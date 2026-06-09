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Roy Keane mengumumkan bahwa ia akan pindah ke Australia jika Inggris menjuarai Piala Dunia
Ahli mengungkap kekhawatiran seputar turnamen
Mantan gelandang legendaris itu membuat pengakuan lucu kepada Sky Bet. Skuad asuhan Tuchel bertekad mengakhiri puasa gelar internasional selama 60 tahun yang melelahkan di turnamen mendatang di Amerika Utara. Keane dijadwalkan menjadi komentator di Amerika Utara, sehingga ia akan menyaksikan langsung mimpi buruk bersejarah yang sangat ingin ia hindari.
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Keane khawatir Inggris akan tersingkir
Meskipun bekerja untuk sebuah stasiun televisi besar asal Inggris, pria asal Irlandia itu sama sekali tidak merasa bersalah atas ketidakdukungannya terhadap tim-tim unggulan di turnamen tersebut. Saat mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dalam acara pratinjau, Keane berkata: “Aku tidak ingin Inggris yang menang! Tapi jelas, saat kita bekerja di sana, dan kamu bekerja di ITV, kamu ingin mereka tampil bagus. Dan kamu tahu mereka sedang melewati babak gugur, dan ketika mereka lolos, ada sedikit kegembiraan.”
Rencana emigrasi telah ditetapkan dengan tegas
Kecemasan sang pakar jelas semakin memuncak seiring mendekatnya turnamen menuju puncak dramatisnya pada 19 Juli. Menjelaskan rasa paniknya selama tahap-tahap akhir turnamen, Keane menambahkan: “Dan itulah saat aku mulai cemas, saat sudah masuk semifinal dan final. ‘Tolong, hentikan sekarang! Keluarkan mereka sekarang!’”
Ketika kemudian ditanya oleh rekan analis studio Micah Richards apakah kemenangan Inggris akan membuatnya senang, Keane dengan tegas menyatakan: “Tidak, saya akan pindah ke Australia.”
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Tantangan di Grup L menanti
Pasukan Tuchel akan menutup persiapan turnamen mereka dengan menghadapi Kosta Rika pada Rabu sebelum bertolak ke Kroasia untuk menjalani laga pembuka Grup L yang sulit. The Three Lions kemudian akan berhadapan dengan Ghana dan Panama dalam upaya mereka lolos ke babak 32 besar.
Menilai dinamika grup, Keane mencatat: “Anehnya bagi Inggris, pertandingan pertama mereka justru yang paling sulit, bukan begitu, di grup mereka, melawan Kroasia. Karena beberapa tim lain bisa membangun momentum menuju pertandingan itu. Tapi Inggris langsung berhadapan dengan Kroasia.”