Getty Images Sport
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Ruben Amorim merotasi skuad AC Milan untuk lawatan ke RB Salzburg di Liga Europa
Tekanan mulai terasa di Austria
Milan menghadapi laga Liga Europa melawan Salzburg dalam tekanan besar setelah mengawali kiprah mereka di kompetisi Eropa dengan buruk. Kekalahan mengecewakan 2-0 di kandang dari Benfica pada laga pembuka membuat tim Italia itu sangat membutuhkan poin di Austria.
Pelatih kepala Amorim harus menjaga keseimbangan di Red Bull Arena. Ia perlu mengatasi kelelahan skuad dan meraih hasil positif di Eropa, sembari mempersiapkan tim untuk laga Serie A melawan Atalanta akhir pekan ini.
Meski kemenangan sangat dibutuhkan, Amorim memilih melakukan rotasi besar-besaran. Pelatih asal Portugal itu mengistirahatkan sejumlah pemain kunci sambil menghadapi daftar cedera yang terus bertambah, sehingga laga di Salzburg menjadi pertarungan dengan taruhan besar.
- Getty Images Sport
Pertaruhan besar dalam pemilihan pemain
Susunan pemain utama mengalami sejumlah perubahan mencolok, dengan penyerang muda Francesco Camarda mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya musim ini. Ia akan mendapat dukungan di lini serang dari Alphadjo Cisse, Ruben Loftus-Cheek, dan Omari Hutchinson, sementara pemain berpengalaman seperti Luka Modric dan Goncalo Ramos diistirahatkan.
Fikayo Tomori juga kembali secara mengejutkan ke susunan pemain utama untuk mencatatkan penampilan perdananya musim ini. Bek tersebut sebelumnya tersisih selama bursa transfer musim panas, tetapi Amorim kini kembali memasukkannya ke dalam tim untuk memperkuat lini belakang. Secara taktis, Milan akan memulai pertandingan dengan formasi tiga bek yang fleksibel, terdiri dari Tomori, Koni De Winter, dan Strahinja Pavlovic.
Performa dan nasib yang bertolak belakang
Berbanding terbalik dengan tim tamu, Salzburg menyambut pertandingan ini dalam performa apik setelah menang 1-0 atas Levski Sofia pada laga pembuka grup. Penyerang yang menjadi tumpuan di lini depan, Haris Tabakovic, menjadi penentu kemenangan tersebut dan memberi tim Austria itu modal ideal.
Tuan rumah belum terkalahkan dalam lima pertandingan UEFA musim ini, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang, serta tidak kebobolan dalam tiga laga beruntun. Kiper Christian Zawieschitzky telah pulih dari masalah otot adduktor dan akan tampil sebagai starter di tim yang juga diperkuat pemain sayap milik Napoli, Jesper Lindstrom.
Riwayat pertemuan berpihak kepada tim tamu. Kedua klub sebelumnya telah bertemu empat kali di kompetisi Eropa, dengan Milan unggul lewat tiga kemenangan dan satu hasil imbang atas tim Austria tersebut.
- Getty Images Sport
Susunan pemain inti
RB Salzburg (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic
AC Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda
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