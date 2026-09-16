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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Ruben Amorim menepis kritik terhadap AC Milan meski mengawali dengan laju tak terkalahkan saat Milan bersiap menghadapi Benfica

R. Amorim
AC Milan
Europa League
Serie A

Ruben Amorim menegaskan bahwa sorotan intens memang merupakan bagian dari pekerjaannya di klub sebesar AC Milan saat ia bersiap menghadapi laga pembuka Liga Europa yang bertaruh besar. Juru taktik asal Portugal itu akan menjalani reuni emosional dengan mantan klubnya, Benfica, sambil berupaya mengawali kampanye Rossoneri di kompetisi Eropa.

  • Amorim menerima tekanan di San Siro

    Amorim sama sekali tidak menutup mata terhadap ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Meski mengawali musim Serie A dengan cukup stabil, hasil imbang beruntun melawan Juventus dan Lazio telah memicu perdebatan dini di kalangan pendukung AC Milan. Amorim menanggapi gelombang sorotan yang mengiringi masa awalnya di Milan, dengan menyatakan bahwa ekspektasi tinggi adalah bagian yang melekat saat mewakili raksasa Eropa. Berbicara menjelang laga pembuka fase liga Liga Europa melawan Benfica, sang pelatih kepala tetap tidak terpengaruh oleh kebisingan dari luar menyusul performa terbaru timnya.

    "Wajar menerima kritik, itu tidak membuat saya khawatir, itu bukan masalah: terkadang saya ingin melindungi para pemain saya dan itulah yang saya inginkan. Hal baik dari masa-masa sulit yang Anda alami di klub lain adalah itu memberi Anda pengalaman. Itulah harga yang harus Anda bayar untuk menjadi pelatih klub besar, jadi saya memahami semuanya dengan sangat baik; itu hal yang normal bagi saya. Saya akan melakukan segala sesuatunya dengan cara saya, dan saya pikir itu jelas bagi semua orang," kata Amorim kepada Sky Sport Italia.

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    Menuntut fokus penuh

    Sang pelatih juga dengan cepat menepis gagasan tentang "target minimum" bagi klub di kompetisi sekunder UEFA, sembari menyoroti bobot historis seragam Milan. Ketika ditanya mengenai target spesifiknya untuk turnamen itu, Amorim menegaskan secara tegas standar yang dibutuhkan di San Siro.

    "Di klub besar seperti Milan, konsep target minimum itu tidak ada. Entah Anda menang atau tidak menang, dan jika Anda tidak menang akan ada kritik. Satu-satunya target adalah menang, untuk menghindarinya. Itu pengalaman saya. Saya juga mengalaminya di Portugal, ketika Anda tidak mencapai final atau jika Anda tidak menang, itu adalah kegagalan," kata mantan manajer Manchester United itu.

  • Reuni yang penuh nostalgia dengan Benfica

    Laga ini menandai momen pribadi yang signifikan bagi Amorim, yang menghabiskan sebagian besar karier bermainnya bersama raksasa Lisbon tersebut. Terlepas dari ikatan emosionalnya dengan Benfica, pria 41 tahun itu menegaskan bahwa kewajiban profesionalnya lebih besar daripada nostalgia apa pun setelah peluit dibunyikan di San Siro.

    "Jelas ini sedikit spesial, tetapi saya hanya ingin menang, sejujurnya. Saya merasakan kecemasan yang sama saat bermain dengan Benfica atau melawan tim lain, saya merasakan tanggung jawab untuk membantu tim meraih kemenangan, ini sulit dan spesial, tetapi tujuannya adalah menang," akunya.

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  • AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Pelatih itu menguraikan ambisi di Eropa

    Saat Liga Europa beralih ke format barunya, pentingnya start kuat di kandang tidak bisa dilebih-lebihkan. Sang manajer sangat menyadari prestise klub. Meski Liga Champions tetap menjadi tujuan jangka panjang, Amorim ingin timnya sepenuhnya menatap Liga Europa. "Pertama-tama, kami memulai musim dan kami baru memainkan satu pertandingan di kandang. Kami masih ingin merasakan atmosfer spesial dari pertandingan pertama. Kami tahu apa artinya bermain di Eropa bagi para penggemar kami, itu sangat penting. Di masa depan kami ingin bermain di Liga Champions, tetapi kami harus fokus pada kompetisi ini dan ini akan sulit," kata Amorim.

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