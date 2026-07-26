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Ruben Amorim mengakui para pemain AC Milan 'tidak memahami' tuntutan untuk melakukan pressing, saat mantan pelatih Man Utd itu memulai tugas barunya dengan hasil imbang melawan Celtic
Pertarungan taktis di Glasgow berakhir imbang
Era Amorim di AC Milan telah dimulai, namun pelatih asal Portugal ini tidak menutup mata terhadap besarnya tantangan yang menanti. Usai hasil imbang 2-2 dalam laga pramusim melawan Celtic, sang pelatih secara jujur mengakui kesulitan yang dihadapi timnya saat berusaha beralih dari gaya permainan pendahulunya.
Menilik penampilan tersebut, Amorim mencatat bahwa identitas tim saat ini masih dalam masa transisi. "Saya pikir ini adalah sesi latihan yang bagus," kata Amorim setelah pertandingan. "Tentu saja, kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi para pemain berusaha menerapkan ide-ide baru. Kami kebobolan justru karena hal ini, tetapi saya senang melihat tim yang ingin sedikit mengubah identitasnya. Kami perlu meningkatkan performa di beberapa momen, terutama dalam situasi di dekat gawang kami, tapi itu wajar.”
- Getty Images Sport
Masalah mendesak dan identitas taktis
Rintangan paling signifikan tampaknya adalah beban fisik dan mental yang ditimbulkan oleh sistem pertahanan pilihan Amorim. Para pemain Rossoneri sering terlihat terjepit di antara dua pilihan, berusaha melakukan pressing tinggi namun meninggalkan celah di belakang yang berhasil dimanfaatkan oleh juara Skotlandia tersebut. Amorim mengakui ketidakseimbangan ini, dengan menyatakan bahwa pemahaman skuad terhadap sistem pressing-nya saat ini belum sempurna, yang mengakibatkan beberapa momen yang tidak terkoordinasi sepanjang pertandingan di Glasgow.
"Mentalitas untuk melakukan tekanan hampir sepanjang pertandingan belum sepenuhnya dipahami oleh tim, tetapi ide dasarnya sudah ada, dan saya merasakannya," tambah mantan manajer United itu. "Kami sedikit kesulitan karena kami berusaha menekan di seluruh lapangan, dan jelas bahwa kami ingin mengejar bola dalam setiap situasi. Ini adalah konsep yang masih perlu kami serap. Kami akan meningkatkan kondisi fisik, memahami situasi pertandingan dengan lebih baik, dan mampu melakukannya secara lebih konsisten.
"Kami ingin mengendalikan permainan dengan lebih baik melalui penguasaan bola yang lebih berkelanjutan. Kami sedang mengupayakannya: saat ini, hal itu masih sulit, dan terkadang kami membutuhkan waktu terlalu lama untuk masuk ke wilayah lawan, tetapi prosesnya sudah dimulai."
Camarda membalas kepercayaan Amorim untuk menjamin masa depan Milan
Terlepas dari kesulitan taktis yang dialami, pertandingan ini memberikan dorongan besar berkat penampilan Francesco Camarda. Bintang muda berusia 18 tahun ini, yang selama berbulan-bulan menjadi subjek spekulasi intens terkait peminjaman, tampaknya telah membuktikan dirinya layak masuk dalam rencana jangka panjang Amorim setelah mencetak dua gol dalam waktu tujuh menit untuk menyelamatkan hasil imbang.
"Camarda akan tetap bersama kami, apa pun yang terjadi," tegas Amorim. "Saya sangat percaya padanya dan pada para pemain muda kami. Saya sangat senang dengan apa yang mereka tunjukkan; saya yakin mereka memiliki masa depan yang cerah di klub ini. Saya tidak suka membicarakan individu, tetapi saya bisa mengatakan dengan pasti bahwa Camarda akan menjadi bagian dari skuad sepanjang musim ini."
Menyikapi penampilannya setelah pertandingan, Camarda mengatakan kepada Sky Sports Italia: “Saya bekerja keras demi seragam yang saya cintai. Setiap kali saya turun ke lapangan, baik dalam latihan maupun pertandingan, saya memberikan yang terbaik. Saya tahu saya tidak boleh melewatkan peluang seperti ini. Saya berharap bisa berkembang pesat. Saya tumbuh besar di AC Milan dan saya bangga dengan langkah yang telah saya ambil melalui perpanjangan kontrak ini. Kepercayaan dari pelatih? Saya senang.”
- IPA Sport
Kabar terbaru tentang cedera Gila
Namun, pertandingan malam itu tidak luput dari cedera, karena rekrutan musim panas Mario Gila terpaksa ditarik keluar lebih awal akibat masalah otot. Pemandangan bek tengah tersebut yang berjalan pincang menjadi kekhawatiran bagi para suporter Milan yang datang jauh-jauh, terutama karena tim akan segera memulai tur internasional besar-besaran.
Memberikan kabar terbaru yang menenangkan mengenai kondisi pemain asal Spanyol tersebut, Amorim berharap sang bek dapat kembali bergabung secepatnya. “Dia mengalami masalah kecil, tapi saya rasa itu bukan sesuatu yang serius. Kami akan mengevaluasinya dalam beberapa hari ke depan, tapi saya harap dia bisa pulih dengan cepat,” tutup sang manajer.
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