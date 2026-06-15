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Ruben Amorim kembali! Mantan manajer Manchester United itu setuju untuk bergabung dengan AC Milan dengan kontrak awal berdurasi dua tahun
Rincian kontrak dan gaji di San Siro terungkap
Pria berusia 41 tahun itu telah menyetujui kontrak berdurasi dua tahun yang akan membuatnya tetap di San Siro hingga 2028, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan yang tercantum dalam kesepakatan tersebut, menurut A Bola. Meskipun awalnya berencana untuk mengambil cuti panjang setelah hengkang dari Old Trafford, daya tarik klub yang tujuh kali menjuarai Liga Champions itu terbukti tak bisa diabaikan oleh Amorim.
Ketentuan finansial juga telah disepakati, dengan mantan bos Sporting CP ini akan mendapatkan €3,5 juta per musim. Gaji pokok ini akan ditambah dengan bonus terkait performa yang terkait dengan gelar juara dan keberhasilan kembali ke Liga Champions, kompetisi yang gagal diraih Milan dalam dua musim terakhir.
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Cardinale diperkirakan akan memberikan lampu hijau akhir
Meskipun proses negosiasi yang rumit telah selesai, Amorim saat ini sedang menunggu lampu hijau terakhir dari Gerry Cardinale, pimpinan RedBird Capital sekaligus pemilik klub raksasa Italia tersebut. Begitu mendapat persetujuan, sang pelatih diperkirakan akan segera bertolak ke Milan untuk menandatangani kontraknya dan memulai persiapan menjelang musim mendatang.
Milan sempat mempertimbangkan beberapa alternatif, termasuk Matthias Jaissle yang berusia 38 tahun, namun status Amorim sebagai pemain bebas transfer memberinya keunggulan. Memilih pelatih asal Portugal ini berarti klub dapat menghindari pembayaran klausul pelepasan yang besar, sebuah kendala yang akan muncul jika mereka mengejar manajer Al-Ahli tersebut.
Man Utd diprediksi akan mendapat kelonggaran finansial yang signifikan
Kembalinya Amorim ke jajaran manajemen dengan cepat juga diprediksi akan memberikan dorongan signifikan bagi kas Manchester United. Klub Liga Premier tersebut sebelumnya harus menanggung biaya yang sangat besar sebesar £16,7 juta akibat pemecatan manajer dan staf pendukungnya yang cukup banyak pada awal tahun ini.
Dengan segera mengambil posisi baru, Amorim secara efektif melepaskan sebagian besar pembayaran kompensasi yang masih harus dibayarkan kepadanya oleh Setan Merah. Bantuan finansial ini datang pada waktu yang tepat bagi United, yang telah membalikkan nasib mereka di lapangan di bawah bimbingan Michael Carrick.
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Perombakan besar-besaran di Milan terus berlanjut
Laporan tersebut menambahkan bahwa penunjukan pelatih kepala baru hanyalah salah satu bagian dari teka-teki yang harus dipecahkan oleh Rossoneri. Klub ini juga sedang dalam proses menunjuk direktur olahraga baru untuk merombak skuad tim utama. Markus Krosche dari Eintracht Frankfurt dan Devin Ozek dari Fenerbahçe adalah kandidat utama untuk posisi tersebut.
Ozek sangat dihormati berkat perannya dalam membangun tim Bayer Leverkusen yang berhasil mengakhiri dominasi Bayern Munich di Bundesliga. Dengan Amorim sebagai pelatih dan spesialis perekrutan baru yang akan bergabung, para penggemar Milan berharap tim ini dapat segera kembali ke puncak klasemen Serie A.