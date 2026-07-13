Ruben Amorim akan merekrut mantan incaran Manchester United saat AC Milan bergerak cepat untuk mendatangkan Ederson setelah transfernya ke Liga Premier gagal

Dalam perkembangan yang dramatis, rencana kepindahan Ederson ke United pun gagal. Pemain berusia 27 tahun itu semula diprediksi akan bergabung dengan klub raksasa Liga Premier tersebut, namun transfer tersebut menemui hambatan tak terduga di tahap akhir. Kesepakatan itu dibatalkan meski sang pemain telah menjalani pemeriksaan medis rutin.

Gagalnya transfer ini membuat mantan pemain Salernitana tersebut berada dalam ketidakpastian, padahal ia sudah bersiap untuk pindah dari Bergamo ke Manchester. Namun, gagalnya negosiasi dengan Setan Merah langsung menarik perhatian klub-klub top Eropa lainnya.



