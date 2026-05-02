Rumor panas menjelang leg kedua: PSG tampaknya sangat tertarik pada bintang FC Bayern München

Pihak berwenang di Bayern baru-baru ini menunjukkan keyakinan bahwa kesepakatan mengenai kelanjutan kerja sama akan tercapai. "Sudah diketahui umum bahwa ia memiliki klausul pelepasan. Ia tidak menggunakan klausul tersebut, yang berarti ia telah memberi sinyal bahwa ia pasti akan tetap di Munich. Dan sekarang, para pejabat yang bertanggung jawab di bidang operasional - sesuai yang telah dibicarakan - akan melakukan pembicaraan dengannya setelah musim berakhir," jelas mantan Ketua Dewan Direksi Karl-Heinz Rummenigge baru-baru ini kepada t-online dan menekankan: "Dengan tujuan yang jelas, yaitu memperpanjang kontraknya."

Direktur Olahraga Max Eberl juga mengumumkan pembicaraan dengan pihak Kane, yang rencananya akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. "Kalle sudah mengatakannya, tapi itu adalah suara klub. Hal ini sudah dibicarakan dengan Harry. Sebelum Piala Dunia, kami akan duduk bersama dan mencoba merancang sesuatu," katanya di sela-sela perjalanan FC Bayern ke Paris untuk leg pertama semifinal Liga Champions.

Kane sendiri telah beberapa kali menegaskan dalam waktu belakangan ini bahwa ia merasa sangat nyaman di Munich. Dengan demikian, kembalinya ke Premier League dalam waktu dekat tampaknya belum menjadi topik pembicaraan, meskipun hal itu sering kali menjadi bahan spekulasi. Terutama dengan alasan bahwa Kane masih berpotensi memecahkan rekor gol Alan Shearer. Legenda penyerang tersebut memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Inggris dengan 260 gol, sementara Kane berada di posisi kedua dengan selisih 47 gol.