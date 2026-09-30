Pemusatan latihan Portugal didominasi oleh pembahasan terkait perilaku terbaru Ronaldo, menyusul ketegangan setelah kemenangan 2-1 atas Norwegia pada hari Minggu ketika pemain 41 tahun itu tidak dimainkan sama sekali meski Jorge Jesus menjanjikan 30 menit, pergi begitu saja tanpa berterima kasih kepada para penggemar, dan absen dari dua sesi latihan. Namun, dengan sang manajer menyebut keputusan itu murni taktis, situasi tampaknya sudah kembali tenang menjelang bentrokan Portugal dengan Denmark di Nations League pada hari Kamis.

Dias menegaskan bahwa penyerang veteran itu tetap menjadi bagian vital dari grup, terlepas dari headline yang muncul akibat reaksinya secara individu di lapangan. Saat ditanya bagaimana skuad memandang insiden seperti itu dan apakah mereka merasa perlu membahasnya dengan sang kapten, Dias memberikan perspektif yang pragmatis. "Sejujurnya, berbicara untuk diri saya sendiri, Bernardo, dan Bruno, tidak ada yang memberi pertanyaan ini perhatian sebesar mereka," jelas bek tersebut, mengisyaratkan bahwa para pemain jauh tidak terlalu memedulikan narasi itu dibanding publik.