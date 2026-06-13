Köln kabarnya berharap bisa meraup keuntungan dari penjualan El Mala musim panas ini, jika pemain muda berusia 19 tahun itu benar-benar ingin meninggalkan klub asal Kota Katedral tersebut. Awalnya, minat Brighton pupus, padahal The Seagulls sudah ingin mendatangkan pemain serang tersebut sejak musim panas lalu. Baru-baru ini, El Mala kabarnya menolak pindah ke Brentford, meskipun klub Liga Premier itu bersedia membayar hingga 50 juta euro untuknya.

Konon, keluarga El Mala, yang kini juga menjadi penasihatnya, lebih memilih transfer di dalam Bundesliga. Setelah awal musim yang kuat dari remaja tersebut dan paruh kedua musim yang solid, Borussia Dortmund dilaporkan masih memasukkannya dalam daftar incaran. Namun, Borussia Dortmund tampaknya tidak akan mau dan mampu membayar 50 juta euro yang diminta oleh FC.

El Mala baru kembali ke FC musim panas lalu setelah dipinjamkan ke Viktoria Köln dan sudah dipanggil ke tim nasional pada musim Bundesliga pertamanya.