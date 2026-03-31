Rumah Diego Maradona diubah menjadi dapur umum setelah kematian sang legenda pemenang Piala Dunia

Rumah bekas tempat tinggal Maradona di Villa Fiorito, sebuah kawasan miskin di pinggiran Buenos Aires, kini digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan makanan.

Meskipun properti tersebut tidak lagi dimiliki oleh keluarga mantan pemenang Piala Dunia itu, tempat ini tetap menjadi situs yang memiliki makna budaya yang sangat besar. Sebuah mural masih terlihat di bagian depan rumah, menggambarkan Maradona bersama tulisan "Rumah Tuhan," dan rumah tersebut dinyatakan sebagai situs bersejarah nasional pada tahun 2021.

Pemilik saat ini meminjamkan halaman tanah tersebut kepada sekelompok relawan untuk mendirikan dapur umum, memastikan lokasi tersebut terus melayani masyarakat di lingkungan tempat sang penyerang legendaris pertama kali mengasah kemampuannya.

Legenda Argentina ini meninggal dunia secara tragis pada usia 60 tahun pada November 2020, namun warisannya di kota kelahirannya tetap kuat seperti dulu melalui inisiatif amal baru ini.



