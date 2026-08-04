Getty Images Sport
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Ruben Amorim berikan kabar terbaru besar soal masa depan Rafael Leao di AC Milan di tengah spekulasi transfer
Perubahan sikap transfer untuk AC Milan
Sepanjang sebagian besar awal musim panas, tampak bahwa Leao dan Milan mengarah pada perpisahan yang definitif. Sang pemain telah memberi isyarat bahwa siklusnya di Italia mendekati akhir, sementara petinggi klub terlihat ragu untuk memperpanjang kontraknya saat ini, yang berlaku hingga Juni 2028. Namun, dinamika pasar telah berubah cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Laporan kini menunjukkan bahwa Leao dan Milan tidak lagi yakin ingin berpisah, yang menandai putar balik besar dari posisi yang mereka ambil pada akhir musim lalu.
Perubahan sikap ini terjadi di tengah tidak adanya minat konkret dari klub-klub dengan belanja terbesar di Eropa, yaitu di Premier League dan La Liga. Sementara minat telah muncul dari Super Lig Turki, Leao dikabarkan tidak terkesan dengan prospek pindah ke klub seperti Fenerbahce, Galatasaray, atau Besiktas pada tahap kariernya saat ini.
- Getty Images
Amorim melontarkan peringatan agar tidak mengusik Leao
Amorim telah menanggapi spekulasi yang terus beredar soal masa depan Leao di San Siro, dengan menggambarkan sosok pemain yang jauh dari kesan sedang mencari jalan keluar. Berbicara menjelang laga persahabatan Milan melawan Inter di Perth, pelatih asal Portugal itu menyoroti atmosfer positif di sekitar kompatriotnya tersebut, meski laporan sebelumnya menyebut sang pemain sedang mempertimbangkan tantangan baru setelah beberapa tahun di Serie A.
"Semua pemain bekerja dengan sangat baik: baik mereka yang sudah mulai sejak hari pertama maupun mereka yang datang belakangan. Rafa beruntung berada di klub seperti Milan, jadi dia seharusnya bahagia. Saya merasa dia bahagia dan termotivasi," kata Amorim.
"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi antara sekarang dan akhir jendela transfer, tetapi saya merasa grup ini benar-benar solid. Hal yang penting adalah melanjutkan semangat ini ketika situasi menjadi sulit. Di klub ini, Anda harus memenangi setiap pertandingan, dan untuk itu kami harus menjaga semangat yang tepat sepanjang musim. Jadi saya tidak merasakan, saya tidak melihat adanya perbedaan pada Leao dibandingkan pemain lain. Saya merasa semua orang sedang bersiap untuk memulai musim yang sangat sulit."
Tuntutan finansial dan realitas pasar
Kendala finansial yang terkait dengan transfer Leao telah menjadi penghalang besar bagi para peminat potensial. Milan memasang standar tinggi untuk setiap negosiasi, dengan menuntut biaya besar bahkan hanya untuk mempertimbangkan penjualan. Secara spesifik, klub itu dikabarkan menolak melepas pemain internasional Portugal tersebut dengan harga di bawah €50 juta plus bonus.
Tanpa tawaran fantastis dari rival besar Eropa, Leao memiliki kesempatan untuk menilai proyek olahraga yang sedang dibangun oleh Amorim. Tanda-tanda awal dari hubungan kerja mereka positif, dan bahasa tubuh sang winger selama latihan pramusim menunjukkan bahwa ia terbuka untuk melanjutkan perjalanannya dengan seragam merah-hitam yang terkenal itu.
- Getty Images Sport
Kepuasan di bursa transfer
Seiring bursa transfer memasuki tahap akhir, Amorim mengungkapkan kepuasannya terhadap bisnis yang sejauh ini dilakukan oleh petinggi Milan. Meski ia mengakui tidak setiap target selalu bisa didapatkan, ia yakin skuad saat ini mampu bersaing meraih trofi di semua kompetisi. Pelatih asal Portugal itu fokus membangun mentalitas pemenang yang dimulai sejak peluit pertama musim Serie A pada 23 Agustus melawan Torino.
"Saya sangat senang dengan tim yang saya miliki," tambah sang pelatih. "Kami sedang membangun rencana permainan kami. Kami juga punya ide di bursa transfer. Terkadang itu bisa dicapai, terkadang tidak. Namun yang paling penting, saya sudah mengatakannya dalam konferensi pers dan akan saya ulangi, adalah ini: jika kami memulai musim dengan tim ini, saya pikir kami akan kompetitif di setiap pertandingan dan kami bisa memenangi setiap pertandingan. Persiapan kami sangat krusial karena itu membantu kami bermain dengan cara tertentu: menang adalah yang kami inginkan, tetapi melakukannya sambil bermain sangat buruk tidak akan menumbuhkan kepercayaan diri."
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