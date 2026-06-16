Ruben Amorim menjadi pelatih baru Milan: ia menandatangani kontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2029

Ruben Amorim adalah pelatih baru Milan. Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub Rossoneri, namun pelatih asal Portugal tersebut telah menandatangani kontraknya secara daring pagi ini. Kontrak tersebut berlaku hingga 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Mantan pelatih Sporting Braga, Sporting Lisbon, dan Manchester United ini akan mendapatkan gaji sebesar 3,5 juta euro per tahun ditambah bonus yang terkait dengan kualifikasi ke Liga Champions musim depan dan perjalanan di Liga Europa. Setelah proses seleksi yang panjang, Ibrahimovic dan Cardinale menyingkirkan Jaissle, Pochettino, dan Glasner karena alasan yang berbeda, dan memilih Amorim, dengan persetujuan penuh dari Markus Krösche, yang diperkirakan akan menjadi kepala sepak bola. Lahir pada tahun 1985, mantan gelandang tengah ini akan menggantikan Massimiliano Allegri, yang diperkirakan akan menjadi pelatih baru Napoli dalam beberapa hari ke depan.



