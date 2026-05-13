Diterjemahkan oleh
Rumah baru! Manchester City meresmikan markas baru senilai £10 juta untuk tim putri mereka, yang menurut bintang Lionesses, Alex Greenwood, dapat membawa juara baru WSL ke 'tingkat yang sama sekali berbeda'
Di dalam markas baru Manchester City Women senilai £10 juta
Ini adalah langkah yang memberikan tim wanita City ruang baru yang dirancang khusus, sekaligus tetap menempatkan mereka di kampus yang sama dengan tim pria dan tim akademi. Fasilitas ini telah dalam tahap pembangunan selama hampir empat tahun dan kini resmi dibuka, dengan tim telah pindah ke sana beberapa minggu yang lalu.
Juara WSL yang baru ini kini memiliki area khusus untuk perawatan medis, rehabilitasi, fisioterapi, hidroterapi, dan pemulihan, serta koki dan ahli gizi yang dapat sepenuhnya fokus pada tim wanita, yang sebelumnya berbasis di fasilitas yang sama dengan akademi.
Para pemain dan staf turut berkontribusi dalam desain bangunan ini, dengan gelandang Laura Coombs memainkan peran kunci dalam beberapa aspek desain interior, misalnya, dan para pemain memilih cara penulisan nama mereka di loker di ruang ganti berbentuk lingkaran, yang meniru desain Etihad Stadium dan dirancang untuk memperkuat ikatan tim.
“Saya benar-benar menyukai gedung ini,” kata Greenwood kepada wartawan. “Saya suka datang ke gerbang setiap pagi. Jangan salah paham, saya benar-benar menyukai bermain untuk klub sepak bola ini dan selalu mengagumi fasilitas yang telah diberikan kepada kami. Tapi ini benar-benar naik ke level yang berbeda.”
Ketika ditanya apakah ini adalah ruang terbaik yang pernah dialaminya—sebagai pemain berusia 32 tahun yang telah mengoleksi lebih dari 100 caps untuk Inggris dan pernah bermain di Lyon, juara Eropa delapan kali—Greenwood menjawab: “Untuk tim wanita secara khusus, ya, tentu saja. Tentu saja, di Inggris kami memiliki St George’s Park, yang luar biasa. Di Lyon, kami memiliki fasilitas yang lumayan, cukup bagus. Fasilitas itu memenuhi kebutuhan kami. Namun, tidak ada yang bisa menandingi ini. Saya pikir ini yang terbaik karena memang khusus untuk kami, dalam segala hal.”
"Ini semua milik kita": Hal-hal terbaik dari fasilitas baru Man City
Ada beberapa alasan mengapa fasilitas semacam ini begitu disambut baik oleh para pemain dan staf. Greenwood menyoroti peningkatan dalam hal gizi sebagai hal yang paling menonjol baginya, sambil menjelaskan: “Kami sepenuhnya mengendalikan segala hal yang kami lakukan di sini, mulai dari makanan hingga pusat kebugaran, semuanya milik kami. Dan setiap anggota tim kami memiliki selera yang sangat berbeda-beda. Ada banyak pemain dari berbagai negara di tim kami yang menyukai makanan yang sangat berbeda-beda, dan kami bisa memenuhi kebutuhan semua orang.”
Emma Deakin, direktur layanan kinerja tim, menjelaskan lebih lanjut mengenai sisi positif perpindahan dari markas sebelumnya yang digabung dengan akademi putra. “Di sana, kebutuhannya berbeda dan Anda harus memberi makan 200 anak laki-laki berusia 14 hingga 19 tahun,” katanya. “Saya rasa selera mereka mungkin juga berbeda. Di sini, kami bisa benar-benar menyesuaikan seperti apa asupan nutrisi pra-pertandingan bagi Anda jika Anda adalah pemain Jepang, pemain Jamaika, atau pemain Brasil? Kami bisa sangat spesifik mengenai selera para pemain putri dan mengetahui apa yang ingin mereka makan serta bagaimana cara mengisi energi.”
Para pemain dan staf: Mengapa pelatih kepala Man City yang menjuarai WSL menyukai ruang baru ini
Bagi pelatih kepala City, Andree Jeglertz, kelebihan terbesar dari fasilitas baru ini adalah betapa mudahnya membangun “hubungan” dengan seluruh staf dan para pemain. “Sekarang, Anda tidak perlu lagi menjadwalkan pertemuan,” jelasnya. “Anda bisa berpapasan dengan mereka kapan saja, Anda bisa dengan mudah turun ke ruang kebugaran. Jika ingin berbicara dengan seorang pemain, Anda bisa menemuinya saat makan siang. Hubungan itulah yang menjadi kunci.”
Jeglertz berbicara kepada wartawan di ruang santai, yang merupakan tempat informal di mana para pemain bisa bersantai, tetapi juga area yang sama di mana ia akan memimpin analisis taktis lawan berikutnya. Di sinilah skuad City duduk bersama untuk menonton hasil imbang 1-1 Arsenal dengan Brighton Rabu malam lalu, yang memastikan mereka sebagai juara.
“Bukankah itu cukup keren? Bahwa Anda bisa beralih dari suasana santai, lalu lima menit kemudian, langsung ke analisis taktis yang tajam tentang Chelsea,” katanya. “Saya rasa itulah sebabnya, bagi saya, ruangan ini adalah jantungnya. Di sinilah kami membicarakan hubungan, baik evaluasi taktis—kami bisa bersikap jujur dan terbuka satu sama lain—dan pada saat yang sama, beberapa menit kemudian, bagi para pemain, ini adalah zona bebas bagi mereka, tanpa harus berbicara dengan para pelatih.”
Sisi positif dan negatif: Pembangunan gedung baru ini berlangsung di tengah spekulasi yang kencang mengenai masa depan Shaw
Ini merupakan langkah lain ke arah yang benar saat City berusaha mempertahankan momentum kemenangan mereka di WSL. Chelsea telah memenangkan gelar juara dalam enam musim terakhir, namun kini telah digulingkan oleh tim yang ingin menikmati masa kejayaannya sendiri. Kemenangan di semifinal Piala FA hari Minggu atas The Blues berarti tim asal London itu juga akan melepaskan gelar tersebut, yang telah mereka raih dalam empat dari lima musim terakhir. City akan menjadi favorit utama untuk merebutnya dari mereka, saat mereka menghadapi Brighton di Wembley akhir bulan ini.
Masih ada pertanyaan. Laporan terus mengaitkan Khadija ‘Bunny’ Shaw, mungkin penyerang tengah terbaik di dunia, dengan kemungkinan hengkang dari klub secara gratis musim panas ini, dengan Chelsea menjadi favorit untuk mendapatkan tanda tangannya. “Saya sangat ingin Bunny tetap di klub sepak bola ini selamanya,” kata Greenwood, yang lokernya di ruang ganti berada di sebelah Shaw, satu-satunya pengecualian dari urutan nomor. “Dia orang yang luar biasa. Saya sangat menyukainya dan berharap bisa merayakan bersama dia selama bertahun-tahun ke depan.”
Namun, Jeglertz menyatakan keyakinannya pada akhir pekan lalu bahwa ia akan memiliki tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar saat Juli tiba, baik dengan atau tanpa Shaw. “Kami berusaha membangun mesin pemenang,” kata Charlotte O'Neill, direktur pelaksana City. “Jika Anda melihat fasilitas ini, itu menunjukkan bagaimana City Football Group memandang sepak bola wanita dan tim ini.”