk mendapatkan pemain penyerang yang sangat diminati tersebut. Dilaporkan bahwa TSG berencana melakukan "upaya agresif" untuk meyakinkan El Mala dengan "uang tanda tangan yang besar, gaji yang menggiurkan, dan kontrak jangka panjang".
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"Rumor transfer": Klub Bundesliga membantah adanya rencana "langkah drastis" untuk merekrut Said El Mala dari Köln
TSG menanggapi hal tersebut di X dan mengolok-olok laporan tersebut: "Sudah lama sekali tidak membaca kabar transfer yang begitu konyol," tulis klub itu di Twitter, lengkap dengan permainan kata menggunakan nama depan dan emoji bebek.
Dengan demikian, Hoffenheim mematahkan rumor tersebut sebelum sempat berkembang lebih jauh.
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Borussia Dortmund juga dikabarkan tertarik pada El Mala
Köln kabarnya berharap bisa meraup keuntungan dari penjualan El Mala musim panas ini, jika pemain muda berusia 19 tahun itu benar-benar ingin meninggalkan klub asal Kota Katedral tersebut. Awalnya, minat Brighton pupus, padahal The Seagulls sudah ingin mendatangkan pemain serang tersebut sejak musim panas lalu. Baru-baru ini, El Mala kabarnya menolak pindah ke Brentford, meskipun klub Liga Premier itu bersedia membayar hingga 50 juta euro untuknya.
Konon, keluarga El Mala, yang kini juga menjadi penasihatnya, lebih memilih transfer di dalam Bundesliga. Setelah awal musim yang kuat dari remaja tersebut dan paruh kedua musim yang solid, Borussia Dortmund dilaporkan masih memasukkannya dalam daftar incaran. Namun, Borussia Dortmund tampaknya tidak akan mau dan mampu membayar 50 juta euro yang diminta oleh FC.
El Mala baru kembali ke FC musim panas lalu setelah dipinjamkan ke Viktoria Köln dan sudah dipanggil ke tim nasional pada musim Bundesliga pertamanya.
Statistik Said El Mala pada musim 2025/2026:
Permainan: 36 Menit bermain: 2038 Gol: 13 Assist: 5