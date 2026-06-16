Ruben Amorim adalah pelatih baru Milan. Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub Rossonero, namun pelatih asal Portugal tersebut telah menandatangani kontraknya secara daring pagi ini. Kontrak tersebut berlaku hingga 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Mantan pelatih Sporting Braga, Sporting Lisbon, dan Manchester United ini akan menerima gaji sebesar 3,5 juta euro per tahun ditambah bonus yang terkait dengan lolosnya tim ke Liga Champions musim depan serta perjalanan mereka di Liga Europa. Setelah proses seleksi yang panjang, Ibrahimovic dan Cardinale menyingkirkan Jaissle, Pochettino, dan Glasner karena berbagai alasan, dan memilih Amorim, atas kesepakatan penuh dengan sosok yang diperkirakan akan menjadi kepala bidang sepak bola, yaitu Markus Krösche. Lahir pada tahun 1985, mantan gelandang tengah ini akan menggantikan Massimiliano Allegri, yang diperkirakan akan menjadi pelatih baru Napoli dalam beberapa hari ke depan.
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Ruben Amorim menjadi pelatih baru Milan: ia telah menandatangani kontrak hingga tahun 2029
PRESTASI DI MANCHESTER UNITED
Amorim ingin membuktikan diri setelah pengalaman sulit terakhirnya sebagai pelatih United di Inggris: pelatih tersebut tiba pada November 2024 untuk menggantikan Erik ten Hag setelah Ruud van Nistelrooy menjabat sebagai pelatih sementara untuk waktu singkat, dan menutup musim di peringkat ke-15 Liga Premier—yang merupakan hasil terburuk dalam sejarah klub Inggris tersebut, yang belum pernah finis di bagian kanan klasemen; selain itu, ia juga kalah di final Liga Europa melawan Tottenham. Musim berikutnya berakhir dengan pemecatannya pada Januari lalu setelah hasil imbang melawan Leeds; salah satu kritik utama yang dilontarkan adalah kegagalannya dalam memaksimalkan potensi beberapa pemain, di antaranya Zirkzee, Yoro, dan Sesko.
KEMENANGAN DI SPORTING
Hampir semua trofi yang diraih Ruben Amorim sebagai pelatih diraihnya saat memimpin Sporting Lisbon: 2 gelar juara liga Portugal, 2 Piala Liga Portugal (ditambah satu lagi yang diraih bersama Braga), dan satu Piala Super Portugal. Ia bergabung pada Maret 2020 di tengah pandemi Covid-19 dari Braga, dan pada musim itu menjadi pelatih keempat Sporting Lisbon yang telah membayar klausul pelepasan sebesar 10 juta untuk membebaskannya, dan tetap bertahan hingga November 2024 sebelum akhirnya menandatangani kontrak dengan Manchester United. Empat setengah tahun penuh senyuman dan kemenangan, ia membawa Sporting meraih gelar liga 19 tahun setelah kemenangan terakhir klub tersebut dan mengasah bakat sejumlah besar pemain: mulai dari Nuno Mendes hingga Pedro Porro, termasuk Hjulmand, Palhinha, dan Quenda. Yang terbaik? Viktor Gyökeres, yang didatangkan dari Coventry City di divisi dua Inggris dan dijual kembali ke Arsenal dengan total 70 juta setelah mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan.
SEPAK BOLA AMORIM
Filosofi pelatih asal Portugal ini berangkat dari penguasaan permainan; penguasaan bola dan tekanan agresif merupakan ciri khas tim-timnya, selain kecenderungannya untuk bermain dengan formasi pertahanan tiga pemain. Ngomong-ngomong: formasi yang paling sering digunakan oleh Amorim adalah 3-4-2-1 atau 3-4-3, tergantung pada pemain yang dimilikinya; serangan sering dimulai dari linibelakang, dan dalam permainannya, peran pemain sayap sangat krusial—mereka harus bermain hampir di garis samping dengan tujuan melebarakan barisan pertahanan lawan sebelum kemudian menyerang melalui jalur tengah. Beberapa orang mengkritiknya karena taktik yang kaku, terutama akibat peran yang sangat terdefinisi dan kurangnya kelancaran permainan.
MANCHESTER UNITED MENGEMBANGKAN DANA
Penandatanganan kontrak Amorim dengan Milan membuat Manchester United senang, yang menurut The Telegraph akan membayar lebih sedikit dari 16,7 juta poundsterling yang semula direncanakan untuk pelatih asal Portugal tersebut dan stafnya.