Ruben Dias mengonfirmasi perpisahannya dengan Maya Jama, saat bintang Manchester City itu mengeluarkan pernyataan keras yang menegaskan bahwa ia tidak berselingkuh dari presenter Love Island tersebut setelah ditanyai oleh kakeknya yang berusia 85 tahun

Dia mengatakan bahwa rumor-rumor tersebut sudah tak bisa lagi diabaikan setelah mulai memengaruhi kehidupan pribadi dan keluarganya. Bek tersebut menjelaskan bahwa pemberitaan yang terus-menerus dan gosip daring telah mencapai titik di mana bahkan kerabatnya yang sudah lanjut usia pun terpapar tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga mendorongnya untuk memberikan tanggapan secara terbuka.

Dias menulis di Instagram: "Saya merasa bahwa ketika kakek saya yang berusia 85 tahun bertanya kepada saya apakah saya telah berselingkuh dari pacar saya karena dia melihatnya berulang kali di berita, di situlah saya menarik garis batas antara apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Maya dan saya selalu memiliki hubungan yang dibangun di atas rasa saling menghormati. Tidak ada batas yang pernah dilanggar dalam hal itu.

"Sebuah kebohongan yang diulang-ulang bisa mulai terasa seperti kebenaran, dan karena itu saya katakan bahwa saya tidak berselingkuh, dan saya juga tidak pernah memiliki niat atau godaan untuk melakukannya. Saya percaya Maya layak mendapatkan semua rasa hormat di dunia.

"Alasan mengapa kami putus bersifat pribadi dan hanya milik kami, dan kami berdua telah menghadapinya dengan cara yang sangat dewasa. Saya selalu memilih untuk diam mengenai hal-hal ini karena kehidupan pribadi saya adalah urusan saya saja. Namun, saya juga percaya bahwa berbohong kepada orang lain dan menggambarkan citra yang bertentangan tentang seseorang hanya demi clickbait adalah salah. Hormati saya, hormati Maya, dan pahamilah bahwa tidak selalu salah satu pihak harus mengkhianati yang lain agar sebuah hubungan berakhir."





Instagram / @rubendias



