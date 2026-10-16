AFP
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'Rumah saya dibobol maling': Mantan pemain sayap Manchester United Antony mengungkap pembobolan rumahnya saat Real Betis menang di Liga Champions
Rumah Antony digerebek saat pertandingan berlangsung
Seperti dilaporkan The Sun, Antony mengalami peristiwa yang sangat traumatis pada Rabu malam. Saat pemain sayap itu memberikan assist kepada Cucho Hernandez untuk membantu Betis bangkit dan menang 3-2 atas Porto di La Cartuja, para pelaku kejahatan membobol rumahnya.
Pemain berusia 26 tahun itu, yang bergabung secara permanen dengan Betis setelah awalnya dipinjam dari Manchester United, mengungkapkan rasa terpukulnya di Instagram. Ia mengonfirmasi bahwa meski barang-barang miliknya dicuri, kekhawatiran utamanya tetap tertuju pada dampak psikologis berkepanjangan yang dialami orang-orang terdekatnya setelah mereka terguncang akibat pembobolan traumatis tersebut.
- AFP
Pernyataan emosional dari sang pemain sayap
Antony membagikan pesan panjang yang menyentuh hati, mengungkapkan kepedihannya akibat insiden tersebut. “Hari ini, saya ingin membicarakan sesuatu yang membuat saya sangat sedih dan marah,” tulis Antony di Instagram Story-nya.
“Malam yang seharusnya indah berakhir dengan kemarahan dan rasa frustrasi. Rumah saya dibobol. Sulit menggambarkan perasaan ketika seseorang membobol rumah Anda. Semua yang kami peroleh dengan kerja keras dan sepenuh hati diambil oleh seseorang yang sama sekali tidak tahu betapa berat perjuangan kami untuk mendapatkannya.”
Keselamatan keluarga tetap menjadi prioritas
Pemain tim nasional Brasil itu menegaskan bahwa kekayaan sejatinya adalah keluarganya, bukan barang-barang yang dicuri. Antony menambahkan: "Yang paling membuat marah bukan hanya kehilangan barang-barang, melainkan juga hilangnya rasa aman di tempat yang seharusnya membuat kami merasa paling terlindungi, serta melihat kegelisahan di mata keluarga saya. Namun, setelah semua ini, satu hal semakin saya yakini: di dunia ini, tidak ada harta benda yang lebih berharga daripada nyawa dan keselamatan keluarga saya. [...] Apa yang hilang bisa kami dapatkan kembali. Kami tidak akan berhenti berusaha."
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan Antony dan Betis?
Antony kini akan fokus mendampingi keluarganya melewati peristiwa yang meresahkan ini sementara polisi menyelidiki pembobolan tersebut. Betis akan menghadapi laga domestik penting akhir pekan ini, tetapi belum diketahui apakah pemain sayap itu akan diberi izin untuk tetap bersama keluarganya atau langsung kembali bermain bersama tim utama.
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