'Rumah trofi London' - Chelsea dengan kejam mengejek kekalahan Arsenal di final Liga Champions saat The Blues memamerkan koleksi trofi mereka dalam unggahan media sosial yang jenaka
Para penggemar Blues semakin memperparah luka di media sosial
Persaingan sengit antara Chelsea dan Arsenal mencapai puncaknya pada Sabtu malam, namun bukan karena pertandingan yang digelar antara kedua tim. Sebaliknya, tim media sosial Chelsea-lah yang memicu kontroversi besar dengan mengejek secara pedas kegagalan Arsenal meraih gelar Liga Champions pertama mereka di Budapest.
Sementara para pemain Arsenal masih terguncang akibat kekalahan mereka dalam adu penalti melawan Paris Saint-Germain, akun Instagram resmi Chelsea memposting iklan untuk tur stadion mereka. Postingan tersebut dengan sengaja bertuliskan: "Datang dan kunjungi Rumah Trofi London", disertai dengan dua emoji bintang – yang melambangkan dua piala Eropa mereka – dan gambar trofi Liga Champions itu sendiri yang menonjol.
The Gunners mengalami kekecewaan di ajang Eropa
Itu adalah malam yang penuh keputusasaan bagi kubu merah di London Utara. Meskipun menampilkan performa yang gigih hingga pertandingan berakhir imbang 1-1 setelah 120 menit pertandingan yang menegangkan, The Gunners pada akhirnya harus menyerah pada nasib dalam adu penalti. Momen penentu terjadi ketika Gabriel Magalhaes gagal mengeksekusi tendangan penalti kelima dan terakhir, sehingga menyerahkan trofi kepada raksasa Prancis tersebut.
Waktu postingan Chelsea sangat tepat, muncul secara online hampir bersamaan dengan saat tendangan penalti Gabriel yang gagal memastikan kekalahan Arsenal. Itu adalah pengingat yang cerdik bahwa Chelsea tetap menjadi satu-satunya klub di London yang pernah mengangkat trofi paling bergengsi dalam sepak bola klub Eropa, sebuah fakta yang jelas ingin mereka jadikan sebagai topik utama pembicaraan.
Arteta dan Rice merasa sangat terpukul
Sementara perbincangan di media sosial memanas, suasana di kubu Arsenal pun terasa muram, yang bisa dimengerti. Mikel Arteta tampak kesulitan menyembunyikan kekecewaannya atas cara kekalahan tersebut terjadi. Manajer The Gunners itu mengatakan: "Sangat sulit untuk menerimanya ketika Anda tampil begitu konsisten di kompetisi ini hingga mencapai final, lalu kalah lewat adu penalti. Ini sangat sulit." Dia kemudian menambahkan: "Tentu saja, apa yang saya katakan kepada para pemain dan staf, seandainya saya mengucapkan sejuta kali 'terima kasih', itu tidak akan cukup. Bukan karena apa yang telah kami menangkan, melainkan karena kebahagiaan yang kami rasakan setiap hari."
Gelandang Declan Rice juga merasa hancur, setelah melihat musim pertamanya di Emirates berakhir tanpa trofi utama. Rice menuturkan: "Ini menyakitkan. Sangat menyedihkan kalah di final Liga Champions lewat adu penalti. Tapi ini musim yang luar biasa. Kami telah memberikan segalanya. Ini seperti undian dan itulah sepak bola. Beberapa tim terbaik sepanjang masa pernah kalah lewat adu penalti di final. Kami menang bersama, kami kalah bersama, dan saya sangat bangga dengan kelompok ini dan para pemain ini. Musim yang luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Saya jelas sangat kecewa, tapi ini adalah perjalanan yang luar biasa musim ini. Kami akan kembali."
Hierarki Eropa London tetap tidak berubah
Hasil ini memastikan bahwa Chelsea tetap menjadi satu-satunya klub di ibu kota Inggris yang pernah mengangkat trofi Liga Champions, yakni dua kali pada tahun 2012 dan 2021. Bagi Arsenal, kekalahan ini melanjutkan tren yang menyakitkan; mereka kini telah mencapai dua final dalam sejarah mereka dan kalah di keduanya, menyusul kekalahan mereka dari Barcelona pada tahun 2006. The Gunners juga memegang rekor yang tidak diinginkan sebagai tim yang telah memainkan pertandingan terbanyak dalam sejarah kompetisi ini — 226 pertandingan — tanpa pernah merasakan kemenangan.
Para penggemar Chelsea dengan cepat menunjukkan bahwa bahkan mantan pemain The Blues, Kai Havertz, yang mencetak gol pembuka di Budapest, tidak dapat membantu Arsenal mengakhiri puasa gelar mereka. Havertz adalah orang yang mencetak gol penentu kemenangan bagi Chelsea dalam kemenangan final mereka atas Manchester City pada 2021, tetapi golnya di awal pertandingan kali ini diimbangi oleh penalti Ousmane Dembele. Dengan keadaan saat ini, hierarki di London tetap tidak berubah di mata para penggemar setia Stamford Bridge, yang sangat senang dengan respons cepat klub mereka terhadap penderitaan The Gunners.