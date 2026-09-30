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Roy Keane minta para bintang Man City 'buang saja medali-medali itu ke tempat sampah' setelah klub dinyatakan bersalah atas penipuan finansial senilai £900 juta
Manchester City dinyatakan bersalah dalam skandal keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya
Premier League secara resmi mengecam Manchester City karena memanipulasi laporan keuangan mereka. Panel independen, yang menyelesaikan persidangannya pada Desember 2024, menyatakan klub itu bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang berkaitan dengan periode sembilan musim. Pada era dugaan pelanggaran ini, City meraih delapan trofi utama.
Menurut pernyataan Premier League, klub asal Etihad itu menggunakan perjanjian "palsu" dengan mitra komersial untuk secara artifisial mendongkrak pendapatan dan menekan biaya operasional. Kesepakatan-kesepakatan ini secara keliru mengubah kondisi keuangan klub dengan estimasi £900 juta.
Badan pengelola itu mengungkapkan bahwa para sponsor hanya membayar sebagian kecil dari biaya yang telah disepakati. Sisa pembayarannya diam-diam didanai oleh pemilik klub, Abu Dhabi United Group (ADUG), yang memungkinkan City mengakali pembatasan pengeluaran dan mendapatkan keuntungan olahraga yang ilegal.
- Getty Images Sport
Keane dan Wright mengecam pemilik yang 'curang'
Berbicara kepada ITV Sport setelah kemenangan Inggris atas Ceko di Nations League, Keane tidak menahan diri. Mantan kapten Manchester United itu menegaskan bahwa pencapaian City di lapangan kini tercoreng secara permanen oleh tindakan yang dilakukan di ruang rapat.
"Mereka tahu itu akan sangat menyakiti banyak orang, tetapi mereka tetap melakukannya," tegas Keane. "Kalau saya seorang pemain, saya 100 persen akan membuang medali-medali itu ke tempat sampah. Tentu saja begitu, itu kecurangan. Mereka memenanginya di lapangan karena ada kecurangan yang terjadi."
Keane juga mempertanyakan bagaimana manajer saat ini Enzo Maresca dan skuadnya bisa melangkah maju di bawah kepengurusan saat ini. Ia menambahkan: "Saya pikir ini akan sangat sulit bagi para pemain dan manajer, bagi klub, untuk apa yang mereka wakili, ketika Anda punya pemilik yang senang berbuat curang. Sulit untuk mempertahankan level keunggulan."
Legenda Arsenal Ian Wright menyuarakan sentimen serupa, melampiaskan frustrasinya langsung kepada hierarki klub karena menipu ruang ganti mereka sendiri. "Mereka memberi tahu para pemain bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Jika Anda seorang pemain, ada sesuatu yang tidak beres," kata Wright. "Ini sangat belum pernah terjadi sebelumnya dan menyedihkan bagi semua orang. Para pemilik dan apa yang telah mereka lakukan, mengerikan."
Hari besar bagi Premier League
Dampak dari putusan ini menebarkan bayang-bayang kelam atas dominasi modern City. Dengan menaikkan pendapatan mereka secara artifisial, klub itu dapat membelanjakan jauh lebih banyak daripada yang diizinkan regulasi Premier League, yang secara langsung berdampak pada para rival domestik mereka yang beroperasi dalam aturan keuangan.
Wright menekankan betapa monumental putusan tersebut dan menuntut konsekuensi serius atas pelanggaran sistemik itu. Berbicara sebelum siaran pertandingan, legenda Arsenal itu menyatakan: "Hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya diperlukan di sini. Ini hari yang sangat besar bagi Premier League. Sangat kacau."
- AFP
Maresca menghadapi lawatan berat ke Anfield
City kini harus menghadapi lingkungan yang luar biasa tidak bersahabat, dimulai dengan laga tandang berat melawan Liverpool. Wright menyoroti betapa besar arti bentrokan khusus ini, dengan mencatat bahwa mantan tim asuhan Jurgen Klopp itu merupakan korban utama dari pelanggaran finansial City pada masa puncak rivalitas mereka. "Ini masalah bagi mereka untuk pergi ke Liverpool," kata Wright. "Dalam waktu nyata mereka, Liverpool adalah tim yang mengejar mereka. Lihat apa yang dialami Jurgen Klopp untuk menghentikan mereka - itu mungkin menghancurkannya."
Maresca menghadapi tugas yang sangat besar untuk menjaga skuadnya tetap fokus di tengah sorotan global yang intens. Dengan kemungkinan sanksi olahraga yang belum pernah terjadi sebelumnya membayangi Etihad, masa depan City dalam waktu dekat, baik di dalam maupun di luar lapangan, tetap sangat tidak pasti.
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