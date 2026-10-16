Seperti dilaporkan The Sun, Antony mengalami peristiwa yang sangat traumatis pada Rabu malam. Saat pemain sayap itu memberikan assist kepada Cucho Hernandez untuk membantu Betis bangkit dan menang 3-2 atas Porto di La Cartuja, para pelaku kejahatan membobol rumahnya.

Pemain berusia 26 tahun itu, yang bergabung secara permanen dengan Betis setelah awalnya dipinjam dari Manchester United, mengungkapkan rasa terpukulnya di Instagram. Ia mengonfirmasi bahwa meski barang-barang miliknya dicuri, kekhawatiran utamanya tetap tertuju pada dampak psikologis berkepanjangan yang dialami orang-orang terdekatnya setelah mereka terguncang akibat pembobolan traumatis tersebut.