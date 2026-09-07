Jonathan Moscrop
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Ruben Amorim mengakui AC Milan tidak pantas mengalahkan Juventus saat Rossoneri kehilangan poin di Turin
Sundulan pada injury time menghentikan rentetan hasil positif
AC Milan gagal mempertahankan keunggulan mereka di Turin ketika gol telat mengakhiri start 100 persen kemenangan kedua tim di kampanye Serie A. Pemain pengganti Cisse membawa tim tamu unggul di luar alur permainan lewat penyelesaian terukur yang melewati sela kaki Pierre Kalulu. Namun, perlawanan Milan dipatahkan jauh di masa injury time ketika Gatti menanduk umpan silang Teun Koopmeiners untuk memastikan hasil imbang 1-1.
- Getty Images Sport
Pelatih asal Portugal itu menawarkan kejujuran
Amorim tampil sangat blak-blakan soal kekurangan timnya di tengah tekanan terus-menerus dari tim tuan rumah. Berbicara kepada DAZN Italia, pelatih asal Portugal itu mengakui: "Kami tidak pantas menang, jika kami jujur, atau lebih tepatnya Juventus tidak pantas kalah.
"Kami mencoba memainkan permainan kami, kami tidak bagus saat menguasai bola. Kami punya momen ketika kami mengendalikan pertandingan pada babak pertama, tetapi kami mulai sering kehilangan bola, kami tidak bermain baik, tetapi sekali lagi kami baru bekerja bersama selama dua bulan. Kami harus lebih baik, tetapi kami butuh waktu, ini adalah pertandingan yang sulit bagi kami."
Tonggak pencapaian menutupi kelemahan mendasar
Gol Cisse mengakhiri puasa gol Milan di Serie A melawan Juventus yang berlangsung sejak Mei 2023, sekaligus menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol dalam dua laga tandang pertamanya pada era tiga poin untuk kemenangan.
Menyoroti kelemahan mendasar saat menguasai bola, Amorim menambahkan: "Kami punya kualitas individu, tetapi hal-hal sederhana adalah yang paling penting, cara kami menerima dan mengoper bola, dasar-dasar sepakbola, hari ini kami tidak bagus.
"Perasaan saya adalah ketika tim saya tidak menguasai bola, kami kesulitan. Ketika Juve menempatkan banyak penyerang di depan, kami bertahan dengan baik, tetapi kami lebih menderita ketika kehilangan bola dan mereka melakukan transisi.
"Kami tidak akan mengubah cara bermain kami, karena kami tahu bahwa dalam beberapa pertandingan itu akan berjalan baik, di pertandingan lain tidak, tetapi yang penting adalah kami berjuang untuk menang. Kami seharusnya bisa menang hari ini, tetapi sekali lagi Juventus juga tidak pantas kalah."
- LaPresse
Perjalanan tandang yang berat membayangi
Milan harus segera membenahi kemampuan menjaga penguasaan bola dan permainan transisi mereka menjelang kunjungan ke markas Lazio pada Sabtu, 12 September. Sementara itu, Juventus asuhan Luciano Spalletti bertandang ke Sassuolo sehari setelahnya dengan target menjaga dorongan mereka di papan atas klasemen. Merapikan kesalahan-kesalahan mendasar tetap menjadi prioritas langsung Amorim untuk memastikan AC Milan tetap menjadi penantang yang kredibel dalam perburuan Scudetto.
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