Seperti yang diungkap dalam podcast Bild "Bayern-Insider", pemain asal Inggris itu dikabarkan berada di urutan teratas dalam daftar incaran Paris Saint-Germain.
Diterjemahkan oleh
Rumor panas menjelang leg kedua: PSG tampaknya sangat tertarik pada bintang FC Bayern München
Menurut laporan tersebut, Kepala Sepak Bola Christian Falk mendapat informasi dari lingkaran dalam klub bahwa PSG sedang menabung untuk "transfer striker bintang". Lagipula, tidak banyak nama besar yang tersedia dan layak dipertimbangkan untuk pindah ke ibu kota Prancis.
Sementara itu, kontrak Kane di Munich akan berakhir pada 2027. Berdasarkan situasi saat ini, sang penyerang akan memasuki tahun terakhir kontraknya pada musim depan. Namun, tidak mungkin ia akan meninggalkan juara Bundesliga tersebut. Bahkan jika PSG mencoba memikatnya dengan "uang yang sangat besar", seperti yang disebutkan Falk. Sebaliknya, perpanjangan kontraknya dianggap sangat mungkin terjadi.
- Getty Images Sport
Apakah Kane akan menandatangani kontrak baru sebelum Piala Dunia?
Pihak berwenang di Bayern baru-baru ini menunjukkan keyakinan bahwa kesepakatan mengenai kelanjutan kerja sama akan tercapai. "Sudah diketahui umum bahwa ia memiliki klausul pelepasan. Ia tidak menggunakan klausul tersebut, yang berarti ia telah memberi sinyal bahwa ia pasti akan tetap di Munich. Dan sekarang, para pejabat yang bertanggung jawab di bidang operasional - sesuai yang telah dibicarakan - akan melakukan pembicaraan dengannya setelah musim berakhir," jelas mantan Ketua Dewan Direksi Karl-Heinz Rummenigge baru-baru ini kepada t-online dan menekankan: "Dengan tujuan yang jelas, yaitu memperpanjang kontraknya."
Direktur Olahraga Max Eberl juga mengumumkan pembicaraan dengan pihak Kane, yang rencananya akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. "Kalle sudah mengatakannya, tapi itu adalah suara klub. Hal ini sudah dibicarakan dengan Harry. Sebelum Piala Dunia, kami akan duduk bersama dan mencoba merancang sesuatu," katanya di sela-sela perjalanan FC Bayern ke Paris untuk leg pertama semifinal Liga Champions.
Kane sendiri telah beberapa kali menegaskan dalam waktu belakangan ini bahwa ia merasa sangat nyaman di Munich. Dengan demikian, kembalinya ke Premier League dalam waktu dekat tampaknya belum menjadi topik pembicaraan, meskipun hal itu sering kali menjadi bahan spekulasi. Terutama dengan alasan bahwa Kane masih berpotensi memecahkan rekor gol Alan Shearer. Legenda penyerang tersebut memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Inggris dengan 260 gol, sementara Kane berada di posisi kedua dengan selisih 47 gol.
Kane tampil luar biasa musim ini bersama FC Bayern
Pada musim panas 2023, Kane pindah dari Tottenham Hotspur ke Munich dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai 100 juta euro dan sejak itu telah mencetak 138 gol dalam 141 pertandingan. Pada musim ini, pemain berusia 32 tahun tersebut telah mencetak 54 gol serta tujuh assist. Bersama Michael Olise dan Luis Diaz, ia membentuk trio penyerang paling berbahaya di Eropa saat ini.
Bahkan dalam kekalahan spektakuler 4-5 pada leg pertama di kandang PSG, "OKD" tampil tajam dan berhasil menembus angka 100 gol bersama timnya. Leg kedua akan digelar pada Rabu mendatang.
FC Bayern München: Statistik Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz
Statistik Harry Kane Michael Olise Luis Diaz Pertandingan 46 47 46 Gol 54 20 26 Assist 7 29 21