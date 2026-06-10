Roy Keane mengungkapkan adanya 'percakapan yang matang' dengan Bruno Fernandes setelah ia mengkritik kapten Manchester United itu saat sang pemain berusaha memecahkan rekor assist di Liga Premier

Ketegangan antara dua tokoh Manchester United tersebut tampaknya telah teratasi setelah Fernandes menghubungi mantan pemain timnas Republik Irlandia itu. Dalam episode terbaru podcast "Stick to Football" dari Sky Bet, Keane menegaskan bahwa keduanya telah melakukan percakapan panjang untuk melupakan perselisihan yang baru-baru ini terjadi.

Dia berkata: "Ada reaksi setelah apa yang kami katakan setelah podcast beberapa minggu lalu, terkait apa yang saya katakan tentang Bruno Fernandes, dan dia menghubungi saya, ingin berbincang. Jadi saya meneleponnya dan kami memang berbincang dengan baik. Kami membicarakan berbagai hal. Saat kami membuat podcast atau menonton pertandingan... terkadang kita mencoba menyampaikan sesuatu yang tidak tersampaikan dengan baik dan orang-orang jadi kesal. Kami melakukan percakapan yang baik dan dewasa. Itu adalah percakapan yang menyenangkan." Keane bahkan bercanda tentang penyelesaian tersebut, dengan mengatakan: "Dia meminta maaf, saya memaafkannya, tidak ada masalah. Tapi tidak, itu adalah percakapan yang baik."