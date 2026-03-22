Roy Keane secara kasar disebut 'bajingan' oleh Mick McCarthy saat mantan pelatih Irlandia itu kembali memanaskan perseteruan dengan legenda Manchester United
Apa yang terjadi antara Keane dan McCarthy?
McCarthy dan Keane — dua sosok yang blak-blakan dan tak pernah takut mengutarakan pendapatnya — terlibat perselisihan menjelang turnamen internasional besar tersebut. Perang kata-kata mereka terjadi di Saipan — pulau di Samudra Pasifik yang menjadi inspirasi judul sebuah film baru — dan berujung pada pemulangan Keane sebelum pertandingan resmi dimulai di Jepang dan Korea Selatan.
Keane mengkritik fasilitas yang digunakan oleh skuad Irlandia di markas kamp pelatihan mereka, di mana pada satu tahap tidak ada bola sepak yang disediakan. Keluhannya diungkapkan di depan umum, dengan McCarthy dianggap - sebagai pelatih kepala - sebagian bertanggung jawab atas dugaan kegagalan tersebut.
Keane mengatakan kepada wartawan tentang lapangan yang keras seperti batu: “Saya tidak bisa membayangkan ada negara lain di dunia yang kondisinya jauh lebih buruk daripada kami, bermain di lapangan seperti itu.” Dia membantah bertingkah seperti “prima donna” dan menyoroti bahwa permukaan lapangan yang sangat berbeda dari yang biasa dia mainkan di klub raksasa Liga Premier, United, adalah “berbahaya”.
McCarthy jelas belum memperbaiki hubungannya dengan Keane
Eanna Hardwicke memerankan karakter Keane dalam sebuah produksi yang berupaya menghadirkan drama kehidupan nyata ke layar lebar, sementara Coogan memerankan McCarthy. Film ini bukanlah gambaran yang persis sama dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan McCarthy pun tidak terlalu terkesan dengan cara dirinya digambarkan.
Dia sudah bosan membahas insiden tersebut, terutama mengenai Keane, saat berbicara dalam acara yang diselenggarakan oleh The Sun di Irlandia: “Sudah berapa lama, 24 tahun? Dan saya masih terus ditanya tentang hal itu. Maksud saya, saya mengikuti sesi tanya jawab ini, yang terakhir kali saya ikuti, saya ditanya tentang Keane.
“Saya berkata: ‘Kamu tahu, dia pemain hebat, kapten yang luar biasa, kapten klubnya dan di mana pun dia bermain serta apa yang dia lakukan itu fantastis’. Saya berkata, ‘penyelesai peluang yang hebat’ – dan semua orang menatap saya – lalu saya berkata: ‘Saya sedang membicarakan [rekan setim Irlandia dulu] Robbie [Keane], bukan si brengsek itu’.”
Film Saipan: Para legenda Irlandia tak terkesan dengan film baru ini
McCarthy, yang terakhir kali menjabat sebagai pelatih di Blackpool pada tahun 2023, memang sengaja pergi menonton ‘Saipan’. Tak butuh waktu lama baginya untuk keluar dari bioskop, karena ia memutuskan sudah cukup setelah menonton selama 20 menit.
Dia menambahkan, setelah berbicara dengan Coogan sebelum syuting berlangsung: “Saya dan keluarga saya pergi menontonnya, dan sejujurnya film itu benar-benar sampah, dan kekhawatiran saya adalah, tinggi Steve Coogan sekitar 5 kaki 8 inci, dan dalam film itu Roy menjulang tinggi di atasnya, sialan. Dan ya, saya memang berbicara dengannya [Coogan], karena saya ditanya, tapi kemudian saya melihat di salah satu surat kabar Irlandia bahwa saya melatihnya – tidak, saya sialan tidak melatihnya.”
Legenda sepak bola Irlandia lainnya, mantan striker Niall Quinn, menghadiri acara yang sama dan mengungkapkan bahwa dia memutuskan untuk tidak menonton film Coogan. Mantan penyerang Manchester City dan Sunderland itu berkata: “Tidak ada gunanya menontonnya karena saya juga pasti akan frustrasi. Seorang teman saya menontonnya, dan dia berkata kepada saya, ‘Kamu pasti senang mengetahui bahwa mereka menggambarkanmu sebagai seorang pemabuk total yang tidak memberikan kontribusi apa pun’. Dan saya menjawab, ‘Ya, baiklah, mungkin mereka ada benarnya!’”
Keane tetap blak-blakan dalam perannya sebagai komentator
Meskipun Keane telah mengakhiri karier bermainnya pada tahun 2006, ia tetap menjadi sorotan publik. Pria berusia 54 tahun yang terkenal blak-blakan ini memegang peran penting di dunia jurnalisme olahraga—seperti di Sky Sports dan ITV—dan selalu bersedia memberikan pendapatnya meski kadang-kadang menimbulkan kontroversi.
Iklan