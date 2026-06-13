Ruben Amorim ditunjuk sebagai pelatih! Mantan pelatih Manchester United itu diperkirakan akan menggantikan Oliver Glasner sebagai pelatih AC Milan setelah pertemuan terbarunya dengan para petinggi Serie A

Situasi pencarian pelatih kepala baru AC Milan telah berubah drastis dalam 24 jam terakhir. Meskipun beberapa nama telah dikaitkan dengan lowongan di San Siro, Ruben Amorim kini berada di posisi terdepan setelah menjalani pertemuan panjang dan produktif dengan pemilik klub hari ini. Pelatih asal Portugal tersebut, yang ingin membangun kembali reputasinya setelah masa sulit di Liga Premier, kini disebut-sebut sebagai pilihan utama untuk menggantikan kepemimpinan yang akan berakhir.

Menurut La Gazzetta dello Sport, Milan telah mengajukan kontrak sementara berdurasi dua tahun, yang mencakup opsi untuk musim ketiga. Komitmen jangka panjang ini menandakan niat Gerry Cardinale untuk memberikan stabilitas pada proyek yang tersendat selama musim sebelumnya. Paradoksnya, gagalnya Ralf Rangnick untuk menduduki posisi manajemen telah memungkinkan petinggi Milan untuk lebih leluasa mengalihkan perhatian ke Amorim, yang kini menjadi kandidat terdepan untuk mengambil alih kendali.