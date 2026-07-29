Mantan gelandang Manchester United itu diminta mengomentari pengunduran diri Maldini dan Leonardo, dan dia jelas tidak berbicara dengan lunak: "Saya sama sekali tidak menyukainya. Itu adalah perilaku kekanak-kanakan, Anda tidak meninggalkan sebuah proyek hanya karena tidak mendapatkan pelatih favorit Anda. Sepak bola tidak berjalan seperti itu".
Diterjemahkan oleh
Roy Keane menyerang Maldini dan Leonardo: "Perilaku kekanak-kanakan, Anda tidak meninggalkan sebuah proyek hanya karena tidak mendapatkan pelatih yang Anda inginkan"
Maldini dan Leonardo bukan pemimpin
"Orang-orang terus berbicara tentang loyalitas dan prinsip, dan itu tidak masalah. Pertahankan pendapatmu, bela posisimu. Tetapi setelah keputusan diambil, tugasmu adalah melangkah maju. Inilah yang dilakukan para pemimpin. Mereka tidak membuang mainan mereka dari kereta dorong hanya karena segalanya tidak berjalan seperti yang mereka inginkan".
Kurang rasa tanggung jawab
"Maldini dan Leonardo adalah legenda sepak bola. Tidak ada yang meragukan apa yang telah mereka capai sebagai pemain, tetapi ini bukan soal reputasi. Ini soal tanggung jawab. Italia sedang berusaha membangun kembali diri mereka setelah bertahun-tahun penuh kekecewaan dan membutuhkan orang-orang yang paham sepak bola untuk membantu menstabilkan keadaan. Pergi setelah hanya beberapa pekan mengirimkan pesan yang salah kepada semua orang yang terlibat".
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami