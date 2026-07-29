Roy Keane menyerang Maldini dan Leonardo: "Perilaku kekanak-kanakan, Anda tidak meninggalkan sebuah proyek hanya karena tidak mendapatkan pelatih yang Anda inginkan"

"Maldini dan Leonardo adalah legenda sepak bola. Tidak ada yang meragukan apa yang telah mereka capai sebagai pemain, tetapi ini bukan soal reputasi. Ini soal tanggung jawab. Italia sedang berusaha membangun kembali diri mereka setelah bertahun-tahun penuh kekecewaan dan membutuhkan orang-orang yang paham sepak bola untuk membantu menstabilkan keadaan. Pergi setelah hanya beberapa pekan mengirimkan pesan yang salah kepada semua orang yang terlibat".