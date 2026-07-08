Ruben Amorim mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat masih di Man Utd saat ia memulai tugasnya sebagai pelatih baru AC Milan

Amorim telah berbicara secara terbuka mengenai masa jabatannya yang singkat di Manchester United, yang berakhir ketika klub tersebut memecatnya pada Januari 2026. Amorim mengambil alih jabatan pada November 2024, namun kesulitan menerapkan visinya selama 14 bulan yang penuh tantangan. Dalam konferensi pers perdananya bersama AC Milan, Amorim ditanya mengenai perannya sebelumnya.

"Sulit untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan tersebut karena untuk itu saya harus menjelaskan seluruh konteks dari petualangan terakhir saya," kata Amorim. "Sulit untuk menyebutkan setiap kesalahan kepada Anda. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah saya belajar banyak dan saya melakukan beberapa kesalahan."