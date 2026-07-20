“Setelah berdiskusi dengan Federasi, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan gemilang selama 18 bulan terakhir ini. Saya meninggalkan Belgia saat berada di Liga A Nations League dan termasuk di antara delapan tim terbaik di dunia. Hanya Spanyol, juara dunia baru yang kami jadikan satu-satunya tim yang mampu mencetak gol ke gawang mereka dalam delapan pertandingan, yang tidak memungkinkan kami melangkah lebih jauh di kompetisi paling bergengsi di dunia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok pemain yang luar biasa ini, direktur olahraga Vincent Mannaert, dan semua pendukung yang telah mendukung kami selama Piala Dunia, bahkan ketika di Eropa sedang tengah malam,” demikian bunyi pesan yang disebarkan oleh Rudi Garcia.