Ruben Amorim atau Alvaro Arbeloa berpotensi mengalahkan Oliver Glasner dalam perebutan posisi pelatih AC Milan, karena klub Serie A tersebut lebih menyukai 'visi' mantan pelatih Manchester United tersebut meskipun telah mencapai kesepakatan dengan mantan manajer Crystal Palace

Seluruh proyek olahraga ini bergantung pada Ralf Rangnick, yang menjadi satu-satunya kandidat untuk menjabat sebagai direktur teknis baru Milan. Pelatih tim nasional Austria tersebut telah menetapkan syarat-syarat ketat terkait kendali penuh atas sektor teknis tanpa campur tangan dari pihak klub seperti Zlatan Ibrahimovic.

Sementara itu, seiring berjalannya waktu, aksi protes suporter yang menampilkan spanduk bertuliskan "Free our Milan" telah menyebar hingga ke London, di mana spanduk-spanduk tersebut dipasang di antara Big Ben dan London Eye saat para pendukung menuntut agar pemilik klub melepaskan kendali atas klub.



