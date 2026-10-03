Bellingham menjadi pusat permainan tim asuhan Thomas Tuchel saat Inggris menghajar Kroasia 7-0 di Rijeka. Ia mencetak satu gol dan membuat tiga assist lainnya, melanjutkan performa fenomenalnya.

Berbicara kepada ITV setelah pertandingan, Roy Keane melontarkan pujian besar kepada Bellingham atas penampilannya yang komplet. Kemenangan telak itu membuat Bukayo Saka dan Harry Kane masing-masing mencetak dua gol, dengan Anthony Gordon dan Morgan Rogers juga ikut mencetak gol untuk benar-benar meluluhlantakkan pertahanan Kroasia yang sangat buruk. Di usia 23 tahun, Bellingham sudah menjadi salah satu pemain besar Inggris, setelah mencatatkan 14 gol dan 13 assist dalam 59 pertandingan sejak debutnya.