Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Ruben Dias mengonfirmasi perpisahannya dengan Maya Jama, saat bintang Manchester City itu mengeluarkan pernyataan keras yang menegaskan bahwa ia tidak berselingkuh dari presenter Love Island tersebut setelah ditanyai oleh kakeknya yang berusia 85 tahun
Dias menanggapi perpecahan tersebut dan membantah rumor-rumor tersebut
Dias telah secara terbuka mengonfirmasi bahwa ia dan Jama tidak lagi menjalin hubungan. Bek Manchester City itu akhirnya angkat bicara setelah berminggu-minggu spekulasi beredar seputar berakhirnya hubungan mereka. Pemain timnas Portugal itu menggunakan Instagram untuk membantah klaim bahwa perselingkuhan berperan dalam perpisahan tersebut.
Dias menanggapi tuduhan tersebut
Dia mengatakan bahwa rumor-rumor tersebut sudah tak bisa lagi diabaikan setelah mulai memengaruhi kehidupan pribadi dan keluarganya. Bek tersebut menjelaskan bahwa pemberitaan yang terus-menerus dan gosip daring telah mencapai titik di mana bahkan kerabatnya yang sudah lanjut usia pun terpapar tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga mendorongnya untuk memberikan tanggapan secara terbuka.
Dias menulis di Instagram: "Saya merasa bahwa ketika kakek saya yang berusia 85 tahun bertanya kepada saya apakah saya telah berselingkuh dari pacar saya karena dia melihatnya berulang kali di berita, di situlah saya menarik garis batas antara apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Maya dan saya selalu memiliki hubungan yang dibangun di atas rasa saling menghormati. Tidak ada batas yang pernah dilanggar dalam hal itu.
"Sebuah kebohongan yang diulang-ulang bisa mulai terasa seperti kebenaran, dan karena itu saya katakan bahwa saya tidak berselingkuh, dan saya juga tidak pernah memiliki niat atau godaan untuk melakukannya. Saya percaya Maya layak mendapatkan semua rasa hormat di dunia.
"Alasan mengapa kami putus bersifat pribadi dan hanya milik kami, dan kami berdua telah menghadapinya dengan cara yang sangat dewasa. Saya selalu memilih untuk diam mengenai hal-hal ini karena kehidupan pribadi saya adalah urusan saya saja. Namun, saya juga percaya bahwa berbohong kepada orang lain dan menggambarkan citra yang bertentangan tentang seseorang hanya demi clickbait adalah salah. Hormati saya, hormati Maya, dan pahamilah bahwa tidak selalu salah satu pihak harus mengkhianati yang lain agar sebuah hubungan berakhir."
Instagram / @rubendias
Sebuah pernyataan publik yang jarang dilontarkan oleh Dias
Dias biasanya menjaga kehidupan pribadinya agar tidak menjadi sorotan publik, sehingga pernyataannya kali ini merupakan tanggapan publik yang tidak biasa. Spekulasi mengenai masa depan pasangan ini semakin memanas pada pertengahan Mei setelah keduanya menghapus foto-foto satu sama lain dari akun media sosial mereka. Hubungan mereka dilaporkan dimulai setelah mereka bertemu di ajang MTV EMAs di Manchester pada November 2024, dan kemudian mengonfirmasi hubungan tersebut pada April 2025.
- Getty Images Sport
Perhatian kembali tertuju pada sepak bola
Setelah masalah ini dibahas secara terbuka, Dias akan kembali fokus pada kariernya. Bek ini tetap menjadi sosok penting dalam skuad Man City dan telah memperpanjang kontraknya tahun lalu hingga 2029. Saat ini, Dias fokus pada tugas-tugas internasionalnya bersama Portugal untuk Piala Dunia 2026. Mereka tergabung dalam Grup K bersama DR Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Namun, sebelum itu, Selecao akan memainkan dua pertandingan persahabatan, melawan Chili pada 6 Juni dan Nigeria pada 10 Juni.