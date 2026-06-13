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Ruben Amorim ditunjuk sebagai pelatih! Mantan pelatih Manchester United itu diperkirakan akan menggantikan Oliver Glasner sebagai pelatih AC Milan setelah pertemuan terbarunya dengan para petinggi Serie A
Amorim memimpin klasemen
Situasi pencarian pelatih kepala baru AC Milan telah berubah drastis dalam 24 jam terakhir. Meskipun beberapa nama telah dikaitkan dengan lowongan di San Siro, Ruben Amorim kini berada di posisi terdepan setelah menjalani pertemuan panjang dan produktif dengan pemilik klub hari ini. Pelatih asal Portugal tersebut, yang ingin membangun kembali reputasinya setelah masa sulit di Liga Premier, kini disebut-sebut sebagai pilihan utama untuk menggantikan kepemimpinan yang akan berakhir.
Menurut La Gazzetta dello Sport, Milan telah mengajukan kontrak sementara berdurasi dua tahun, yang mencakup opsi untuk musim ketiga. Komitmen jangka panjang ini menandakan niat Gerry Cardinale untuk memberikan stabilitas pada proyek yang tersendat selama musim sebelumnya. Paradoksnya, gagalnya Ralf Rangnick untuk menduduki posisi manajemen telah memungkinkan petinggi Milan untuk lebih leluasa mengalihkan perhatian ke Amorim, yang kini menjadi kandidat terdepan untuk mengambil alih kendali.
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Glasner tergeser dari daftar calon
Kenaikan Amorim terjadi dengan mengorbankan Oliver Glasner, yang hingga baru-baru ini tampak sebagai kandidat terkuat untuk posisi tersebut. Glasner sempat sangat didukung oleh Rangnick, namun karena sang veteran asal Jerman itu tidak lagi berperan dalam menentukan arah teknis klub, kandidat-kandidat pilihannya pun kehilangan banyak peluang. Upaya Milan kini berjalan lebih mandiri, yang mengakibatkan "penurunan drastis" dalam prospek Glasner meskipun ia pernah meraih kesuksesan sebelumnya.
Pihak manajemen kini memprioritaskan identitas taktis yang sangat spesifik. Pemilik klub, Gerry Cardinale, telah menyatakan keinginannya untuk memiliki tim yang bermain dengan garis pertahanan tinggi, tetap agresif dalam transisi, dan segera merebut kembali bola. Profil taktis Amorim dianggap lebih cocok dengan visi "proaktif" ini dibandingkan nama-nama lain dalam daftar. Menariknya, mantan bos Sporting CP ini sudah masuk dalam radar Milan dua tahun lalu sebelum klub tersebut akhirnya memutuskan untuk menunjuk Paulo Fonseca.
Kendala keuangan dan keputusan akhir
Seiring berlanjutnya proses wawancara, Matthias Jaissle tetap menjadi salah satu opsi, meskipun ia menghadirkan tantangan finansial yang cukup besar. Pelatih Al-Ahli tersebut saat ini dilindungi oleh klausul pelepasan sebesar €6 juta, angka yang kemungkinan besar akan lebih disalurkan Milan untuk memperkuat skuad pemain daripada untuk membebaskan pelatih tersebut. Kenyataan finansial ini semakin memperkuat posisi Amorim sebagai pilihan paling realistis bagi klub.
Selain Amorim dan Jaissle, Cardinale juga telah menjajaki Alvaro Arbeloa, yang tersedia setelah berpisah dengan Real Madrid.
- Getty Images Sport
Milan berlomba dengan waktu untuk menunjuk pengganti Allegri
Menjelang musim Serie A 2026-27 dan dengan jendela transfer musim panas yang akan segera memanas, Milan perlu segera mengambil keputusan, terutama karena klub tersebut masih belum memiliki pengganti Massimiliano Allegri setelah gagal lolos ke Liga Champions musim lalu.
Dihadapkan pada tekanan dari basis penggemar yang semakin gelisah dan menuntut arah yang jelas untuk masa depan, Milan berharap bahwa dengan mendapatkan pelatih baru, mereka akhirnya dapat mewujudkan "rekonstruksi" yang telah diminta oleh para legenda klub, serta menetapkan strategi yang komprehensif sebelum latihan pramusim dimulai secara serius.