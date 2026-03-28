Getty
Diterjemahkan oleh
Ruben Amorim terlihat bermain padel bersama petinggi Man City dua bulan setelah pemecatannya yang mengejutkan dari Man Utd
Kembali ke bawah sinar matahari
Amorim kembali muncul di negara asalnya, Portugal, dengan penampilan yang santai dan ceria saat mengunjungi klub Padel Expo di Lisbon. Ini menandai salah satu dari sedikit penampilan publik pria berusia 41 tahun tersebut sejak masa jabatannya selama 14 bulan di Man Utd berakhir pada Januari lalu. Mantan pelatih Sporting CP itu diberhentikan dari jabatannya setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Leeds United. Hasil tersebut, ditambah dengan laporan ketegangan internal di Carrington, membuat petinggi United memutuskan untuk membayar kompensasi sebesar £12 juta guna mengakhiri hubungan dengan pelatih yang datang dengan ekspektasi yang begitu tinggi.
Pertemuan para pemikir Manchester
Hal yang paling menarik dari penampilan Amorim kali ini adalah siapa yang menemaninya. Ia tertangkap kamera sedang berada di lapangan bersama Viana, direktur olahraga Manchester City. Keduanya memiliki sejarah yang erat, karena pernah bermain bersama di Braga sebelum Viana kemudian menunjuk Amorim sebagai manajer Sporting selama masa kejayaan mereka di Lisbon.
Klub olahraga tersebut merayakan kunjungan penting ini di media sosial dengan sebuah postingan yang santai. "Kami mencoba menghubungi Anda untuk memperkuat staf pelatih kami, tetapi kali ini belum bisa terwujud!" demikian bunyi keterangan foto tersebut. "Terima kasih banyak atas kunjungan Anda, Ruben Amorim dan Hugo Viana, senang sekali bisa menyambut Anda di Padel Expo."
Rasa hormat tetap ada meskipun ia telah pergi
Meskipun minggu-minggu terakhir Amorim di Manchester diwarnai oleh hasil yang kurang memuaskan, reputasinya di kalangan mantan pemain tetap terjaga. Matheus Cunha baru-baru ini membela warisan sang manajer dalam sebuah wawancara dengan DAZN.
"Saya selalu sangat bersyukur atas segala yang dilakukan Ruben," kata Cunha. "Saya pikir sangat mudah, ketika keadaan berubah, untuk melihat masa lalu hanya sebagai masalah, tetapi justru sebaliknya; dia adalah sosok yang luar biasa. Banyak pemain baru datang karena dia, jadi saya pikir dia juga berperan besar dalam kesuksesan yang kami raih saat ini."
- Getty Images Sport
Menunggu langkah selanjutnya
Amorim juga terlihat di Qatar Open bulan lalu, di mana kamera televisi merekam dirinya saat menyaksikan Carlos Alcaraz mengalahkan Karen Khachanov. Kehadirannya di Doha mengejutkan para komentator, dengan salah satu di antaranya berkomentar: "Dia punya sedikit waktu luang akhir-akhir ini. Mantan manajer Manchester United itu tampak menikmati pertandingan tenis."
Mantan bos Sporting ini telah dikaitkan dengan beberapa peran penting di seluruh Eropa sejak pemecatannya, tetapi ia tampaknya tidak terburu-buru untuk kembali ke bangku cadangan. Seiring musim yang mendekati akhir, namanya kemungkinan besar akan tetap menjadi topik hangat dan klub barunya niscaya akan menjadi bahan perdebatan.