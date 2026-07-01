Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ruben Amorim memecahkan rekor transfer AC Milan melalui rekrutan pertamanya sebagai manajer
- Getty Images
Kesepakatan bersejarah bagi Rossoneri
Milan telah secara resmi mengumumkan perekrutan Ramos dengan biaya transfer yang dilaporkan mencapai rekor klub sebesar sekitar £60 juta (€70 juta). Penyerang berusia 25 tahun ini telah mengikat masa depannya bersama raksasa Italia tersebut dengan menandatangani kontrak jangka panjang yang berlaku hingga tahun 2031.
Kesepakatan ini merupakan pernyataan niat yang signifikan dari jajaran petinggi Milan saat mereka berupaya membangun kembali tim setelah musim yang mengecewakan. Dengan mendatangkan Ramos, klub ini telah memecahkan rekor transfer sebelumnya, melampaui £42 juta yang dibayarkan kepada Lille untuk pemain sayap Rafael Leao pada tahun 2019.
Perjalanan karier yang cemerlang membawanya ke San Siro
Ramos tiba di Milan dengan rekam jejak kesuksesan baik di level domestik maupun internasional. Setelah meniti karier di akademi muda Olhanense dan Benfica, ia mencuri perhatian dunia berkat hat-trick sensasionalnya untuk Portugal saat melawan Swiss pada Piala Dunia 2022. Masa-masa kariernya di Prancis juga penuh prestasi, di mana ia menjadi pemenang berulang kali di bawah sorotan lampu Parc des Princes.
Selama berkarier di Paris, Ramos mencetak 45 gol dalam 131 penampilan, membantu klub tersebut meraih masa kejayaan yang diwarnai berbagai trofi, termasuk tiga gelar Ligue 1 dan dua trofi Liga Champions.
Fajar baru bagi Rossoneri
Kedatangan Ramos dimaksudkan untuk memberikan keunggulan klinis yang selama ini hilang saat tim mengalami masa-masa sulit belakangan ini. Amorim, yang menandatangani kontrak dua tahun bulan lalu, ditugaskan untuk mengembalikan juara Eropa tujuh kali ini ke puncak sepak bola Italia. Investasi pada Ramos membuktikan bahwa dewan direksi bersedia mendukung mantan manajer Manchester United tersebut dengan sumber daya yang besar.
Setelah muncul sebagai salah satu talenta paling menjanjikan Portugal selama lebih dari 100 penampilannya bersama Benfica, Ramos menawarkan perpaduan antara kekuatan fisik dan kehalusan teknis. Ia diharapkan dapat langsung memimpin lini depan saat Milan berupaya merebut kembali posisinya di papan atas Serie A dan memastikan kembalinya mereka ke kompetisi elit Eropa secepatnya.
- Getty Images
Perombakan kabinet di Paris terus berlanjut
Sementara Milan merayakan kedatangan pemain barunya, PSG sudah bergerak untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ramos. Juara Prancis tersebut, yang dipimpin oleh ketua Nasser Al-Khelaifi dan penasihat olahraga Luis Campos, dilaporkan mengincar Yan Diomande dari RB Leipzig—seorang pemain yang juga telah masuk dalam radar klub Liga Premier, Liverpool.
Manajer Luis Enrique bertekad untuk memperbarui skuadnya setelah musim di mana PSG berhasil meraih gelar Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut sekaligus menjuarai Ligue 1. Berbagai laporan menyebutkan bahwa gelandang asal Korea Selatan Lee Kang-in dan penyerang Prancis Randal Kolo Muani juga berpotensi hengkang, seiring upaya klub untuk menyeimbangkan keuangan dan membuka ruang bagi rekrutan-rekrutan ternama.