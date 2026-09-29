Voller menegaskan bahwa pemanggilan massal itu hanyalah langkah satu kali yang dirancang untuk memudahkan staf pelatih baru melewati masa transisi mereka. Berbicara dalam wawancara dengan Bild am Sonntag, Voller berkata: "November adalah saat yang menentukan, lalu kita akan melihat skuad ringkas Jurgen. Tidak akan ada lagi 44 pemain yang diundang."

Ia juga menegaskan bahwa kelompok saat ini "juga belum bersifat final", sambil memberi dorongan kepada para pemain yang terlewat seperti Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier, dan Leroy Sane.