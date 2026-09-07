Gol Cisse mengakhiri puasa gol Milan di Serie A melawan Juventus yang berlangsung sejak Mei 2023, sekaligus menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol dalam dua laga tandang pertamanya pada era tiga poin untuk kemenangan.

Menyoroti kelemahan mendasar saat menguasai bola, Amorim menambahkan: "Kami punya kualitas individu, tetapi hal-hal sederhana adalah yang paling penting, cara kami menerima dan mengoper bola, dasar-dasar sepakbola, hari ini kami tidak bagus.

"Perasaan saya adalah ketika tim saya tidak menguasai bola, kami kesulitan. Ketika Juve menempatkan banyak penyerang di depan, kami bertahan dengan baik, tetapi kami lebih menderita ketika kehilangan bola dan mereka melakukan transisi.

"Kami tidak akan mengubah cara bermain kami, karena kami tahu bahwa dalam beberapa pertandingan itu akan berjalan baik, di pertandingan lain tidak, tetapi yang penting adalah kami berjuang untuk menang. Kami seharusnya bisa menang hari ini, tetapi sekali lagi Juventus juga tidak pantas kalah."