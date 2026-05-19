Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Roy Keane yang 'marah besar' mengkritik habis-habisan Bruno Fernandes dan rekan-rekan setimnya di Man Utd atas perilaku 'seperti pertunjukan sirkus' dalam laga melawan Nottingham Forest
Keane kesal karena sorotan tertuju pada pencapaian assist Fernandes
Mantan kapten Man Utd itu mengkritik skuad klub saat ini karena terlalu fokus pada statistik individu Fernandes selama kemenangan 3-2 atas Forest. Dalam pertandingan tersebut, Fernandes mencatatkan assist ke-20-nya di musim Liga Premier 2025-26, menyamai rekor dalam satu musim yang dicetak oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.
"Aku benar-benar marah karenanya"
Namun, Keane merasa kesal dengan reaksi terhadap pencapaian tersebut. Dalam wawancara di The Overlap, ia mengkritik sorotan yang diberikan pada statistik Fernandes, terutama setelah Bryan Mbeumo mencetak gol. Keane mengungkapkan kekecewaannya setelah sesama pakar sepak bola, Gary Neville, menggambarkan pencapaian Fernandes sebagai “pencapaian yang luar biasa”.
"Apa yang saya dengar di United akhir pekan lalu, jujur saja, saya sangat marah karenanya," kata Keane. "Seluruh pembicaraan tentang assist-nya, dan para pemain yang membicarakan assist. Ia diwawancarai setelah pertandingan – dan saya melihatnya – dan semua orang membicarakan assist-nya, bahkan para pemain pun begitu, pertandingan itu seolah-olah hanya tentang assist-nya."
Keane mengkritik keras mentalitas "pertunjukan sirkus"
Keane berpendapat bahwa fokus pada catatan individu Fernandes mencerminkan masalah yang lebih luas dalam mentalitas tim. Ia mengkritik reaksi para pemain terhadap assist tersebut, dengan alasan bahwa sang pencetak gol seharusnya mendapat pengakuan yang lebih besar.
"Setelah pertandingan, dia diwawancarai, dan kapten Manchester United berkata, 'Ya, beberapa kali saya mungkin seharusnya menendang, tapi saya memilih untuk memberikan umpan,'" tambahnya. "Wow. Bagaimana bisa mindset seorang pesepakbola saat bertanding justru membicarakan rekor individu? Jika itu terjadi, dia akan mendapatkan semua statistik itu juga, tapi menjadi sorotan utama dalam penampilan Manchester United akhir pekan ini."
"Saya merasa malu melihat mereka semua. Semua pemain, saat dia mendapat assist, langsung menghampirinya, bagaimana dengan pemain yang mencetak gol? Dia tidak akan memenangkan trofi, tidak dengan pola pikir tim kemarin, di mana mereka kebobolan dua gol, dan semua orang jadi heboh karena dia menyamai rekor assist. Ini sungguh tak masuk akal. Ini sungguh tak masuk akal. Ini seperti pertunjukan sirkus."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Terlepas dari perdebatan tersebut, Fernandes diperkirakan akan tetap fokus pada tugasnya di lapangan. Setan Merah masih memiliki satu pertandingan Liga Premier yang tersisa, yaitu saat bertandang ke Brighton pada 24 Mei.