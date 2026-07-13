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Atalanta BC v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Diterjemahkan oleh

Ruben Amorim akan merekrut mantan incaran Manchester United saat AC Milan bergerak cepat untuk mendatangkan Ederson setelah transfernya ke Liga Premier gagal

Transfers
Ederson
R. Amorim
AC Milan
Atalanta
Serie A
Manchester United

AC Milan siap melancarkan upaya sensasional untuk merekrut gelandang Atalanta, Ederson, setelah rencana kepindahannya ke Manchester United gagal di tahap akhir. Pemain Brasil berusia 27 tahun itu kini menjadi target impian bagi pelatih kepala baru Milan, Rúben Amorim, yang sangat ingin mempertahankan gelandang tengah yang sangat diunggulkan itu di Serie A.

  • Rencana kepindahan United gagal

    Dalam perkembangan yang dramatis, rencana kepindahan Ederson ke United pun gagal. Pemain berusia 27 tahun itu semula diprediksi akan bergabung dengan klub raksasa Liga Premier tersebut, namun transfer tersebut menemui hambatan tak terduga di tahap akhir. Kesepakatan itu dibatalkan meski sang pemain telah menjalani pemeriksaan medis rutin.

    Gagalnya transfer ini membuat mantan pemain Salernitana tersebut berada dalam ketidakpastian, padahal ia sudah bersiap untuk pindah dari Bergamo ke Manchester. Namun, gagalnya negosiasi dengan Setan Merah langsung menarik perhatian klub-klub top Eropa lainnya.


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  • FBL-ITA-SERIEA-MILANAFP

    Amorim mengidentifikasi target utama

    Menurut Calciomercato, pelatih baru Milan, Amorim, tidak membuang waktu untuk mengidentifikasi pemain yang dibutuhkannya guna merombak lini tengah Rossoneri. Pelatih asal Portugal itu dikabarkan sangat mengagumi Ederson dan menganggapnya sebagai rekrutan “impian” untuk menjadi tulang punggung tim barunya di San Siro. Kedatangan Amorim menandai perubahan dalam strategi perekrutan, yang kini berfokus pada pemain-pemain yang telah terbukti kualitasnya di Serie A.

    Petinggi Milan telah memulai kontak dengan Atalanta untuk menjajaki kelayakan transfer tersebut. Ederson telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang tengah paling andal dan dinamis di kasta tertinggi sepak bola Italia, menjadikannya profil ideal untuk tuntutan taktis Amorim saat klub ini berupaya kembali bersaing memperebutkan gelar Scudetto.

  • Atalanta menetapkan harga jual yang tinggi

    Meskipun Milan sangat ingin mencapai kesepakatan, Atalanta dikenal sebagai pihak yang tangguh dalam negosiasi. Atalanta saat ini menilai gelandang andalan mereka sekitar €50 juta. Namun, situasi kontraknya di Bergamo bisa saja menguntungkan Milan.

    Kontrak Ederson saat ini akan berakhir pada Juni 2027, dan beredar kabar bahwa Atalanta mungkin terpaksa menurunkan tuntutan mereka jika perpanjangan kontrak tidak dapat disepakati. Klub Nerazzurri menyadari bahwa nilai sang pemain bisa menurun seiring mendekatnya tahun terakhir kontraknya, sehingga memberikan peluang bagi Milan untuk menegosiasikan biaya transfer yang lebih menguntungkan.

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    Amorim merencanakan serangan ke United

    Selain Ederson, Amorim juga gencar mengupayakan reuni dengan bek sayap mantan rekan setimnya di United, Noussair Mazraoui. Pelatih asal Portugal tersebut, yang mengambil alih kendali Rossoneri bulan lalu menyusul kepergian Massimiliano Allegri, dilaporkan telah memberi tahu petinggi klub bahwa pemain timnas Maroko itu menjadi prioritas utama untuk memperkuat lini pertahanannya.

    Sejak pindah dari Bayern Munich dengan nilai transfer £17 juta pada tahun 2024, Mazraoui telah membuktikan dirinya sebagai aset penting di Old Trafford, dengan mencatatkan 77 penampilan berkat keserbagunaannya yang luar biasa di lini belakang.