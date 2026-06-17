Ruben Amorim berharap bisa mengalahkan Man Utd dan Man City dalam perebutan pemain, karena pelatih baru AC Milan ini mengincar dua bintang Sporting CP

Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Amorim telah mengidentifikasi target transfer utamanya bersama jajaran direksi Rossoneri. Pelatih yang baru saja ditunjuk ini ingin mendatangkan dua wajah yang sudah tidak asing lagi ke Italia, yang tampil gemilang di bawah bimbingannya di Lisbon. Hjulmand, kapten Sporting saat ini, dan penyerang serba bisa Trincao telah muncul sebagai prioritas utama bagi klub raksasa Italia tersebut.

Hal ini menempatkan raksasa Serie A tersebut bersaing langsung dengan juara Liga Premier Manchester City, yang sebelumnya telah secara aktif memburu gelandang berusia 26 tahun tersebut.



