Amorim sama sekali tidak menutup mata terhadap ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Meski mengawali musim Serie A dengan cukup stabil, hasil imbang beruntun melawan Juventus dan Lazio telah memicu perdebatan dini di kalangan pendukung AC Milan. Amorim menanggapi gelombang sorotan yang mengiringi masa awalnya di Milan, dengan menyatakan bahwa ekspektasi tinggi adalah bagian yang melekat saat mewakili raksasa Eropa. Berbicara menjelang laga pembuka fase liga Liga Europa melawan Benfica, sang pelatih kepala tetap tidak terpengaruh oleh kebisingan dari luar menyusul performa terbaru timnya.

"Wajar menerima kritik, itu tidak membuat saya khawatir, itu bukan masalah: terkadang saya ingin melindungi para pemain saya dan itulah yang saya inginkan. Hal baik dari masa-masa sulit yang Anda alami di klub lain adalah itu memberi Anda pengalaman. Itulah harga yang harus Anda bayar untuk menjadi pelatih klub besar, jadi saya memahami semuanya dengan sangat baik; itu hal yang normal bagi saya. Saya akan melakukan segala sesuatunya dengan cara saya, dan saya pikir itu jelas bagi semua orang," kata Amorim kepada Sky Sport Italia.