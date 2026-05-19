Roy Keane yang 'marah besar' mengkritik habis-habisan Bruno Fernandes dan rekan-rekan setimnya di Man Utd atas perilaku 'seperti pertunjukan sirkus' dalam laga melawan Nottingham Forest

Keane berpendapat bahwa fokus pada catatan individu Fernandes mencerminkan masalah yang lebih luas dalam mentalitas tim. Ia mengkritik reaksi para pemain terhadap assist tersebut, dengan alasan bahwa sang pencetak gol seharusnya mendapat pengakuan yang lebih besar.

"Setelah pertandingan, dia diwawancarai, dan kapten Manchester United berkata, 'Ya, beberapa kali saya mungkin seharusnya menendang, tapi saya memilih untuk memberikan umpan,'" tambahnya. "Wow. Bagaimana bisa mindset seorang pesepakbola saat bertanding justru membicarakan rekor individu? Jika itu terjadi, dia akan mendapatkan semua statistik itu juga, tapi menjadi sorotan utama dalam penampilan Manchester United akhir pekan ini."

"Saya merasa malu melihat mereka semua. Semua pemain, saat dia mendapat assist, langsung menghampirinya, bagaimana dengan pemain yang mencetak gol? Dia tidak akan memenangkan trofi, tidak dengan pola pikir tim kemarin, di mana mereka kebobolan dua gol, dan semua orang jadi heboh karena dia menyamai rekor assist. Ini sungguh tak masuk akal. Ini sungguh tak masuk akal. Ini seperti pertunjukan sirkus."