Ruben Amorim kembali! Mantan manajer Manchester United itu setuju untuk bergabung dengan AC Milan dengan kontrak awal berdurasi dua tahun

Pria berusia 41 tahun itu telah menyetujui kontrak berdurasi dua tahun yang akan membuatnya tetap di San Siro hingga 2028, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan yang tercantum dalam kesepakatan tersebut, menurut A Bola. Meskipun awalnya berencana untuk mengambil cuti panjang setelah hengkang dari Old Trafford, daya tarik klub yang tujuh kali menjuarai Liga Champions itu terbukti tak bisa diabaikan oleh Amorim.

Ketentuan finansial juga telah disepakati, dengan mantan bos Sporting CP ini akan mendapatkan €3,5 juta per musim. Gaji pokok ini akan ditambah dengan bonus terkait performa yang terkait dengan gelar juara dan keberhasilan kembali ke Liga Champions, kompetisi yang gagal diraih Milan dalam dua musim terakhir.