Sebelum musim ini dimulai, Yoro mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa bisa mewakili United di panggung Eropa. Berbicara kepada situs resmi klub, ia berkata: "Semua pemain di dunia ingin bermain di kompetisi ini. Saya pernah bermain di Conference League, Liga Europa, dan sekarang saya akan bermain di Liga Champions. Jadi ya, saya pikir langkah ini sangat bagus. Ini adalah kompetisi dengan pemain-pemain terbaik di dunia."

Bek tersebut juga menyoroti bagaimana rekan-rekan setimnya telah membangun ekspektasi untuk bermain di bawah sorotan lampu. "Para pemain lain sudah berbicara tentang saat Anda berlatih dengan bola Liga Champions dan mendengar musik Liga Champions, suasananya benar-benar berbeda dari liga," tambahnya. "Kami bermain melawan klub-klub berbeda dari seluruh dunia, jadi [mereka telah berbicara kepada saya] tentang atmosfer dan magisnya kompetisi ini."



