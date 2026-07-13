AFP
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Ruben Amorim mengincar pemain ke-EMPAT yang pernah dilatihnya di Manchester United untuk perombakan skuad AC Milan
Amorim mengincar Mazraoui
Pelatih asal Portugal tersebut, yang ditunjuk sebagai manajer Milan bulan lalu untuk menggantikan Massimiliano Allegri, siap memperkuat skuad Rossoneri-nya dengan merekrut pemain dari klub lamanya. Menurut Metro Sport, laporan di Italia menyebutkan bahwa Amorim telah secara khusus menyampaikan kekagumannya terhadap Mazraoui kepada petinggi Milan. Pemain internasional Maroko tersebut telah tampil dalam 77 pertandingan untuk Red Devils sejak pindah dari Bayern Munich dengan biaya £17 juta pada tahun 2024 dan telah menjadi anggota skuad yang sangat penting berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini belakang.
- Getty Images Sport
Hambatan dalam serangan United
Meskipun Amorim sangat ingin bersatu kembali dengan mantan anak asuhnya, Milan menghadapi rintangan besar dalam merekrut target utama mereka. Ugarte, yang pernah dilatih Amorim di Sporting CP sebelum diboyong ke Manchester, sempat menjadi target utama hingga cedera serius yang dialaminya selama Piala Dunia memupus harapan untuk transfer musim panas ini.
Selain itu, United dilaporkan tidak bersedia mempertimbangkan tawaran untuk Mason Mount atau Amad. Pakar transfer Matteo Moretto menyebutkan bahwa meskipun Mazraoui merupakan favorit utama sang manajer, pembicaraan resmi antar-klub belum dimulai. Moretto mencatat di saluran YouTube Fabrizio Romano: "Noussair Mazraoui adalah salah satu favorit Amorim. Hingga saat ini belum ada negosiasi yang berlangsung, tidak ada kontak langsung antara kedua klub. Namun yang bisa saya sampaikan adalah bahwa Mazraoui, yang berusia 28 tahun dan kontraknya akan berakhir pada 2028 dengan opsi perpanjangan, memang merupakan pemain yang sangat dihargai oleh Amorim. Kita lihat saja apakah ia akan menjadi incaran Milan di sisa jendela transfer ini. Saat ini, yang saya maksud adalah persetujuan manajer terhadapnya – Amorim menghargai kualitas-kualitas yang dimiliki Mazraoui."
Pujian tinggi untuk pemain asal Maroko itu
Minat terhadap Mazraoui tidak terlalu mengejutkan mengingat komentar publik Amorim sebelumnya mengenai sang bek. Selama masa jabatannya di Old Trafford, sang pelatih secara terbuka memuji kualitas teknis dan kecerdasan taktis Mazraoui.
Tak lama setelah ditunjuk sebagai pelatih United, Amorim mengatakan: "Dia adalah pemain kelas atas. Dia memahami permainan. Dia tahu cara menyerang, sangat terampil secara teknis, sangat baik dalam bertahan, dan sangat hebat dalam situasi satu lawan satu. Dia adalah pemain modern. Saya pikir dia adalah masa depan tim kami. Ketika memikirkan dia, Anda akan menyadari bahwa kami membutuhkan lebih banyak pemain seperti Nous yang bisa mengendalikan tempo permainan; mereka benar-benar sangat bagus dan nyaman menguasai bola. Jadi, Nous, saya sangat senang dengannya."
- Getty Images
Pelajaran dari Old Trafford
Amorim memandang masa jabatannya di San Siro sebagai awal yang baru setelah 14 bulan yang sulit di Liga Premier. Saat mengenang masa-masa di Inggris dalam acara perkenalannya di Milan, sang pelatih mengakui bahwa ia fokus mengembangkan metodenya untuk menghindari terulangnya pemecatannya di Manchester.
"Hal pertama yang perlu saya sampaikan adalah sulit untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan tersebut karena untuk itu saya harus menjelaskan konteks petualangan terakhir saya," kata Amorim. "Sulit bagi saya untuk menyebutkan setiap kesalahan kepada Anda. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah bahwa saya belajar banyak dan saya melakukan beberapa kesalahan."
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