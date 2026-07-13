Ruben Amorim mengincar pemain ke-EMPAT yang pernah dilatihnya di Manchester United untuk perombakan skuad AC Milan

Meskipun Amorim sangat ingin bersatu kembali dengan mantan anak asuhnya, Milan menghadapi rintangan besar dalam merekrut target utama mereka. Ugarte, yang pernah dilatih Amorim di Sporting CP sebelum diboyong ke Manchester, sempat menjadi target utama hingga cedera serius yang dialaminya selama Piala Dunia memupus harapan untuk transfer musim panas ini.

Selain itu, United dilaporkan tidak bersedia mempertimbangkan tawaran untuk Mason Mount atau Amad. Pakar transfer Matteo Moretto menyebutkan bahwa meskipun Mazraoui merupakan favorit utama sang manajer, pembicaraan resmi antar-klub belum dimulai. Moretto mencatat di saluran YouTube Fabrizio Romano: "Noussair Mazraoui adalah salah satu favorit Amorim. Hingga saat ini belum ada negosiasi yang berlangsung, tidak ada kontak langsung antara kedua klub. Namun yang bisa saya sampaikan adalah bahwa Mazraoui, yang berusia 28 tahun dan kontraknya akan berakhir pada 2028 dengan opsi perpanjangan, memang merupakan pemain yang sangat dihargai oleh Amorim. Kita lihat saja apakah ia akan menjadi incaran Milan di sisa jendela transfer ini. Saat ini, yang saya maksud adalah persetujuan manajer terhadapnya – Amorim menghargai kualitas-kualitas yang dimiliki Mazraoui."