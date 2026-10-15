Milan menghadapi laga Liga Europa melawan Salzburg dalam tekanan besar setelah mengawali kiprah mereka di kompetisi Eropa dengan buruk. Kekalahan mengecewakan 2-0 di kandang dari Benfica pada laga pembuka membuat tim Italia itu sangat membutuhkan poin di Austria.

Pelatih kepala Amorim harus menjaga keseimbangan di Red Bull Arena. Ia perlu mengatasi kelelahan skuad dan meraih hasil positif di Eropa, sembari mempersiapkan tim untuk laga Serie A melawan Atalanta akhir pekan ini.

Meski kemenangan sangat dibutuhkan, Amorim memilih melakukan rotasi besar-besaran. Pelatih asal Portugal itu mengistirahatkan sejumlah pemain kunci sambil menghadapi daftar cedera yang terus bertambah, sehingga laga di Salzburg menjadi pertarungan dengan taruhan besar.