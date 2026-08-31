Hari krusial di Juventus untuk situasi terkait Kenan Yildiz dan Khephren Thuram, keduanya cedera dan tidak tersedia bagi Luciano Spalletti untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.





YILDIZ

Yildiz terbang ke Jerman setelah mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kirinya: hari ini pemain bernomor 10 itu akan menjalani operasi di sebuah klinik di Bavaria untuk mengatasi masalah yang muncul di markas Frosinone pada pekan pertama. Absennya pemain Turki kelahiran 2005 itu diperkirakan antara dua setengah bulan hingga tiga bulan.