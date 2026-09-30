Berbicara kepada ITV Sport setelah kemenangan Inggris atas Ceko di Nations League, Keane tidak menahan diri. Mantan kapten Manchester United itu menegaskan bahwa pencapaian City di lapangan kini tercoreng secara permanen oleh tindakan yang dilakukan di ruang rapat.

"Mereka tahu itu akan sangat menyakiti banyak orang, tetapi mereka tetap melakukannya," tegas Keane. "Kalau saya seorang pemain, saya 100 persen akan membuang medali-medali itu ke tempat sampah. Tentu saja begitu, itu kecurangan. Mereka memenanginya di lapangan karena ada kecurangan yang terjadi."

Keane juga mempertanyakan bagaimana manajer saat ini Enzo Maresca dan skuadnya bisa melangkah maju di bawah kepengurusan saat ini. Ia menambahkan: "Saya pikir ini akan sangat sulit bagi para pemain dan manajer, bagi klub, untuk apa yang mereka wakili, ketika Anda punya pemilik yang senang berbuat curang. Sulit untuk mempertahankan level keunggulan."

Legenda Arsenal Ian Wright menyuarakan sentimen serupa, melampiaskan frustrasinya langsung kepada hierarki klub karena menipu ruang ganti mereka sendiri. "Mereka memberi tahu para pemain bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Jika Anda seorang pemain, ada sesuatu yang tidak beres," kata Wright. "Ini sangat belum pernah terjadi sebelumnya dan menyedihkan bagi semua orang. Para pemilik dan apa yang telah mereka lakukan, mengerikan."



