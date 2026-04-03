Roy Hodgson meraih kemenangan pertamanya bersama Bristol City dalam 44 tahun, sementara manajer berpengalaman itu membagikan pesan khusus dari Sir Alex Ferguson

Hodgson mungkin mengira kariernya sebagai manajer sudah berakhir setelah lebih dari dua tahun absen dari dunia sepak bola pasca kepergiannya dari Crystal Palace. Namun, Bristol City menghubunginya dengan tawaran untuk menangani tujuh pertandingan, memberinya kesempatan untuk kembali ke Ashton Gate—sebuah hal yang luar biasa—44 tahun setelah masa jabatannya yang pertama berakhir pada tahun 1982.

Meskipun Bristol City tetap berada di papan tengah Championship dengan sedikit yang bisa diperjuangkan musim ini, kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah ini tentu akan mengembalikan sedikit semangat positif. Hasil ini menghentikan rentetan lima kekalahan dalam enam pertandingan dan memberikan awal yang sempurna bagi pelatih veteran tersebut dalam misi penyelamatannya yang singkat.

Dalam sebuah pencapaian yang luar biasa, Hodgson memastikan kemenangan pertamanya sebagai bos Bristol City dalam 44 tahun dan 35 hari, dengan kemenangan terakhirnya untuk klub tersebut terjadi pada Februari 1982 saat mengalahkan Preston 3-1.