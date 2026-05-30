'Rumah trofi London' - Chelsea dengan kejam mengejek kekalahan Arsenal di final Liga Champions saat The Blues memamerkan koleksi trofi mereka dalam unggahan media sosial yang jenaka

Sementara perbincangan di media sosial memanas, suasana di kubu Arsenal pun terasa muram, yang bisa dimengerti. Mikel Arteta tampak kesulitan menyembunyikan kekecewaannya atas cara kekalahan tersebut terjadi. Manajer The Gunners itu mengatakan: "Sangat sulit untuk menerimanya ketika Anda tampil begitu konsisten di kompetisi ini hingga mencapai final, lalu kalah lewat adu penalti. Ini sangat sulit." Dia kemudian menambahkan: "Tentu saja, apa yang saya katakan kepada para pemain dan staf, seandainya saya mengucapkan sejuta kali 'terima kasih', itu tidak akan cukup. Bukan karena apa yang telah kami menangkan, melainkan karena kebahagiaan yang kami rasakan setiap hari."

Gelandang Declan Rice juga merasa hancur, setelah melihat musim pertamanya di Emirates berakhir tanpa trofi utama. Rice menuturkan: "Ini menyakitkan. Sangat menyedihkan kalah di final Liga Champions lewat adu penalti. Tapi ini musim yang luar biasa. Kami telah memberikan segalanya. Ini seperti undian dan itulah sepak bola. Beberapa tim terbaik sepanjang masa pernah kalah lewat adu penalti di final. Kami menang bersama, kami kalah bersama, dan saya sangat bangga dengan kelompok ini dan para pemain ini. Musim yang luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Saya jelas sangat kecewa, tapi ini adalah perjalanan yang luar biasa musim ini. Kami akan kembali."