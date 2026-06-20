Ruben Dias mengatakan kritik terhadap Cristiano Ronaldo 'bukan hal baru' saat Portugal bersatu demi 'mimpi' Piala Dunia

Penyerang veteran tersebut mencatatkan tonggak sejarah sebagai pemain lapangan tertua yang menjadi starter dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ia memperpanjang puasa golnya yang mengecewakan selama sepuluh pertandingan di turnamen ini. Saat merefleksikan kesalahan taktis yang memungkinkan negara Afrika tersebut kembali ke dalam pertandingan, tim mengakui adanya penurunan intensitas.

Dias menjelaskan: "Kini ada begitu banyak analis yang membahas pertandingan ini dan menarik kesimpulan tentang apa yang salah, sehingga di beberapa media orang-orang sudah menyadari apa yang tidak berjalan dengan baik.

"Kami mencetak gol di awal dan memulai pertandingan dengan baik; Anda bisa merasakan energi itu pada saat itu, tetapi kami akhirnya lengah dan kehilangan disiplin. Hal itu membuat kami kurang efisien; kami gagal menanamkan rasa takut yang seharusnya kami tunjukkan kepada lawan, dan pertandingan pun berubah menjadi dinamika yang aneh.

"Pada akhirnya kami kehilangan disiplin, dan kami sangat menyadari hal itu di antara kami sendiri. Saya hanya melihat hal-hal positif ke depannya."

Dia menyimpulkan mengenai reaksi publik yang semakin memanas: “Saya belum banyak melihat apa yang dikatakan. Saya belum melihat kritik besar-besaran, tetapi ketika hasilnya tidak terlalu positif, wajar jika kritik itu meningkat tiga kali lipat.

"Namun, hal itu tidak mengguncang keyakinan kami. Semakin cepat kesulitan datang, semakin baik; kami harus memiliki kemampuan untuk terus berkembang, dan saya tidak mengharapkan skenario yang sempurna. Yang terpenting adalah tetap berpijak pada kenyataan.”



