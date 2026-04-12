Rumah mewah baru Harry Kane seharga £20 juta yang terletak dekat dengan tempat latihan Chelsea 'terlihat persis seperti Istana Buckingham'

Kapten Timnas Inggris itu tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar untuk properti barunya yang terletak di kawasan bergengsi Wentworth, yang lokasinya sangat strategis karena dekat dengan markas latihan Chelsea di Cobham.

Warga setempat mengatakan kepada The Sun bahwa mereka melihat kemiripan yang mencolok antara rumah baru sang striker dan kediaman resmi keluarga kerajaan di London, dengan seorang tetangga di kawasan mewah tersebut berkomentar: "Bagian depannya terlihat seperti Istana Buckingham."

Kane awalnya membeli tanah dan properti yang sudah ada seharga £6,5 juta pada tahun 2023, tetapi ia memilih untuk merombak total daripada sekadar merenovasi. Mantan bintang Tottenham itu menghancurkan bangunan aslinya dan menggantinya dengan sebuah mahakarya bergaya neo-Georgian, sebuah proyek yang dilaporkan membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk diselesaikan oleh tim pembangun dan kini sudah mendekati tahap akhir.