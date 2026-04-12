Rumah mewah baru Harry Kane seharga £20 juta yang terletak dekat dengan tempat latihan Chelsea 'terlihat persis seperti Istana Buckingham'
Sebuah kediaman kerajaan yang layak untuk kapten timnas Inggris
Kapten Timnas Inggris itu tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar untuk properti barunya yang terletak di kawasan bergengsi Wentworth, yang lokasinya sangat strategis karena dekat dengan markas latihan Chelsea di Cobham.
Warga setempat mengatakan kepada The Sun bahwa mereka melihat kemiripan yang mencolok antara rumah baru sang striker dan kediaman resmi keluarga kerajaan di London, dengan seorang tetangga di kawasan mewah tersebut berkomentar: "Bagian depannya terlihat seperti Istana Buckingham."
Kane awalnya membeli tanah dan properti yang sudah ada seharga £6,5 juta pada tahun 2023, tetapi ia memilih untuk merombak total daripada sekadar merenovasi. Mantan bintang Tottenham itu menghancurkan bangunan aslinya dan menggantinya dengan sebuah mahakarya bergaya neo-Georgian, sebuah proyek yang dilaporkan membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk diselesaikan oleh tim pembangun dan kini sudah mendekati tahap akhir.
Fitur-fitur canggih untuk seorang legenda sepak bola
Meskipun bagian luar rumah ini mengusung estetika klasik dan megah dengan jendela bergaya Georgia serta pilar pintu masuk yang kokoh, bagian dalam dan lantai bawahnya dipenuhi kemewahan modern. Gambar perencanaan yang diajukan ke dewan kota Runnymede mengungkapkan bahwa pria berusia 32 tahun tersebut dan istrinya, Kate, telah memprioritaskan teknologi canggih untuk menyesuaikan gaya hidup mereka. Salah satu tambahan yang paling mengesankan adalah "turntable" seharga £20.000 yang dipasang untuk armada kendaraan kelas atas milik sang striker. Garasi bawah tanah memiliki ruang yang cukup untuk menampung lima mobil, dan platform berputar ini memastikan bahwa Kane dapat dengan mudah memarkir berbagai mobilnya dari ruang yang sempit tanpa perlu melakukan manuver mundur yang sulit.
Fasilitas bawah tanah yang luas
Skala proyek ini jauh melampaui lantai dasar yang terlihat, dengan lantai bawah tanah yang sangat luas yang diperuntukkan bagi fasilitas rekreasi dan kesehatan. Menurut dokumen perencanaan, bagian bawah tanah dari rumah mewah ini mencakup bioskop pribadi, kolam renang, bar untuk menjamu tamu, ruang perawatan, dan pusat kebugaran yang lengkap. Rumah ini dirancang untuk menampung seluruh keluarga dengan nyaman, dilengkapi dengan empat kamar tidur utama untuk keluarga Kane dan keempat anak mereka, serta dua kamar tambahan dengan kamar mandi dalam yang khusus diperuntukkan bagi staf yang tinggal di rumah.
Merencanakan masa depan setelah Munich
Meskipun Kane saat ini tinggal di Jerman bersama keluarganya setelah kepindahannya yang menjadi sorotan ke Bayern, pembangunan rumah di Surrey ini menjadi tanda jelas akan rencananya dalam jangka panjang. Pemain timnas Inggris ini diperkirakan akan menetap di rumah tersebut secara permanen setelah kariernya di luar negeri berakhir, atau mungkin bahkan lebih cepat lagi selama masa jeda musim Bundesliga. Lokasinya di kawasan Wentworth memberikan privasi dan keamanan bagi keluarganya sekaligus membuat mereka tetap dekat dengan pusat sepak bola Inggris.