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Ruben Amorim berharap bisa mengalahkan Man Utd dan Man City dalam perebutan pemain, karena pelatih baru AC Milan ini mengincar dua bintang Sporting CP
Amorim mengidentifikasi target-target utamanya
Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Amorim telah mengidentifikasi target transfer utamanya bersama jajaran direksi Rossoneri. Pelatih yang baru saja ditunjuk ini ingin mendatangkan dua wajah yang sudah tidak asing lagi ke Italia, yang tampil gemilang di bawah bimbingannya di Lisbon. Hjulmand, kapten Sporting saat ini, dan penyerang serba bisa Trincao telah muncul sebagai prioritas utama bagi klub raksasa Italia tersebut.
Hal ini menempatkan raksasa Serie A tersebut bersaing langsung dengan juara Liga Premier Manchester City, yang sebelumnya telah secara aktif memburu gelandang berusia 26 tahun tersebut.
- AFP
Nilai taktis duo Sporting
Upaya perekrutan Hjulmand ini sangat menarik mengingat adanya minat dari Manchester United, yang juga dikaitkan dengannya dalam beberapa bulan terakhir. Sporting awalnya bersikeras bahwa klausul pelepasan pemain sebesar €80 juta harus dipenuhi saat minat terhadapnya semakin meningkat tahun lalu, namun klub asal Portugal tersebut kini dilaporkan bersedia bernegosiasi mengenai biaya transfer antara €40 juta dan €50 juta.
Sementara itu, Trincao sangat dihargai oleh sang pelatih berkat keserbagunaan taktisnya yang luar biasa, karena ia mampu bermain efektif di ketiga posisi penyerang di belakang striker tengah. Milan meyakini bahwa penambahan pemain-pemain ini dapat mengubah formasi taktis mereka menjadi kekuatan yang lebih dinamis, sekaligus memenuhi keinginan dewan direksi akan gaya permainan yang menghibur dan modern pada musim depan.
Cardinale mendukung visi serangan baru tersebut
Pemilik klub, Gerry Cardinale, dengan tegas mendukung penunjukan Amorim, sambil menyoroti visi jangka panjang yang sama terkait filosofi sepak bola yang agresif dan mengutamakan serangan. Cardinale menjelaskan keputusan tersebut dengan menyatakan: "Dia adalah salah satu pelatih paling siap dan inovatif dari generasi baru Eropa: muda, ambisius, dengan identitas sepak bola yang jelas, serta pendekatan taktis yang terdefinisi dengan baik. Rúben percaya pada sepak bola ofensif dan berintensitas tinggi. Filosofinya selaras sempurna dengan visi kami."
Pengusaha asal Amerika Serikat ini tetap yakin bahwa dengan menyediakan pemain-pemain incaran yang diinginkan sang manajer, hal itu akan mempercepat perkembangan tim di kancah domestik maupun Eropa, menandai babak baru yang berani bagi klub bersejarah ini.
- Getty Images Sport
Apa yang menanti Rossoneri ke depannya?
Menjelang pramusim, Milan diperkirakan akan mengajukan tawaran awal resmi untuk menguji tekad Sporting sebelum para pesaing bereaksi. Negosiasi akan berjalan semakin cepat karena klub Italia tersebut berupaya mengamankan kedua pemain tersebut sebelum kamp pelatihan musim panas mereka. Keberhasilan merekrut Hjulmand dan Trincao akan menjadi pernyataan kuat bagi para pesaing di Eropa, yang menegaskan bahwa Rossoneri siap mendominasi di bawah kepemimpinan baru mereka.