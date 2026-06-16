Ruben Amorim kembali setelah kegagalan di Man Utd! AC Milan menunjuk pelatih asal Portugal itu sebagai pelatih kepala - sementara bintang timnas AS, Christian Pulisic, akan memiliki bos baru di San Siro

AC Milan secara resmi mengumumkan penunjukan Amorim sebagai pelatih kepala baru tim utama putra mereka. Setelah dipecat dari Manchester United awal tahun ini, pria berusia 41 tahun itu kembali ke bangku cadangan untuk menggantikan Massimiliano Allegri.

Menurut laporan, Amorim telah menandatangani kontrak awal berdurasi dua tahun yang akan mengikatnya di San Siro hingga 2028, dengan gaji pokok sebesar €3,5 juta per musim, ditambah bonus kinerja yang terkait dengan kualifikasi Liga Champions. Rossoneri mengalami masa-masa sulit belakangan ini, gagal lolos ke kompetisi klub terkemuka Eropa tersebut selama dua musim berturut-turut. Klub telah memantau sang manajer selama bertahun-tahun, yakin bahwa pendekatan taktis modernnya akan menghidupkan kembali skuad yang diisi oleh talenta-talenta terkemuka seperti Pulisic.



