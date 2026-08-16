Berbicara kepada Sky Sport Italia, Amorim menepis anggapan bahwa kemenangan itu memiliki bobot lebih karena riwayatnya dengan Manchester United. Saat didesak mengenai kondisi emosionalnya terkait United, Amorim tetap mengambil sikap yang sangat diplomatis dan positif. "Tidak. Bagi saya, itu adalah pertandingan biasa. Sejak saya meneken kontrak dengan Milan, saya tidak merasakan apa pun untuk Manchester United. Saya hanya bangga pernah berada di Manchester United dan saya masih mencintai klub itu, tetapi setelah meneken kontrak dengan Milan, saya tidak merasakan hal negatif apa pun tentang apa pun karena saya sangat bahagia, karena saya berada di tempat yang saya inginkan. Saya hanya ingin terus di sini," ujarnya.

"Tentu saja, spesial bisa bermain melawan mereka lagi, tetapi saya ingin memenangi satu pertandingan pada pramusim ini untuk menunjukkan diri kami dengan baik di liga kami, untuk memberikan citra yang baik kepada para penggemar kami, agar mereka bisa mendukung kami pada pertandingan pertama kami."