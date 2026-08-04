Amorim menyampaikan penghormatan yang menyentuh untuk Baresi yang legendaris, yang meninggal dunia pada usia 66 tahun pekan lalu. Berbicara dari Perth, Amorim menegaskan bahwa meski ia tidak bisa menjamin trofi, ia sepenuhnya berkomitmen untuk menjaga standar yang ditetapkan sang pemilik nomor enam ikonis. Waktu tur ini membuat skuad tim utama tidak dapat menghadiri pemakaman hari Selasa di Milan, situasi yang dibahas Amorim dengan terbuka dan penuh hormat saat ia berbicara kepada para wartawan tentang suasana di dalam kamp.

Membahas visinya untuk klub setelah kehilangan yang begitu besar, Amorim jujur tentang tekanan sebagai pelatih dan beban sejarah Baresi. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dalam hal hasil. Saya tidak bisa mengendalikannya atau menjanjikan apa pun," kata Amorim kepada wartawan. "Tetapi kami akan melanjutkan warisan Franco Baresi. Hari ini kami tidak berada di pemakamannya karena kami berada di sini, tetapi kami juga merasakan kesedihannya. Seluruh klub kami ada di sana, dan masyarakat Milan ada di sana. Dan jika Anda bisa bertanya kepada Franco hari ini apakah kami seharusnya menghentikan persiapan kami untuk pergi ke pemakamannya, saya rasa saya bisa menjamin bahwa dia akan lebih memilih kami untuk terus melakukan pekerjaan kami, membela klub."