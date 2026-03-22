Roy Keane secara kasar disebut 'bajingan' oleh Mick McCarthy saat mantan pelatih Irlandia itu kembali memanaskan perseteruan dengan legenda Manchester United

McCarthy dan Keane — dua sosok yang blak-blakan dan tak pernah takut mengutarakan pendapatnya — terlibat perselisihan menjelang turnamen internasional besar tersebut. Perang kata-kata mereka terjadi di Saipan — pulau di Samudra Pasifik yang menjadi inspirasi judul sebuah film baru — dan berujung pada pemulangan Keane sebelum pertandingan resmi dimulai di Jepang dan Korea Selatan.

Keane mengkritik fasilitas yang digunakan oleh skuad Irlandia di markas kamp pelatihan mereka, di mana pada satu tahap tidak ada bola sepak yang disediakan. Keluhannya diungkapkan di depan umum, dengan McCarthy dianggap - sebagai pelatih kepala - sebagian bertanggung jawab atas dugaan kegagalan tersebut.

Keane mengatakan kepada wartawan tentang lapangan yang keras seperti batu: “Saya tidak bisa membayangkan ada negara lain di dunia yang kondisinya jauh lebih buruk daripada kami, bermain di lapangan seperti itu.” Dia membantah bertingkah seperti “prima donna” dan menyoroti bahwa permukaan lapangan yang sangat berbeda dari yang biasa dia mainkan di klub raksasa Liga Premier, United, adalah “berbahaya”.