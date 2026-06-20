Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ruben Dias mengatakan kritik terhadap Cristiano Ronaldo 'bukan hal baru' saat Portugal bersatu demi 'mimpi' Piala Dunia
Kebuntuan di awal pertandingan memicu sorotan
Selecao mengalami awal yang mengecewakan dalam kampanye Grup K mereka setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo di Kansas City. Meskipun João Neves membawa tim favorit itu unggul lebih dulu lewat sundulan, raksasa Eropa ini kurang tajam di depan gawang dan membiarkan Yoane Wissa menyamakan kedudukan sesaat sebelum babak pertama berakhir. Hasil tersebut langsung memicu kritik luas dari para penggemar dan mantan pemain, dengan sebagian besar kekecewaan pasca-pertandingan ditujukan kepada kapten berusia 41 tahun mereka akibat penampilan serangan yang tidak efektif.
- AFP
Bek mengabaikan gangguan dari luar
Menjelang pertandingan berikutnya, Dias dengan tenang menanggapi reaksi negatif media seputar penampilan tim dan striker andalan mereka. Ia menyatakan: “Kritik ini tidak ditujukan hanya kepada satu pemain. Cris memang menjadi sorotan utama, tetapi semua orang berada di bawah pengawasan pada saat seperti ini. Saya tidak berpikir ada hal yang luar biasa yang terjadi; sudah seperti ini sejak saya berada di sini, dan akan terus berlanjut, jadi ini bukan hal baru.”
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai opini-opini dari luar yang beredar di platform media sosial, ia menambahkan: “Sejujurnya, semua spekulasi itu... bukanlah masalah. Kami semua bersatu demi sebuah mimpi, dan pikiran saya tidak melayang ke sana. Hal itu memang muncul di media sosial, tetapi kami tidak memperhatikannya dan saya merasa itu bukanlah topik yang perlu saya bahas.”
Tim menanggapi kegagalan taktis
Penyerang veteran tersebut mencatatkan tonggak sejarah sebagai pemain lapangan tertua yang menjadi starter dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ia memperpanjang puasa golnya yang mengecewakan selama sepuluh pertandingan di turnamen ini. Saat merefleksikan kesalahan taktis yang memungkinkan negara Afrika tersebut kembali ke dalam pertandingan, tim mengakui adanya penurunan intensitas.
Dias menjelaskan: "Kini ada begitu banyak analis yang membahas pertandingan ini dan menarik kesimpulan tentang apa yang salah, sehingga di beberapa media orang-orang sudah menyadari apa yang tidak berjalan dengan baik.
"Kami mencetak gol di awal dan memulai pertandingan dengan baik; Anda bisa merasakan energi itu pada saat itu, tetapi kami akhirnya lengah dan kehilangan disiplin. Hal itu membuat kami kurang efisien; kami gagal menanamkan rasa takut yang seharusnya kami tunjukkan kepada lawan, dan pertandingan pun berubah menjadi dinamika yang aneh.
"Pada akhirnya kami kehilangan disiplin, dan kami sangat menyadari hal itu di antara kami sendiri. Saya hanya melihat hal-hal positif ke depannya."
Dia menyimpulkan mengenai reaksi publik yang semakin memanas: “Saya belum banyak melihat apa yang dikatakan. Saya belum melihat kritik besar-besaran, tetapi ketika hasilnya tidak terlalu positif, wajar jika kritik itu meningkat tiga kali lipat.
"Namun, hal itu tidak mengguncang keyakinan kami. Semakin cepat kesulitan datang, semakin baik; kami harus memiliki kemampuan untuk terus berkembang, dan saya tidak mengharapkan skenario yang sempurna. Yang terpenting adalah tetap berpijak pada kenyataan.”
- Getty Images Sport
Diperlukan tindakan mendesak di Houston
Tim Roberto Martinez yang dipenuhi bintang-bintang harus segera memperbaiki disiplin pertahanan mereka menjelang pertandingan krusial melawan Uzbekistan, yang baru pertama kali ikut serta dalam turnamen ini, pada hari Selasa. Pertandingan mendatang ini menjadi ujian karakter langsung bagi skuad yang sedang mendapat tekanan tersebut, saat mereka berupaya memulai kampanye Grup K mereka.
Mendapatkan tiga poin tetap sangat penting untuk menjaga ambisi kualifikasi mereka tetap utuh sebelum pertandingan terakhir fase grup melawan raksasa Amerika Selatan, Kolombia.