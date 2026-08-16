AFP
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Ruben Amorim menegaskan bahwa ia "masih mencintai" Manchester United meski menjadi otak di balik kemenangan AC Milan atas mantan klubnya
Amorim mengarsiteki comeback Milan melawan mantan timnya
Amorim menikmati reuni kemenangan melawan United saat Milan mencatatkan kemenangan 4-2 dalam laga pramusim dengan banyak gol di Wroclaw. Meski United unggul lebih dulu lewat sundulan Harry Maguire, AC Milan menunjukkan efisiensi yang lebih baik di sepertiga akhir lapangan. Samuel Chukwueze awalnya menyamakan kedudukan sebelum periode kacau pada babak kedua membuat raksasa Italia itu menjauh. Patrick Dorgu mengembalikan keunggulan United pada menit ke-51, tetapi Alphadjo Cisse menyamakan skor enam menit kemudian. Milan akhirnya keluar sebagai pemenang berkat gol dari Goncalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
Bagi Amorim, pertandingan ini menjadi pertemuan pertamanya dengan United sejak kepergiannya dari Old Trafford pada Januari. Masa kerjanya di Inggris secara statistik penuh tantangan, berakhir dengan persentase kemenangan di liga hanya 31,9 persen setelah meraih cuma 15 kemenangan dari 47 pertandingan kasta tertinggi. Namun, pria 41 tahun itu menegaskan bahwa ia tidak memandang keberhasilannya di Polandia sebagai tindakan balas dendam.
- Getty Images Sport
Tak ada ruang untuk sentimentalitas bagi pelatih asal Portugal itu
Berbicara kepada Sky Sport Italia, Amorim menepis anggapan bahwa kemenangan itu memiliki bobot lebih karena riwayatnya dengan Manchester United. Saat didesak mengenai kondisi emosionalnya terkait United, Amorim tetap mengambil sikap yang sangat diplomatis dan positif. "Tidak. Bagi saya, itu adalah pertandingan biasa. Sejak saya meneken kontrak dengan Milan, saya tidak merasakan apa pun untuk Manchester United. Saya hanya bangga pernah berada di Manchester United dan saya masih mencintai klub itu, tetapi setelah meneken kontrak dengan Milan, saya tidak merasakan hal negatif apa pun tentang apa pun karena saya sangat bahagia, karena saya berada di tempat yang saya inginkan. Saya hanya ingin terus di sini," ujarnya.
"Tentu saja, spesial bisa bermain melawan mereka lagi, tetapi saya ingin memenangi satu pertandingan pada pramusim ini untuk menunjukkan diri kami dengan baik di liga kami, untuk memberikan citra yang baik kepada para penggemar kami, agar mereka bisa mendukung kami pada pertandingan pertama kami."
Kekhawatiran di lini pertahanan meski memborong empat gol
Amorim menegaskan bahwa fokusnya kini sepenuhnya beralih ke proyek barunya di San Siro. Meski penampilan lini serang begitu klinis, Milan harus mengatasi awal laga yang buruk hingga membuat mereka tertinggal lebih dulu. Pertahanan AC Milan beberapa kali terlihat rentan, terutama pada menit-menit awal dan saat mengawali babak kedua dengan goyah, yang masih menjadi area perhatian bagi staf pelatih. Amorim mencatat bahwa meski hasil ini menyenangkan, kelengahan di lini belakang harus dibenahi sebelum aksi kompetitif dimulai.
"Kami punya lebih banyak ruang untuk bermain hari ini. Jadi, situasinya akan berbeda, tetapi jelas perasaan tim benar-benar berbeda ketika Anda menang dibanding saat Anda menang dengan bermain baik. Namun, saya pikir kami harus khawatir dengan cara kami kebobolan. Karena kami memberi lawan gol, baik saat melawan Celtic maupun hari ini. Tapi selain itu, saya pikir kami sedang berkembang, tetapi itu tidak penting."
- Getty Images
Menjelaskan perampingan skuad
Pelatih Milan itu juga meluangkan waktu untuk menjelaskan pencoretan sejumlah nama besar dari skuad hari pertandingan belakangan ini, dengan pemain seperti Fikayo Tomori, Youssouf Fofana, dan Christopher Nkunku berada di pinggiran tim. Amorim menjelaskan bahwa keputusan untuk menyingkirkan nama-nama yang sudah mapan itu merupakan langkah yang diperlukan untuk merampingkan skuad yang telah menjadi terlalu besar untuk dikelola secara efektif.
"Kami berada di awal sebuah proyek dan memiliki pemain-pemain muda yang membutuhkan waktu bermain; kami harus menciptakan ruang itu untuk mereka. Meski begitu, saya ingin menegaskan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang hebat selama pramusim. Namun, seperti yang saya katakan kepada Anda saat kami kembali dari Jakarta, kami harus mempersiapkan diri untuk musim yang ada di depan. Mustahil melakukan itu dengan skuad yang berisi hampir 40 pemain. Jadi, saya ikut prihatin untuk para pemain, tetapi ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan."
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