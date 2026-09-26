Keane menambahkan bahwa tim itu sekarang harus menghadapi konsekuensinya. "Apa pun yang telah mereka menangkan dalam beberapa tahun terakhir, mereka pantas dihukum. Dari mana kita mulai dan berakhir dengan itu memang sulit, tetapi mereka telah berbuat curang. Mereka telah dinyatakan bersalah atas hal itu dan sekarang mereka harus menerima hukumannya. Sungguh mengejutkan melihat mereka dinyatakan bersalah atas begitu banyak dakwaan," kata Keane.

Ian Wright menggemakan pernyataan tersebut, dengan mempertanyakan dampaknya terhadap tim-tim rival. Wright berkata: "Mereka harus dihukum karenanya. Mereka mungkin bisa merasakan kenangan itu dan semua masa-masa hebat itu bersama, tetapi ketika Anda melihat tim-tim yang mengejar mereka yang melakukannya dengan benar, itu tidak benar. Apa yang telah kita ambil dari warisan Liverpool dan Klopp, serta tim itu? Apa yang bisa mereka rasakan? Mereka curang untuk mewujudkannya dan pemain lain kehilangan kesempatan atas itu."