Rumah baru! Manchester City meresmikan markas baru senilai £10 juta untuk tim putri mereka, yang menurut bintang Lionesses, Alex Greenwood, dapat membawa juara baru WSL ke 'tingkat yang sama sekali berbeda'

Ini adalah langkah yang memberikan tim wanita City ruang baru yang dirancang khusus, sekaligus tetap menempatkan mereka di kampus yang sama dengan tim pria dan tim akademi. Fasilitas ini telah dalam tahap pembangunan selama hampir empat tahun dan kini resmi dibuka, dengan tim telah pindah ke sana beberapa minggu yang lalu.

Juara WSL yang baru ini kini memiliki area khusus untuk perawatan medis, rehabilitasi, fisioterapi, hidroterapi, dan pemulihan, serta koki dan ahli gizi yang dapat sepenuhnya fokus pada tim wanita, yang sebelumnya berbasis di fasilitas yang sama dengan akademi.

Para pemain dan staf turut berkontribusi dalam desain bangunan ini, dengan gelandang Laura Coombs memainkan peran kunci dalam beberapa aspek desain interior, misalnya, dan para pemain memilih cara penulisan nama mereka di loker di ruang ganti berbentuk lingkaran, yang meniru desain Etihad Stadium dan dirancang untuk memperkuat ikatan tim.

“Saya benar-benar menyukai gedung ini,” kata Greenwood kepada wartawan. “Saya suka datang ke gerbang setiap pagi. Jangan salah paham, saya benar-benar menyukai bermain untuk klub sepak bola ini dan selalu mengagumi fasilitas yang telah diberikan kepada kami. Tapi ini benar-benar naik ke level yang berbeda.”

Ketika ditanya apakah ini adalah ruang terbaik yang pernah dialaminya—sebagai pemain berusia 32 tahun yang telah mengoleksi lebih dari 100 caps untuk Inggris dan pernah bermain di Lyon, juara Eropa delapan kali—Greenwood menjawab: “Untuk tim wanita secara khusus, ya, tentu saja. Tentu saja, di Inggris kami memiliki St George’s Park, yang luar biasa. Di Lyon, kami memiliki fasilitas yang lumayan, cukup bagus. Fasilitas itu memenuhi kebutuhan kami. Namun, tidak ada yang bisa menandingi ini. Saya pikir ini yang terbaik karena memang khusus untuk kami, dalam segala hal.”