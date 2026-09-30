AFP
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Ruben Dias tepis drama Cristiano Ronaldo! Bintang Portugal itu balas kritik soal sikap dingin CR7 kepada fans dan ketegangan di tim
Membela kapten Brasil
Pemusatan latihan Portugal didominasi oleh pembahasan terkait perilaku terbaru Ronaldo, menyusul ketegangan setelah kemenangan 2-1 atas Norwegia pada hari Minggu ketika pemain 41 tahun itu tidak dimainkan sama sekali meski Jorge Jesus menjanjikan 30 menit, pergi begitu saja tanpa berterima kasih kepada para penggemar, dan absen dari dua sesi latihan. Namun, dengan sang manajer menyebut keputusan itu murni taktis, situasi tampaknya sudah kembali tenang menjelang bentrokan Portugal dengan Denmark di Nations League pada hari Kamis.
Dias menegaskan bahwa penyerang veteran itu tetap menjadi bagian vital dari grup, terlepas dari headline yang muncul akibat reaksinya secara individu di lapangan. Saat ditanya bagaimana skuad memandang insiden seperti itu dan apakah mereka merasa perlu membahasnya dengan sang kapten, Dias memberikan perspektif yang pragmatis. "Sejujurnya, berbicara untuk diri saya sendiri, Bernardo, dan Bruno, tidak ada yang memberi pertanyaan ini perhatian sebesar mereka," jelas bek tersebut, mengisyaratkan bahwa para pemain jauh tidak terlalu memedulikan narasi itu dibanding publik.
- AFP
Menormalkan frustrasi yang penuh tekanan tinggi
Ronaldo dan Jesus bertemu pada Selasa malam bersama presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca, dengan keduanya menggelar pembicaraan untuk menjernihkan suasana demi menyelesaikan perbedaan mereka - setidaknya menurut versi resmi.
Untuk menegaskan maksudnya, Dias menantang media untuk mencari pemain yang tetap sepenuhnya tenang sepanjang karier panjang di level tertinggi. "Momen seperti ini terjadi, sama seperti pada siapa pun," katanya. "Sebutkan satu pemain yang tidak pernah punya masalah dengan pelatih, atau situasi yang rumit, sebuah ketidaksepakatan. Siapa yang tidak pernah mengalami momen frustrasi dengan pelatih atau dengan dirinya sendiri. Hal-hal seperti ini wajar kami alami, bagian dari kehidupan semua orang. Yang penting adalah tahu bagaimana menempatkan semuanya dalam perspektif yang tepat dan melanjutkan."
Menanggapi rumor pengabaian terhadap penggemar
Pembicaraan juga beralih ke tuduhan spesifik bahwa Ronaldo gagal memberikan pengakuan kepada para penggemar. Setelah tampil selama 67 menit dalam kemenangan pembuka Portugal 1-0 atas Wales, penyerang veteran itu duduk di bangku cadangan sepanjang kemenangan 2-1 atas Norwegia, lalu bergegas masuk ke lorong stadion dengan frustrasi tanpa memberi salam kepada para suporter.
Dias menyoroti betapa cepat suasana berubah begitu peluit akhir dibunyikan dan tim mencapai tujuannya di lapangan. "Itu adalah momen frustrasi yang berlangsung 10, 15, atau 20 detik," jelasnya saat ditanya soal itu. "Itu sama sekali tidak mengurangi komitmen yang kami miliki terhadap tim nasional kami selama lebih dari 20 tahun. Pada satu momen Anda merasakan frustrasi itu, lalu 5 menit kemudian kami semua merayakan kemenangan penting untuk tim nasional kami."
- Getty Images Sport
Fokus tetap tertuju pada lapangan
Meski sorotan sebagian besar tertuju pada Ronaldo, media juga berupaya mengajak bek Manchester City, Dias, berbicara mengenai masalah nonteknis yang sedang dihadapi klubnya, dengan tim Inggris itu saat ini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah sebuah komisi independen menyatakan mereka bersalah atas hampir seluruh 115 dakwaan finansial.
Dengan tetap menjaga batas profesional, Dias menutup semua pertanyaan mengenai proses tersebut di Stadion Etihad demi memastikan konferensi pers tetap berfokus pada target tim nasional. "Saya memahami pertanyaan Anda, tetapi mohon dipahami bahwa saya tidak akan mengomentari apa pun yang tidak berkaitan dengan tim nasional," ujarnya.
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