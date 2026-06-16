Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ruben Amorim kembali setelah kegagalan di Man Utd! AC Milan menunjuk pelatih asal Portugal itu sebagai pelatih kepala - sementara bintang timnas AS, Christian Pulisic, akan memiliki bos baru di San Siro
AC Milan mengonfirmasi pelatih kepala baru
AC Milan secara resmi mengumumkan penunjukan Amorim sebagai pelatih kepala baru tim utama putra mereka. Setelah dipecat dari Manchester United awal tahun ini, pria berusia 41 tahun itu kembali ke bangku cadangan untuk menggantikan Massimiliano Allegri.
Menurut laporan, Amorim telah menandatangani kontrak awal berdurasi dua tahun yang akan mengikatnya di San Siro hingga 2028, dengan gaji pokok sebesar €3,5 juta per musim, ditambah bonus kinerja yang terkait dengan kualifikasi Liga Champions. Rossoneri mengalami masa-masa sulit belakangan ini, gagal lolos ke kompetisi klub terkemuka Eropa tersebut selama dua musim berturut-turut. Klub telah memantau sang manajer selama bertahun-tahun, yakin bahwa pendekatan taktis modernnya akan menghidupkan kembali skuad yang diisi oleh talenta-talenta terkemuka seperti Pulisic.
- Getty Images Sport
Bos RedBird memuji identitas taktis modern timnya
Mitra Pengelola RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, memberikan lampu hijau akhir untuk kesepakatan tersebut, sekaligus mengungkapkan antusiasmenya terhadap arah baru ini. Amorim menorehkan namanya di Sporting CP, di mana ia berhasil meraih dua gelar juara liga Portugal dengan menerapkan gaya permainan yang sangat efektif. "Kami telah memantau Rúben selama bertahun-tahun dan masa jabatannya di Sporting sangat mengesankan serta mencerminkan gaya permainan yang kami cari. Ia adalah salah satu pelatih paling siap dan inovatif dari generasi baru Eropa—muda, ambisius, dan memiliki identitas sepak bola modern yang ditandai dengan dominasi permainan melalui penguasaan bola, sistem pressing modern, serta pendekatan taktis yang jelas," kata Gerry Cardinale. "Rúben percaya pada sepak bola menyerang dengan tekanan tinggi dan transisi cepat yang memungkinkan lebih banyak gol tercipta. Filosofinya selaras sempurna dengan visi kami, sementara kualitas kepemimpinannya dan rekam jejaknya dalam mengembangkan pemain sangat menonjol bagi kami. Kami percaya pada Rúben dan sangat antusias menyambutnya di Klub ini."
Amorim siap menghadapi tantangan di San Siro
Meskipun awalnya berencana mengambil cuti panjang setelah meninggalkan Old Trafford, sang manajer tak bisa menahan godaan dari klub yang tujuh kali menjadi juara Eropa itu. Kembalinya dia yang cepat juga memberikan kelegaan finansial yang signifikan bagi Manchester United, yang harus menanggung tagihan kompensasi sebesar £16,7 juta. Saat perkenalan resminya, pelatih asal Portugal itu mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap raksasa Italia tersebut. "Ada ambisi yang selalu menyertai Anda sepanjang karier, dan melatih AC Milan selalu menjadi salah satu ambisi saya," kata Rúben Amorim. "Saya tahu persis arti Klub ini: sejarah, prestise, dan basis penggemar yang luar biasa di seluruh dunia. Ini adalah tantangan yang saya terima dengan bangga dan antusias, dengan kesadaran penuh akan apa yang diwakili oleh warna-warna ini. Saya tidak sabar untuk memulai dan merasakan setiap hari gairah yang menggerakkan AC Milan."
- Getty Images Sport
Bagaimana nasib AC Milan selanjutnya?
Amorim akan segera bertolak ke Italia untuk memulai persiapan menghadapi musim Serie A dan Liga Europa mendatang bersama staf kepelatihannya. Sementara itu, AC Milan sedang gencar-gencarnya berupaya menunjuk direktur olahraga baru, dengan Markus Krosche dan Devin Ozek muncul sebagai kandidat utama. Bersama-sama, duo pimpinan baru ini akan menghadapi tugas berat untuk membangun kembali skuad.