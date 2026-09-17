Getty Images Sport
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Ruben Amorim mempertanyakan mentalitas AC Milan setelah bencana Liga Europa melawan Benfica
Tekanan meningkat saat Benfica menang di San Siro
Gol dari Dodi Lukebakio dan Jakub Kaminski membuat AC Milan menelan kekalahan pertama di bawah manajer baru mereka, setelah sebelumnya dua kali beruntun bermain imbang di Serie A. Atmosfer di San Siro berubah menjadi tegang saat peluit akhir berbunyi, dengan para pendukung tuan rumah meluapkan kekecewaan mereka. Amorim berbicara blak-blakan dalam penilaiannya terhadap penampilan tim, dengan menyiratkan bahwa masalahnya mungkin lebih dalam daripada sekadar kesalahan taktik.
"Saya tidak tahu apakah ini masalah mental, tetapi ini adalah pertandingan kedua secara beruntun di mana pada babak pertama kami tidak benar-benar masuk ke dalam permainan," aku Amorim kepada Sky Sports. "Kami tidak boleh kebobolan gol seperti ini, karena kami masih punya banyak masalah dalam menciptakan peluang, kami menjadi gugup, kami menjadi cemas, semuanya jadi lebih sulit."
- Getty Images
Kesulitan taktik dan kurangnya kreativitas
Visi sang manajer untuk membangun tim yang dominan dan berbasis penguasaan bola sama sekali tidak terlihat dalam penampilan yang terputus-putus. Milan kesulitan membongkar Benfica yang merotasi sembilan pemain dari starting XI sebelumnya, menyoroti betapa dalamnya persoalan yang saat ini dihadapi skuad Milan. Amorim mencatat bahwa para pemainnya kerap menjadi musuh terbesar bagi diri mereka sendiri saat menguasai bola, yang berujung pada kehilangan bola berbahaya.
"Pembicaraan tentang ide saya adalah bermain sepak bola. Untuk melakukan itu, kami perlu memainkan bola, tetapi kami menciptakan lebih banyak masalah bagi diri kami sendiri saat kami menguasai bola dibandingkan saat lawan menguasainya. Kami sedang mencoba membangun pola agar lebih banyak menguasai bola di area kotak penalti, kami sempat melakukannya di babak kedua, tetapi kami tidak menciptakan peluang, kami kurang kreativitas di dekat kotak penalti," jelas Amorim.
"Di babak pertama, ketika kami kebobolan gol, kami benar-benar kehilangan kendali atas apa yang seharusnya kami lakukan, kami ingin melakukan semuanya dengan sangat cepat dan tanpa kualitas. Jika kami melihat pertandingan ini, saat kami menguasai bola itulah saatnya kami harus siap menghadapi bahaya, karena kami kehilangannya dalam situasi yang berbahaya bagi gawang kami."
“Tidak ada yang melakukan pergerakan.”
Mantan bos Sporting CP itu melontarkan penilaian pedas terhadap penampilan menyerang timnya yang mandek, dengan menunjuk minimnya pergerakan tanpa bola sebagai akar dari masalah ofensif mereka. Rancangan taktisnya benar-benar lumpuh sepanjang periode pembuka yang membuat frustrasi, ketika lini depan yang statis menyesakkan lini tengah dan membuat para kreator utama kehilangan ruang untuk beroperasi.
"Memang benar, terutama di babak pertama, tidak ada yang melakukan lari ke belakang lini pertahanan, dan ketika kami memiliki tim dengan dua pemain trequartista, mereka tidak punya ruang karena tidak ada yang berlari ke belakang mereka. Kami membicarakan itu saat jeda," kata Amorim. "Kami perlu melihat keseluruhan pertandingan, kami memulai dengan lebih baik setelah jeda, tetapi kemudian kami kebobolan gol kedua, jadi mereka turun mendekati kotak penalti dan menunggu kami saat transisi."
- Getty Images Sport
Beradaptasi untuk masa depan
Meski mengawali dengan buruk, Amorim tetap tegas soal proyek jangka panjangnya di klub, meski ia mengakui siap mengubah pendekatan taktiknya jika itu berarti bisa meraih hasil yang lebih baik. Kini tekanan ada untuk menunjukkan bahwa sistem 3-4-2-1 miliknya benar-benar bisa bekerja dalam lingkungan sepakbola Italia yang bertekanan tinggi. Di tengah pertanyaan yang terus muncul soal formasinya, Amorim menegaskan bahwa ia tidak terpaku pada satu filosofi dan akan mencari cara untuk membuat tim lebih efektif.
"Saya berubah sepanjang waktu, kami perlu memulai dengan sebuah dasar, kami punya dua bulan kerja. Kami kalah malam ini, tetapi kami akan menemukan solusi untuk beradaptasi dengan pertandingan-pertandingan ini, karena kami perlu menciptakan sebuah ide, tetapi kami juga perlu menang, jadi tentu saja kami bisa beradaptasi," pungkasnya.
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