Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Roy Keane menyatakan Jude Bellingham bisa menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa setelah England menghancurkan Kroasia
Bellingham bersinar dalam pembantaian Kroasia
Bellingham menjadi pusat permainan tim asuhan Thomas Tuchel saat Inggris menghajar Kroasia 7-0 di Rijeka. Ia mencetak satu gol dan membuat tiga assist lainnya, melanjutkan performa fenomenalnya.
Berbicara kepada ITV setelah pertandingan, Roy Keane melontarkan pujian besar kepada Bellingham atas penampilannya yang komplet. Kemenangan telak itu membuat Bukayo Saka dan Harry Kane masing-masing mencetak dua gol, dengan Anthony Gordon dan Morgan Rogers juga ikut mencetak gol untuk benar-benar meluluhlantakkan pertahanan Kroasia yang sangat buruk. Di usia 23 tahun, Bellingham sudah menjadi salah satu pemain besar Inggris, setelah mencatatkan 14 gol dan 13 assist dalam 59 pertandingan sejak debutnya.
- Getty Images Sport
Keane mendukungnya untuk meraih kebesaran
Keane yakin tidak ada batas untuk apa yang bisa dicapai Bellingham dalam kariernya. Membahas penampilan tersebut, Keane berkata: "Saya rasa masih banyak lagi yang akan muncul dari [Bellingham]."
Ia menambahkan: "Bellingham bisa berkembang menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa." Keane sangat terkesan dengan sikap yang ditunjukkan Bellingham, dengan mengklaim bahwa energinya yang tak kenal lelah menjadi standar. Keane mencatat: "Sikapnya untuk England belakangan ini... saya sudah memujinya karena luar biasa saat menguasai bola, tetapi apa yang dia lakukan saat tidak menguasai bola. Itu mengangkat semua pemain ini."
Tuchel memuji upaya total tim
Kemenangan itu menampilkan kedalaman lini serang England yang luar biasa di bawah Tuchel. Sang manajer menerapkan empat penyerang yang cair, dengan Bellingham bermain di belakang Kane, diapit oleh Saka dan Gordon. Dampak Bellingham di panggung internasional tidak terbantahkan, karena ia sudah mencetak 10 gol di turnamen Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa.
Selain itu, ia sudah dua kali menjadi kapten tim, membuktikan kualitas kepemimpinannya. Tuchel memuji upaya kolektif skuad, seraya mencatat bahwa mereka mengeksekusi instruksi taktisnya dengan sempurna untuk memastikan Kroasia tidak punya jalan kembali ke pertandingan setelah kebobolan gol-gol awal pada Sabtu.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Inggris?
Inggris kini akan berupaya membawa momentum luar biasa ini ke pertandingan Nations League berikutnya. Bellingham dan rekan-rekannya telah benar-benar menegaskan diri sebagai salah satu penantang utama di League A3. Skuad ini akan berusaha mempertahankan standar tinggi tersebut, sementara Real Madrid berharap ia kembali tanpa cedera sedikit pun.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami