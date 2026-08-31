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Ruben Amorim mengincar reuni mengejutkan dengan bek Manchester United saat AC Milan merencanakan manuver telat yang sensasional
Amorim membidik tambahan kekuatan di lini pertahanan
Menurut Tuttosport, pelatih kepala Milan, Amorim, tengah aktif menjajaki kemungkinan membawa Yoro ke San Siro. Juru taktik asal Portugal itu, yang baru-baru ini mengambil alih kendali di raksasa Italia tersebut, dikabarkan menggelar pertemuan panjang selama lima jam pada Sabtu dengan direktur Rossoneri Hendrik Almstadt dan Bobby Gardiner untuk memaparkan target-target finalnya sebelum penutupan bursa transfer.
Bek berusia 20 tahun itu kesulitan menjaga konsistensi performa dan kebugaran sejak tiba di Old Trafford dalam kesepakatan senilai £52 juta dua tahun lalu. Cedera pergelangan kaki serius pada musim debutnya secara signifikan menghambat perkembangannya, dan ia pun mendapati dirinya berada di pinggiran starting XI di bawah Michael Carrick.
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Masa depan Yoro di United tidak pasti
Situasi Yoro saat ini di Manchester United memicu tanda tanya, terutama setelah ia hanya menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam kekalahan klub pada laga pembuka musim melawan Hull City. Meski sempat tampil singkat saat melawan Ipswich Town, masuk menggantikan Diogo Dalot pada menit ke-73, ia tampaknya telah turun dalam urutan pilihan.
Terlepas dari minimnya kesempatan menjadi starter musim ini, Yoro telah mencatatkan 67 penampilan untuk Manchester United, dengan sumbangan satu gol dan tiga assist selama masa baktinya. Namun, daya tarik untuk memulai lembaran baru di Serie A bersama pelatih yang jelas mengagumi bakatnya bisa terbukti menggoda.
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Ambisi dan antusiasme di Liga Champions
Sebelum musim ini dimulai, Yoro mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa bisa mewakili United di panggung Eropa. Berbicara kepada situs resmi klub, ia berkata: "Semua pemain di dunia ingin bermain di kompetisi ini. Saya pernah bermain di Conference League, Liga Europa, dan sekarang saya akan bermain di Liga Champions. Jadi ya, saya pikir langkah ini sangat bagus. Ini adalah kompetisi dengan pemain-pemain terbaik di dunia."
Bek tersebut juga menyoroti bagaimana rekan-rekan setimnya telah membangun ekspektasi untuk bermain di bawah sorotan lampu. "Para pemain lain sudah berbicara tentang saat Anda berlatih dengan bola Liga Champions dan mendengar musik Liga Champions, suasananya benar-benar berbeda dari liga," tambahnya. "Kami bermain melawan klub-klub berbeda dari seluruh dunia, jadi [mereka telah berbicara kepada saya] tentang atmosfer dan magisnya kompetisi ini."
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Strategi transfer agresif Milan
AC Milan menjadi salah satu klub tersibuk di Eropa pada musim panas ini, dengan pengeluaran mereka sudah melampaui angka £128 juta. Rossoneri telah mengidentifikasi tiga area kunci yang perlu dibenahi sebelum bursa transfer ditutup pada Selasa: seorang gelandang serang, seorang bek kiri, dengan Alejandro Balde dari Barcelona dikaitkan, dan seorang bek tengah.
Sementara Yoro sendiri belum memberikan indikasi publik bahwa ia ingin meninggalkan Premier League, situasinya bisa berubah cepat jika Milan meresmikan minat mereka. Raksasa Italia itu ingin membangun skuad yang mampu bersaing di berbagai ajang, dan Amorim jelas melihat Yoro sebagai pemain yang cocok dengan cetak biru taktiknya.
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