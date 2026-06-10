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Roy Keane mengungkapkan adanya 'percakapan yang matang' dengan Bruno Fernandes setelah ia mengkritik kapten Manchester United itu saat sang pemain berusaha memecahkan rekor assist di Liga Premier
Keane dan Fernandes berdamai
Ketegangan antara dua tokoh Manchester United tersebut tampaknya telah teratasi setelah Fernandes menghubungi mantan pemain timnas Republik Irlandia itu. Dalam episode terbaru podcast "Stick to Football" dari Sky Bet, Keane menegaskan bahwa keduanya telah melakukan percakapan panjang untuk melupakan perselisihan yang baru-baru ini terjadi.
Dia berkata: "Ada reaksi setelah apa yang kami katakan setelah podcast beberapa minggu lalu, terkait apa yang saya katakan tentang Bruno Fernandes, dan dia menghubungi saya, ingin berbincang. Jadi saya meneleponnya dan kami memang berbincang dengan baik. Kami membicarakan berbagai hal. Saat kami membuat podcast atau menonton pertandingan... terkadang kita mencoba menyampaikan sesuatu yang tidak tersampaikan dengan baik dan orang-orang jadi kesal. Kami melakukan percakapan yang baik dan dewasa. Itu adalah percakapan yang menyenangkan." Keane bahkan bercanda tentang penyelesaian tersebut, dengan mengatakan: "Dia meminta maaf, saya memaafkannya, tidak ada masalah. Tapi tidak, itu adalah percakapan yang baik."
- Getty/GOAL
'Kebohongan' yang memicu perselisihan
Ketegangan di antara keduanya mencapai puncaknya ketika Fernandes tampil di acara *The Diary of a CEO* dan secara tegas menuduh legenda klub tersebut berbohong mengenai komentar yang konon pernah ia sampaikan. Keane sebelumnya mengklaim di acara *The Overlap* bahwa Fernandes mengakui sengaja memilih mengoper bola alih-alih menendang ke gawang demi mengejar rekor pribadi, sebuah tuduhan yang dengan tegas dibantah oleh gelandang serang asal Portugal tersebut.
Fernandes berkata: "Saya tidak keberatan dengan kritik. Yang tidak saya sukai adalah ketika orang-orang berbohong tentang sesuatu. Kasus yang Anda sebutkan tentang Roy Keane ini, pada dasarnya apa yang dia katakan adalah kebohongan karena entah dia melihat wawancara lain atau dia tidak bisa mengatakan bahwa saya mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah saya katakan."
Keriuhan di media sosial dan perbandingan dengan keledai
Sebelum "percakapan yang hangat" itu terjadi, perselisihan tersebut bahkan telah merembet ke media sosial. Menanggapi tuduhan ketidakjujuran, Keane tampaknya membalas dengan mengunggah gambar keledai yang penuh makna di Instagram Story-nya. Unggahan tersebut secara luas ditafsirkan sebagai sindiran langsung terhadap kepemimpinan kapten United.
Terlepas dari kata-kata pedas tersebut, Keane kini mengakui bahwa komunikasi langsung adalah cara terbaik untuk maju. "Saya suka memiliki batasan dengan para pemain," kata Keane. "Saya tidak ingin berbicara dengan para pemain setiap beberapa minggu sekali. Namun, sesekali ada pemain yang menghubungi saya, jadi saya pikir adalah hal yang baik bahwa saya berbicara dengan Bruno karena ada banyak pemberitaan dan dia adalah pemain penting bagi United. Saya sangat menikmatinya dan semoga dia juga demikian. Obrolan yang menyenangkan tentang berbagai hal dan saya merasa lebih baik setelahnya."
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Rekor assist tetap menjadi patokan
Meskipun drama pribadi tersebut telah mereda, prestasi Fernandes di lapangan selama musim ini tetap tercatat dalam sejarah. Kapten United itu berhasil mencetak rekor assist baru dalam satu musim di Liga Premier, dengan mengumpulkan 21 assist dan melampaui rekor legendaris yang sebelumnya dipegang oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Upaya inilah yang awalnya memicu kemarahan Keane, karena ia mempertanyakan apakah tim terlalu fokus membantu kapten mereka mencapai tonggak sejarah tersebut.
Fernandes secara konsisten menegaskan bahwa kemenangan tetap menjadi prioritasnya, terlepas dari penghargaan individu yang diraihnya. Dengan suasana yang kini telah kembali tenang antara dirinya dan salah satu mantan kapten paling ikonik klub tersebut, pemain berusia 31 tahun ini dapat fokus memimpin tim asuhan Michael Carrick, yang akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan, tanpa terganggu oleh perselisihan publik yang melanda Old Trafford.