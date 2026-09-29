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Rudi Voller mengonfirmasi Jurgen Klopp akan membatalkan skuad Jerman berisi 44 pemain untuk kelompok yang lebih ringkas pada November
Direktur mengonfirmasi rencana perampingan skuad
Direktur olahraga Voller telah mengonfirmasi bahwa Klopp akan memangkas seleksi 44 pemain yang membengkak menjadi kelompok yang lebih ramping pada November. Manajer baru itu mengakui telah membagi kumpulan pemain tersebut menjadi dua skuad terpisah dalam empat pertandingan Nations League sebagai eksperimen awal. Klopp mengambil langkah sementara ini untuk menilai secara menyeluruh kumpulan talenta Jerman sebelum menetapkan susunan inti finalnya.
- Sven Simon
Fase audisi mendahului perampingan pada November
Voller menegaskan bahwa pemanggilan massal itu hanyalah langkah satu kali yang dirancang untuk memudahkan staf pelatih baru melewati masa transisi mereka. Berbicara dalam wawancara dengan Bild am Sonntag, Voller berkata: "November adalah saat yang menentukan, lalu kita akan melihat skuad ringkas Jurgen. Tidak akan ada lagi 44 pemain yang diundang."
Ia juga menegaskan bahwa kelompok saat ini "juga belum bersifat final", sambil memberi dorongan kepada para pemain yang terlewat seperti Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier, dan Leroy Sane.
Proses seleksi menuntut akuntabilitas pribadi
Hierarki tim nasional menolak memberikan perlakuan khusus atau penjelasan langsung kepada para pemain senior yang dicoret dari skuad awal. Voller menambahkan: "Begitulah adanya dalam sepakbola profesional. Terkadang Anda tidak terpilih, dan Anda harus menerimanya serta membuktikan diri."
Meski menghadapi kritik yang kian meningkat setelah kekalahan mengejutkan di kandang melawan Yunani, Klopp tetap sepenuhnya mendukung rencana rotasi radikalnya antara kelompok awal yang berisi 24 pemain dan seleksi 20 pemain berikutnya.
- Getty Images Sport
Jadwal krusial menguji para penantang lapis kedua
Jerman berada di bawah tekanan untuk segera merespons saat mereka menjamu Serbia sebelum bertandang ke Yunani dalam laga Nations League mendatang. Inkonsistensi pada awal era Klopp membuat pembentukan inti tim yang solid kini menjadi prioritas mendesak sebelum pemangkasan skuad diberlakukan. Laga-laga tersisa ini menjadi audisi terakhir bagi para pemain pelapis untuk membuktikan nilai mereka bagi tim nasional Jerman.
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