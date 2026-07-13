Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ruben Amorim akan merekrut mantan incaran Manchester United saat AC Milan bergerak cepat untuk mendatangkan Ederson setelah transfernya ke Liga Premier gagal
Rencana kepindahan United gagal
Dalam perkembangan yang dramatis, rencana kepindahan Ederson ke United pun gagal. Pemain berusia 27 tahun itu semula diprediksi akan bergabung dengan klub raksasa Liga Premier tersebut, namun transfer tersebut menemui hambatan tak terduga di tahap akhir. Kesepakatan itu dibatalkan meski sang pemain telah menjalani pemeriksaan medis rutin.
Gagalnya transfer ini membuat mantan pemain Salernitana tersebut berada dalam ketidakpastian, padahal ia sudah bersiap untuk pindah dari Bergamo ke Manchester. Namun, gagalnya negosiasi dengan Setan Merah langsung menarik perhatian klub-klub top Eropa lainnya.
- AFP
Amorim mengidentifikasi target utama
Menurut Calciomercato, pelatih baru Milan, Amorim, tidak membuang waktu untuk mengidentifikasi pemain yang dibutuhkannya guna merombak lini tengah Rossoneri. Pelatih asal Portugal itu dikabarkan sangat mengagumi Ederson dan menganggapnya sebagai rekrutan “impian” untuk menjadi tulang punggung tim barunya di San Siro. Kedatangan Amorim menandai perubahan dalam strategi perekrutan, yang kini berfokus pada pemain-pemain yang telah terbukti kualitasnya di Serie A.
Petinggi Milan telah memulai kontak dengan Atalanta untuk menjajaki kelayakan transfer tersebut. Ederson telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang tengah paling andal dan dinamis di kasta tertinggi sepak bola Italia, menjadikannya profil ideal untuk tuntutan taktis Amorim saat klub ini berupaya kembali bersaing memperebutkan gelar Scudetto.
Atalanta menetapkan harga jual yang tinggi
Meskipun Milan sangat ingin mencapai kesepakatan, Atalanta dikenal sebagai pihak yang tangguh dalam negosiasi. Atalanta saat ini menilai gelandang andalan mereka sekitar €50 juta. Namun, situasi kontraknya di Bergamo bisa saja menguntungkan Milan.
Kontrak Ederson saat ini akan berakhir pada Juni 2027, dan beredar kabar bahwa Atalanta mungkin terpaksa menurunkan tuntutan mereka jika perpanjangan kontrak tidak dapat disepakati. Klub Nerazzurri menyadari bahwa nilai sang pemain bisa menurun seiring mendekatnya tahun terakhir kontraknya, sehingga memberikan peluang bagi Milan untuk menegosiasikan biaya transfer yang lebih menguntungkan.
- Getty Images Sport
Amorim merencanakan serangan ke United
Selain Ederson, Amorim juga gencar mengupayakan reuni dengan bek sayap mantan rekan setimnya di United, Noussair Mazraoui. Pelatih asal Portugal tersebut, yang mengambil alih kendali Rossoneri bulan lalu menyusul kepergian Massimiliano Allegri, dilaporkan telah memberi tahu petinggi klub bahwa pemain timnas Maroko itu menjadi prioritas utama untuk memperkuat lini pertahanannya.
Sejak pindah dari Bayern Munich dengan nilai transfer £17 juta pada tahun 2024, Mazraoui telah membuktikan dirinya sebagai aset penting di Old Trafford, dengan mencatatkan 77 penampilan berkat keserbagunaannya yang luar biasa di lini belakang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami