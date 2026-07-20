Rudi Garcia tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Belgia. Setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih tim “Setan Merah” di Piala Dunia kali ini – sebuah petualangan yang dimulai pada 24 Januari 2025 – pelatih asal Prancis tersebut, yang pernah berkarier di liga Italia bersama Roma dan Napoli, memutuskan untuk mundur dan, atas kesepakatan bersama, tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir setelah Piala Dunia usai. Ia mengumumkannya melalui pesan di akun media sosialnya, di mana ia mengucapkan terima kasih kepada Federasi Sepak Bola Belgia dan menjelaskan alasan di balik keputusannya.
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Rudi Garcia tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Belgia: "Kami telah memutuskan untuk mengakhiri perjalanan yang luar biasa selama 18 bulan terakhir. Kami adalah satu-satunya tim yang berhasil mencetak gol ke gawang Spanyol"
PESAN
“Setelah berdiskusi dengan Federasi, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan gemilang selama 18 bulan terakhir ini. Saya meninggalkan Belgia saat berada di Liga A Nations League dan termasuk di antara delapan tim terbaik di dunia. Hanya Spanyol, juara dunia baru yang kami jadikan satu-satunya tim yang mampu mencetak gol ke gawang mereka dalam delapan pertandingan, yang tidak memungkinkan kami melangkah lebih jauh di kompetisi paling bergengsi di dunia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok pemain yang luar biasa ini, direktur olahraga Vincent Mannaert, dan semua pendukung yang telah mendukung kami selama Piala Dunia, bahkan ketika di Eropa sedang tengah malam,” demikian bunyi pesan yang disebarkan oleh Rudi Garcia.
LAPORAN KEUANGAN GARCIA
“Kini saya siap menghadapi tantangan-tantangan baru yang ambisius, baik bersama tim nasional maupun klub. Saya mengucapkan semoga sukses kepada Belgia dalam melanjutkan proses pembaruan dengan generasi pemain baru yang pernah saya bimbing,” tambah Rudi Garcia dalam perpisahannya. Selama memimpin Belgia, pelatih asal Prancis ini mencatatkan 20 pertandingan, dengan catatan 12 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 2 kekalahan; ia membawa Lukaku dan rekan-rekannya lolos ke Piala Dunia terakhir, yang berakhir dengan tersingkirnya mereka di perempat final oleh Spanyol, dan itu pun terjadi pada menit-menit akhir pertandingan.
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