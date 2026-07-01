Ruben Amorim memecahkan rekor transfer AC Milan melalui rekrutan pertamanya sebagai manajer

Milan telah secara resmi mengumumkan perekrutan Ramos dengan biaya transfer yang dilaporkan mencapai rekor klub sebesar sekitar £60 juta (€70 juta). Penyerang berusia 25 tahun ini telah mengikat masa depannya bersama raksasa Italia tersebut dengan menandatangani kontrak jangka panjang yang berlaku hingga tahun 2031.

Kesepakatan ini merupakan pernyataan niat yang signifikan dari jajaran petinggi Milan saat mereka berupaya membangun kembali tim setelah musim yang mengecewakan. Dengan mendatangkan Ramos, klub ini telah memecahkan rekor transfer sebelumnya, melampaui £42 juta yang dibayarkan kepada Lille untuk pemain sayap Rafael Leao pada tahun 2019.







