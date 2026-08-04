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Ruben Amorim berjanji menghormati warisan Franco Baresi saat AC Milan mengucapkan selamat tinggal kepada legenda klub
Amorim membahas dampak abadi Baresi
Amorim menyampaikan penghormatan yang menyentuh untuk Baresi yang legendaris, yang meninggal dunia pada usia 66 tahun pekan lalu. Berbicara dari Perth, Amorim menegaskan bahwa meski ia tidak bisa menjamin trofi, ia sepenuhnya berkomitmen untuk menjaga standar yang ditetapkan sang pemilik nomor enam ikonis. Waktu tur ini membuat skuad tim utama tidak dapat menghadiri pemakaman hari Selasa di Milan, situasi yang dibahas Amorim dengan terbuka dan penuh hormat saat ia berbicara kepada para wartawan tentang suasana di dalam kamp.
Membahas visinya untuk klub setelah kehilangan yang begitu besar, Amorim jujur tentang tekanan sebagai pelatih dan beban sejarah Baresi. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dalam hal hasil. Saya tidak bisa mengendalikannya atau menjanjikan apa pun," kata Amorim kepada wartawan. "Tetapi kami akan melanjutkan warisan Franco Baresi. Hari ini kami tidak berada di pemakamannya karena kami berada di sini, tetapi kami juga merasakan kesedihannya. Seluruh klub kami ada di sana, dan masyarakat Milan ada di sana. Dan jika Anda bisa bertanya kepada Franco hari ini apakah kami seharusnya menghentikan persiapan kami untuk pergi ke pemakamannya, saya rasa saya bisa menjamin bahwa dia akan lebih memilih kami untuk terus melakukan pekerjaan kami, membela klub."
- Getty Images Sport
Sebuah penghormatan untuk karakter 'Franco'
Amorim menyoroti kedekatan pribadi yang mendalam yang dirasakan semua orang di Milanello dengan Baresi, seraya menegaskan bahwa bagi staf, ia jauh lebih dari sekadar kapten peraih trofi. Meski merupakan pendatang baru di raksasa Italia itu, sang pelatih menjelaskan betapa cepatnya ia menyadari besarnya kualitas kemanusiaan yang dimiliki Baresi.
"Saya rasa saya adalah orang terakhir yang seharusnya berbicara tentang Baresi, karena saya baru saja tiba di sini," aku Amorim. "Tetapi saya bisa menjelaskan sedikit tentang perasaan di dalam staf kami. Pertama-tama, tidak ada yang memanggil Baresi 'Baresi': dia adalah Franco, dan itu punya makna. Ketika Anda membicarakannya dengan seluruh staf komunikasi, mata mereka berkaca-kaca. Saat kami pergi makan malam, koki kami terus menunjukkan foto-foto kepada saya dan menceritakan begitu banyak kisah."
Loyalitas lebih utama daripada trofi dalam DNA Milan
Warisan yang dimaksud Amorim bukan hanya soal tiga gelar Liga Champions atau enam Scudetto yang dikoleksi Baresi sepanjang karier gemilangnya; warisan itu adalah tentang komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap seragam klub. Amorim mengungkapkan bahwa kisah yang paling sering ia dengar sejak tiba di Milan adalah penolakan Baresi untuk meninggalkan klub saat mereka berjuang menghadapi degradasi.
"Saya sudah berbicara dengan begitu banyak orang, dan tak seorang pun membicarakan gelar Liga Champions dan Serie A yang ia menangkan," kata sang pelatih. "Semua orang mengatakan satu hal: 'Saat kami turun ke Serie B, dia tidak meninggalkan kami.' Dan itu istimewa."
- Getty Images Sport
Meneruskan obor AC Milan ke depan
Saat skuad menuntaskan tur internasionalnya, fokus tetap tertuju pada upaya mengintegrasikan ide-ide taktis Amorim sambil menghormati duka mendalam di dalam organisasi. Pernyataan penutup sang pelatih di Perth menjadi semacam pernyataan misi untuk masa jabatannya, yang mengisyaratkan bahwa pengaruh Baresi adalah cetak biru utama bagi setiap pemain Milan. "Sekarang setelah dia tidak lagi bersama kita, dia mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan memang hal yang indah, tetapi itu penting bagi ego kita. Hal yang paling penting, pada akhirnya, adalah karakter dan siapa diri Anda, bukan apa yang telah Anda capai. Franco berarti segalanya bagi tim. Itulah warisannya," pungkas Amorim.
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