City harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan skuad elitnya musim depan, menyusul musim yang mengecewakan jika dibandingkan dengan standar tinggi mereka biasanya. Setelah kehilangan manajer mereka, klub ini sama sekali tidak sanggup menanggung pukulan telak berupa kehilangan dua bek berkualitas ke klub-klub pesaing di Eropa. Sementara itu, Dias akan segera mengalihkan fokusnya ke tugas tim nasional setelah masuk dalam skuad 26 pemain Portugal untuk Piala Dunia, yang akan menghadapi Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia di Grup K.