Roy Keane mengumumkan bahwa ia akan pindah ke Australia jika Inggris menjuarai Piala Dunia

Kecemasan sang pakar jelas semakin memuncak seiring mendekatnya turnamen menuju puncak dramatisnya pada 19 Juli. Menjelaskan rasa paniknya selama tahap-tahap akhir turnamen, Keane menambahkan: “Dan itulah saat aku mulai cemas, saat sudah masuk semifinal dan final. ‘Tolong, hentikan sekarang! Keluarkan mereka sekarang!’”

Ketika kemudian ditanya oleh rekan analis studio Micah Richards apakah kemenangan Inggris akan membuatnya senang, Keane dengan tegas menyatakan: “Tidak, saya akan pindah ke Australia.”