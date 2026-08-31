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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Ruang perawatan Juventus: operasi untuk Yildiz, tes medis untuk Thuram dan Ekhator, evaluasi untuk McKennie

Juventus
K. Yildiz
K. Thuram-Ulien

Hari krusial untuk ruang perawatan Juventus

Hari krusial di Juventus untuk situasi terkait Kenan Yildiz dan Khephren Thuram, keduanya cedera dan tidak tersedia bagi Luciano Spalletti untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.


YILDIZ

Yildiz terbang ke Jerman setelah mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kirinya: hari ini pemain bernomor 10 itu akan menjalani operasi di sebuah klinik di Bavaria untuk mengatasi masalah yang muncul di markas Frosinone pada pekan pertama. Absennya pemain Turki kelahiran 2005 itu diperkirakan antara dua setengah bulan hingga tiga bulan.

  • THURAM

    Sementara itu, Khephren Thuram dijadwalkan tiba hari ini di Lyon untuk menjalani pemeriksaan spesialis oleh dokter Bertrand Sonnery-Cottet. Pakar yang sudah dikenal karena pernah mengoperasi Bremer dan Gatti itu harus mengevaluasi sindrom femoropatela pada lutut kanannya. Gelandang asal Prancis itu berharap bisa menghindari jalur operasi, yang akan memaksanya menepi dari lapangan untuk periode yang panjang.



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  • Ekhator dan McKennie

    Di Turin, sementara itu, Jeff Ekhator menjalani pemeriksaan karena mengalami masalah otot. Weston McKennie juga masih harus dievaluasi, setelah absen pada laga yang dimenangkan melawan Parma pada Sabtu karena kelelahan otot.




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