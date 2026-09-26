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Roy Keane minta Manchester City yang "curang" untuk "menerima konsekuensinya" setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan Premier League
Keane menuntut hukuman berat
Keane menegaskan bahwa Manchester City pantas dihukum berat setelah Premier League berhasil membuktikan klaim substantif di antara 115 dakwaan terhadap klub tersebut.
Keane tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap situasi itu, dan sepenuhnya menepis komentar terbaru yang dibuat Rodri. "Sudah waktunya," kata Keane kepada ITV. "Jelas ini sudah berlangsung sangat lama sekarang. Saya tidak setuju dengan pesan Rodri di sana. Itu adalah pilihan klub - mereka memilih untuk curang."
- Getty Images Sport
Legenda Arsenal dan Liverpool bereaksi
Keane menambahkan bahwa tim itu sekarang harus menghadapi konsekuensinya. "Apa pun yang telah mereka menangkan dalam beberapa tahun terakhir, mereka pantas dihukum. Dari mana kita mulai dan berakhir dengan itu memang sulit, tetapi mereka telah berbuat curang. Mereka telah dinyatakan bersalah atas hal itu dan sekarang mereka harus menerima hukumannya. Sungguh mengejutkan melihat mereka dinyatakan bersalah atas begitu banyak dakwaan," kata Keane.
Ian Wright menggemakan pernyataan tersebut, dengan mempertanyakan dampaknya terhadap tim-tim rival. Wright berkata: "Mereka harus dihukum karenanya. Mereka mungkin bisa merasakan kenangan itu dan semua masa-masa hebat itu bersama, tetapi ketika Anda melihat tim-tim yang mengejar mereka yang melakukannya dengan benar, itu tidak benar. Apa yang telah kita ambil dari warisan Liverpool dan Klopp, serta tim itu? Apa yang bisa mereka rasakan? Mereka curang untuk mewujudkannya dan pemain lain kehilangan kesempatan atas itu."
Manchester City siapkan banding mereka
Terlepas dari putusan bersalah tersebut, City dengan tegas membantah melakukan kesalahan apa pun dan siap mengajukan banding atas keputusan itu. Pada hari Sabtu, chairman Khaldoon Al Mubarak menyapa para pendukung, dengan menegaskan bahwa klub sangat yakin bisa membersihkan nama mereka. Dalam surat kepada para suporter, Al Mubarak menulis bahwa proses Premier League "masih jauh dari selesai" dan menambahkan "keyakinan kami untuk membuktikan klub tidak bersalah tetap sekuat saat ini dimulai". Ia juga menambahkan: "Kami pernah menghadapi tantangan sebelumnya dan berhasil melewatinya."
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Manchester City?
Pertarungan hukum bagi Manchester City baru saja dimulai. Kemenangan Premier League kemungkinan akan memicu klaim kompensasi besar-besaran, yang berpotensi mencapai hingga £800 juta. Arsenal, Tottenham, Liverpool, dan Manchester United semuanya telah menyatakan hak mereka untuk mengambil tindakan. Beberapa klub meyakini mereka berhak atas hingga £200 juta masing-masing. City kini menunggu untuk melihat apakah mereka akan menghadapi degradasi, dicabut gelar-gelarnya, atau dikeluarkan seiring proses hukum yang terus berlanjut.
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