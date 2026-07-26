Ruben Amorim mengakui para pemain AC Milan 'tidak memahami' tuntutan untuk melakukan pressing, saat mantan pelatih Man Utd itu memulai tugas barunya dengan hasil imbang melawan Celtic

Rintangan paling signifikan tampaknya adalah beban fisik dan mental yang ditimbulkan oleh sistem pertahanan pilihan Amorim. Para pemain Rossoneri sering terlihat terjepit di antara dua pilihan, berusaha melakukan pressing tinggi namun meninggalkan celah di belakang yang berhasil dimanfaatkan oleh juara Skotlandia tersebut. Amorim mengakui ketidakseimbangan ini, dengan menyatakan bahwa pemahaman skuad terhadap sistem pressing-nya saat ini belum sempurna, yang mengakibatkan beberapa momen yang tidak terkoordinasi sepanjang pertandingan di Glasgow.

"Mentalitas untuk melakukan tekanan hampir sepanjang pertandingan belum sepenuhnya dipahami oleh tim, tetapi ide dasarnya sudah ada, dan saya merasakannya," tambah mantan manajer United itu. "Kami sedikit kesulitan karena kami berusaha menekan di seluruh lapangan, dan jelas bahwa kami ingin mengejar bola dalam setiap situasi. Ini adalah konsep yang masih perlu kami serap. Kami akan meningkatkan kondisi fisik, memahami situasi pertandingan dengan lebih baik, dan mampu melakukannya secara lebih konsisten.

"Kami ingin mengendalikan permainan dengan lebih baik melalui penguasaan bola yang lebih berkelanjutan. Kami sedang mengupayakannya: saat ini, hal itu masih sulit, dan terkadang kami membutuhkan waktu terlalu lama untuk masuk ke wilayah lawan, tetapi prosesnya sudah dimulai."