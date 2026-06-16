Ruben Amorim adalah pelatih baru Milan. Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub Rossonero, namun pelatih asal Portugal tersebut telah menandatangani kontraknya secara daring pagi ini. Kontrak tersebut berlaku hingga 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Mantan pelatih Sporting Braga, Sporting Lisbon, dan Manchester United ini akan menerima gaji sebesar 3,5 juta euro per tahun ditambah bonus yang terkait dengan lolosnya tim ke Liga Champions musim depan serta perjalanan mereka di Liga Europa. Setelah proses seleksi yang panjang, Ibrahimovic dan Cardinale menyingkirkan Jaissle, Pochettino, dan Glasner karena berbagai alasan, dan memilih Amorim, atas kesepakatan penuh dengan sosok yang diperkirakan akan menjadi kepala bidang sepak bola, yaitu Markus Krösche. Lahir pada tahun 1985, mantan gelandang tengah ini akan menggantikan Massimiliano Allegri, yang diperkirakan akan menjadi pelatih baru Napoli dalam beberapa hari ke depan.



