Ruben Dias ingin hengkang! Kepergian Pep Guardiola membuat bek Man City itu berupaya pindah pada bursa transfer musim panas dengan nilai €60 juta - dengan Real Madrid, Bayern Munich, dan PSG sama-sama tertarik
Pemain andalan lini belakang ingin hengkang
Menurut CaughtOffside, Dias sedang merencanakan kepindahannya dari City pada musim panas ini menyusul kepergian Guardiola dari klub. Bek tengah berusia 29 tahun ini, yang bergabung pada 2020 dan telah tampil dalam 255 pertandingan di semua kompetisi, merasa tidak nyaman dengan perubahan teknis di Etihad Stadium. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029, harga yang dilaporkan mencapai sekitar €60 juta membuat Real Madrid, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain memantau situasinya dengan cermat.
Mencari tantangan baru
Berbagai laporan menunjukkan bahwa sang bek sedang aktif mencari tantangan baru di luar Etihad Stadium, dan daya tarik klub-klub elit Eropa membuat kemungkinan transfer pada musim panas ini semakin besar. Pemain internasional Portugal tersebut tetap terbuka untuk mempertimbangkan opsi-opsi elit tersebut sambil menimbang tujuan karier jangka panjangnya menjelang dibukanya kembali bursa transfer.
Minat terhadap Dias semakin meningkat
Madrid memandang Dias sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini belakang mereka, seiring upaya mencari pengganti jangka panjang bagi para bek senior David Alaba dan Antonio Rüdiger. Selain itu, laporan CaughtOffside menyebutkan bahwa klub raksasa Spanyol tersebut juga dikabarkan tertarik pada rekan setimnya, Josko Gvardiol. Setelah finis sebagai runner-up Liga Premier di belakang Arsenal pada musim domestik 2025-26, City sangat enggan kehilangan pemain kunci mereka di tengah masa transisi kepelatihan yang sensitif.
Para pemain bertahan akan menghadapi ujian krusial
City harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan skuad elitnya musim depan, menyusul musim yang mengecewakan jika dibandingkan dengan standar tinggi mereka biasanya. Setelah kehilangan manajer mereka, klub ini sama sekali tidak sanggup menanggung pukulan telak berupa kehilangan dua bek berkualitas ke klub-klub pesaing di Eropa. Sementara itu, Dias akan segera mengalihkan fokusnya ke tugas tim nasional setelah masuk dalam skuad 26 pemain Portugal untuk Piala Dunia, yang akan menghadapi Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia di Grup K.