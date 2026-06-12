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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Ruben Amorim atau Alvaro Arbeloa berpotensi mengalahkan Oliver Glasner dalam perebutan posisi pelatih AC Milan, karena klub Serie A tersebut lebih menyukai 'visi' mantan pelatih Manchester United tersebut meskipun telah mencapai kesepakatan dengan mantan manajer Crystal Palace

R. Amorim
A. Arbeloa
AC Milan
Serie A
Crystal Palace
Premier League
Manchester United
Real Madrid
LaLiga
O. Glasner

Pemilik AC Milan, Gerry Cardinale, mengambil waktu lebih lama untuk menyelesaikan penunjukan manajer baru klub tersebut meskipun telah mencapai kesepakatan awal dengan Oliver Glasner. Pihak manajemen Rossoneri memperluas pencarian mereka untuk mempertimbangkan kandidat lain, termasuk mantan manajer Manchester United Ruben Amorim dan Alvaro Arbeloa, guna menemukan visi teknis yang sesuai.

  • Proses pencarian manajer terus berlarut-larut

    Milan masih belum menemukan pengganti Massimiliano Allegri setelah gagal lolos ke Liga Champions musim lalu. Meskipun Glasner telah menerima tawaran kontrak sementara berdurasi dua tahun, pemilik klub Cardinale secara langsung memimpin proses wawancara untuk mencari manajer yang sejalan dengan filosofi sepak bolanya dalam jangka panjang. Sebuah laporan dari Tuttosportmengungkapkan bahwa kini telah dijadwalkan pertemuan dengan kandidat alternatif, yakni Amorim dan Matthias Jaissle dari Al-Ahli, yang keduanya memiliki visi taktis yang lebih muda dan lebih progresif.

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  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Cardinale mempertimbangkan visi teknis

    Konteks lebih lanjut dari La Gazzetta dello Sport menegaskan bahwa meskipun Glasner tetap menjadi kandidat terkuat berkat treble piala yang diraihnya bersama Crystal Palace, petinggi Milan sengaja memperluas jangkauan pencarian mereka. Media Italia tersebut mencatat bahwa Cardinale juga telah menjajaki kemungkinan merekrut Arbeloa, yang kini tersedia setelah berpisah dengan Real Madrid. Sementara itu, Gazzetta menyoroti bahwa Jaissle merupakan alternatif finansial yang rumit karena klausul pelepasan sebesar €6 juta di Arab Saudi, sehingga klub harus meneliti setiap profil dengan cermat.

  • Keputusan Rangnick menjadi sorotan utama

    Seluruh proyek olahraga ini bergantung pada Ralf Rangnick, yang menjadi satu-satunya kandidat untuk menjabat sebagai direktur teknis baru Milan. Pelatih tim nasional Austria tersebut telah menetapkan syarat-syarat ketat terkait kendali penuh atas sektor teknis tanpa campur tangan dari pihak klub seperti Zlatan Ibrahimovic.

    Sementara itu, seiring berjalannya waktu, aksi protes suporter yang menampilkan spanduk bertuliskan "Free our Milan" telah menyebar hingga ke London, di mana spanduk-spanduk tersebut dipasang di antara Big Ben dan London Eye saat para pendukung menuntut agar pemilik klub melepaskan kendali atas klub.


  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-CAGLIARIAFP

    Milan dihadapkan pada tenggat waktu yang krusial

    Keputusan tegas harus diambil dalam beberapa hari ke depan, seiring Rangnick bersiap memimpin Austria dalam laga pembuka Piala Dunia melawan Yordania. Milan harus bertindak cepat untuk mengamankan tim kepelatihan pilihan mereka sebelum jendela transfer musim panas semakin ramai dan musim Serie A 2026-27 secara resmi dimulai pada akhir pekan 22-23 Agustus 2026.

    Dengan skuad yang akan mengalami perombakan besar-besaran untuk mengembalikan daya saing mereka, dewan direksi harus menyelesaikan struktur kepemimpinan tim untuk memastikan strategi yang terpadu menjelang latihan pra-musim.