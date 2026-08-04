Amorim telah menanggapi spekulasi yang terus beredar soal masa depan Leao di San Siro, dengan menggambarkan sosok pemain yang jauh dari kesan sedang mencari jalan keluar. Berbicara menjelang laga persahabatan Milan melawan Inter di Perth, pelatih asal Portugal itu menyoroti atmosfer positif di sekitar kompatriotnya tersebut, meski laporan sebelumnya menyebut sang pemain sedang mempertimbangkan tantangan baru setelah beberapa tahun di Serie A.

"Semua pemain bekerja dengan sangat baik: baik mereka yang sudah mulai sejak hari pertama maupun mereka yang datang belakangan. Rafa beruntung berada di klub seperti Milan, jadi dia seharusnya bahagia. Saya merasa dia bahagia dan termotivasi," kata Amorim.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi antara sekarang dan akhir jendela transfer, tetapi saya merasa grup ini benar-benar solid. Hal yang penting adalah melanjutkan semangat ini ketika situasi menjadi sulit. Di klub ini, Anda harus memenangi setiap pertandingan, dan untuk itu kami harus menjaga semangat yang tepat sepanjang musim. Jadi saya tidak merasakan, saya tidak melihat adanya perbedaan pada Leao dibandingkan pemain lain. Saya merasa semua orang sedang bersiap untuk memulai musim yang sangat sulit."