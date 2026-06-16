Ruben Amorim adalah pelatih baru Milan. Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub Rossoneri, namun pelatih asal Portugal tersebut telah menandatangani kontraknya secara daring pagi ini. Kontrak tersebut berlaku hingga 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Mantan pelatih Sporting Braga, Sporting Lisbon, dan Manchester United ini akan mendapatkan gaji sebesar 3,5 juta euro per tahun ditambah bonus yang terkait dengan kualifikasi ke Liga Champions musim depan dan perjalanan di Liga Europa. Setelah proses seleksi yang panjang, Ibrahimovic dan Cardinale menyingkirkan Jaissle, Pochettino, dan Glasner karena alasan yang berbeda, dan memilih Amorim, dengan persetujuan penuh dari Markus Krösche, yang diperkirakan akan menjadi kepala sepak bola. Lahir pada tahun 1985, mantan gelandang tengah ini akan menggantikan Massimiliano Allegri, yang diperkirakan akan menjadi pelatih baru Napoli dalam beberapa hari ke depan.
Diterjemahkan oleh
Ruben Amorim menjadi pelatih baru Milan: ia menandatangani kontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2029
REKOR DI MANCHESTER UNITED
Amorim ingin membuktikan diri setelah pengalaman sulit terakhirnya sebagai pelatih United di Inggris: sang pelatih bergabung pada November 2024 untuk menggantikan Erik ten Hag setelah Ruud van Nistelrooy menjabat sebagai pelatih sementara untuk waktu singkat, dan menutup musim di peringkat ke-15 Liga Premier—yang merupakan hasil terburuk dalam sejarah klub Inggris tersebut, yang belum pernah finis di bagian bawah klasemen; selain itu, ia juga kalah di final Liga Europa melawan Tottenham. Musim berikutnya berakhir dengan pemecatannya pada Januari lalu setelah hasil imbang melawan Leeds, di mana salah satu kritik utama adalah kegagalannya dalam mengoptimalkan potensi beberapa pemain, termasuk Zirkzee, Yoro, dan Sesko.
KEMENANGAN DI SPORTING
Hampir semua trofi yang diraih Ruben Amorim sebagai pelatih diraihnya saat menangani Sporting Lisbon: 2 gelar liga Portugal, 2 Piala Liga Portugal (ditambah satu lagi yang diraih bersama Braga), dan satu Piala Super Portugal. Ia bergabung pada Maret 2020 di tengah pandemi Covid-19 dari Braga, menjadi pelatih keempat Sporting Lisbon pada musim itu setelah klub tersebut membayar klausul pelepasan sebesar 10 juta euro, dan tetap bertahan hingga November 2024 sebelum akhirnya menandatangani kontrak dengan Manchester United. Empat setengah tahun penuh senyuman dan kemenangan, ia menjuarai liga 19 tahun setelah kemenangan terakhir Sporting dan mengasah bakat sejumlah besar pemain: mulai dari Nuno Mendes hingga Pedro Porro, termasuk Hjulmand, Palhinha, dan Quenda. Yang terbaik? Viktor Gyökeres, yang direkrut dari Coventry City di divisi dua Inggris dan dijual kembali ke Arsenal dengan total 70 juta euro setelah mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan.
SEPAK BOLA AMORIM
Filosofi pelatih asal Portugal ini berlandaskan pada penguasaan permainan; penguasaan bola dan tekanan agresif merupakan ciri khas tim-timnya, selain kecenderungannya untuk bermain dengan formasi tiga bek. Ngomong-ngomong: formasi yang paling sering digunakan oleh Amorim adalah 3-4-2-1 atau 3-4-3 tergantung pada pemain yang dimilikinya, serangan sering dimulai dari belakang dan dalam permainannya, peran pemain sayap sangat penting karena mereka harus bermain hampir di garis samping dengan tujuan untuk melebarakan tim lawan sebelum kemudian menyerang melalui jalur tengah. Beberapa orang mengkritiknya karena taktik yang kaku, terutama karena peran yang sangat jelas dan kurangnya kelancaran.
MANCHESTER UNITED BERHEMAT
Penandatanganan Amorim oleh Milan disambut gembira oleh Manchester United, yang menurut The Telegraph akan membayar lebih sedikit dari 16,7 juta poundsterling yang semula direncanakan untuk pelatih asal Portugal itu dan stafnya.