Rumah Diego Maradona diubah menjadi dapur umum setelah kematian sang legenda pemenang Piala Dunia
Awal yang sederhana yang kini menjadi situs bersejarah
Rumah bekas tempat tinggal Maradona di Villa Fiorito, sebuah kawasan miskin di pinggiran Buenos Aires, kini digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan makanan.
Meskipun properti tersebut tidak lagi dimiliki oleh keluarga mantan pemenang Piala Dunia itu, tempat ini tetap menjadi situs yang memiliki makna budaya yang sangat besar. Sebuah mural masih terlihat di bagian depan rumah, menggambarkan Maradona bersama tulisan "Rumah Tuhan," dan rumah tersebut dinyatakan sebagai situs bersejarah nasional pada tahun 2021.
Pemilik saat ini meminjamkan halaman tanah tersebut kepada sekelompok relawan untuk mendirikan dapur umum, memastikan lokasi tersebut terus melayani masyarakat di lingkungan tempat sang penyerang legendaris pertama kali mengasah kemampuannya.
Legenda Argentina ini meninggal dunia secara tragis pada usia 60 tahun pada November 2020, namun warisannya di kota kelahirannya tetap kuat seperti dulu melalui inisiatif amal baru ini.
Meningkatnya permintaan di Villa Fiorito
Masalah keuangan yang melanda Argentina telah membuat warga setempat berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan makanan, di tengah kondisi ekonomi negara yang sulit. Dapur darurat ini telah menjadi penyelamat bagi banyak orang yang dulu pernah mendukung bocah yang meninggalkan jalanan ini untuk menaklukkan dunia sepak bola.
Leonardo Fabian Alvarez, seorang pendeta yang mengelola dapur umum darurat tersebut, mengatakan kepada Reuters: “Permintaan makanan kami meningkat sekitar 300 persen. Orang-orang jelas telah kehilangan pekerjaan mereka dan datang ke antrean dengan rasa malu, mengambil makanan dan apa pun yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi pada kami sebelumnya.”
Maradona di antara kejayaan dan perjuangan
Karier Maradona diwarnai oleh puncak-puncak kesuksesan yang tak tertandingi dan perjuangan yang telah banyak dicatat. Ia berjuang melawan kecanduan narkoba dan masalah kesehatan sebelum akhirnya meninggal dunia akibat serangan jantung, namun pengaruhnya di lapangan tetap menjadi tolok ukur bagi banyak orang.
Selama kariernya yang dipenuhi trofi, ia menghadirkan beberapa momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola, terutama saat memimpin Argentina meraih kejayaan di Piala Dunia 1986 di Meksiko.
Pengaruhnya melampaui masa-masa bermainnya dan berlanjut hingga masa-masa di bangku cadangan. Mantan gelandang serang ini juga sempat memimpin tim nasional negaranya selama dua tahun saat beralih ke dunia kepelatihan. Maradona memimpin Argentina hingga mencapai perempat final Piala Dunia 2010.
Ucapan belasungkawa terus berdatangan dari seluruh penjuru dunia
Sementara klub tempat ia mengawali kariernya kini berkontribusi bagi masyarakat setempat di Buenos Aires, klub-klub lain yang pernah diperkuatnya pun telah menemukan cara masing-masing untuk mengabadikan sang ikon. Napoli, di mana Maradona dipuja layaknya dewa karena telah membawa mereka meraih dua gelar Serie A, mengganti nama stadion mereka sebagai penghormatan kepadanya. Stadion tersebut kini dikenal sebagai Stadion Diego Armando Maradona, yang menjadi bentuk penghormatan abadi atas pengaruh sang legenda bagi kota Napoli.