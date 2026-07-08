AFP
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Ruben Amorim mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat masih di Man Utd saat ia memulai tugasnya sebagai pelatih baru AC Milan
Merenungkan Kesulitan di Old Trafford
Amorim telah berbicara secara terbuka mengenai masa jabatannya yang singkat di Manchester United, yang berakhir ketika klub tersebut memecatnya pada Januari 2026. Amorim mengambil alih jabatan pada November 2024, namun kesulitan menerapkan visinya selama 14 bulan yang penuh tantangan. Dalam konferensi pers perdananya bersama AC Milan, Amorim ditanya mengenai perannya sebelumnya.
"Sulit untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan tersebut karena untuk itu saya harus menjelaskan seluruh konteks dari petualangan terakhir saya," kata Amorim. "Sulit untuk menyebutkan setiap kesalahan kepada Anda. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah saya belajar banyak dan saya melakukan beberapa kesalahan."
- AFP
Meminta maaf kepada para penggemar Manchester United
Amorim juga memanfaatkan kesempatan pada hari Rabu untuk menyampaikan pesan kepada para pendukung yang ditinggalkannya di Inggris. Amorim dipecat saat United berada di peringkat keenam Liga Premier, setelah musim di mana ia mendapat kritik tajam atas pendekatan taktisnya dan kegagalannya mengintegrasikan talenta-talenta akademi.
Namun, Amorim mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas cara kepergiannya yang mendadak. “Saya tidak memiliki kesempatan—dan saya minta maaf atas hal itu—untuk menyampaikan sesuatu kepada para penggemar Manchester United. Saya benar-benar bangga bisa menjadi pelatih mereka selama setahun pada masa itu,” aku Amorim kepada media.
Rekor yang kurang memuaskan di Liga Premier
Amorim meninggalkan catatan statistik yang sangat buruk selama berseragam Manchester United. Selama masa jabatannya di semua kompetisi, Amorim mencatatkan 63 pertandingan, dengan 25 kemenangan, 15 hasil imbang, dan 23 kekalahan. Khususnya di Liga Premier, Amorim hanya meraih 15 kemenangan dari 47 pertandingan, sehingga rata-rata perolehan poinnya per pertandingan adalah 1,23. Ini merupakan perolehan terendah di antara semua manajer Manchester United di era Liga Premier.
Terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, Amorim tetap optimis. “Setiap orang belajar dari pengalamannya,” tegas Amorim. “Saya belajar banyak. Saya melakukan beberapa kesalahan. Ada beberapa hal yang akan saya coba ubah dan ada beberapa hal yang tidak akan pernah bisa diubah. Namun, saya yakin saya akan menjadi (pelatih) yang lebih baik.”
- Getty Images Sport
Menatap babak baru
Amorim kini akan sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada Italia, setelah menandatangani kontrak tiga tahun untuk menggantikan Massimiliano Allegri di AC Milan. Klub asal Italia tersebut telah menugaskan Amorim untuk mengembalikan kejayaan di level domestik dan Eropa ke San Siro. Amorim akan segera mulai mempersiapkan skuad barunya, dengan harapan dapat menerapkan pelajaran berharga yang dipetiknya di Inggris untuk meraih hasil positif secepatnya di Serie A.
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