Ruben Amorim mempertanyakan mentalitas AC Milan setelah bencana Liga Europa melawan Benfica

Visi sang manajer untuk membangun tim yang dominan dan berbasis penguasaan bola sama sekali tidak terlihat dalam penampilan yang terputus-putus. Milan kesulitan membongkar Benfica yang merotasi sembilan pemain dari starting XI sebelumnya, menyoroti betapa dalamnya persoalan yang saat ini dihadapi skuad Milan. Amorim mencatat bahwa para pemainnya kerap menjadi musuh terbesar bagi diri mereka sendiri saat menguasai bola, yang berujung pada kehilangan bola berbahaya.

"Pembicaraan tentang ide saya adalah bermain sepak bola. Untuk melakukan itu, kami perlu memainkan bola, tetapi kami menciptakan lebih banyak masalah bagi diri kami sendiri saat kami menguasai bola dibandingkan saat lawan menguasainya. Kami sedang mencoba membangun pola agar lebih banyak menguasai bola di area kotak penalti, kami sempat melakukannya di babak kedua, tetapi kami tidak menciptakan peluang, kami kurang kreativitas di dekat kotak penalti," jelas Amorim.

"Di babak pertama, ketika kami kebobolan gol, kami benar-benar kehilangan kendali atas apa yang seharusnya kami lakukan, kami ingin melakukan semuanya dengan sangat cepat dan tanpa kualitas. Jika kami melihat pertandingan ini, saat kami menguasai bola itulah saatnya kami harus siap menghadapi bahaya, karena kami kehilangannya dalam situasi yang berbahaya bagi gawang kami."