Roy Hodgson meraih kemenangan pertamanya bersama Bristol City dalam 44 tahun, sementara manajer berpengalaman itu membagikan pesan khusus dari Sir Alex Ferguson
Kembalinya Hodgson yang telah lama dinantikan
Hodgson mungkin mengira kariernya sebagai manajer sudah berakhir setelah lebih dari dua tahun absen dari dunia sepak bola pasca kepergiannya dari Crystal Palace. Namun, Bristol City menghubunginya dengan tawaran untuk menangani tujuh pertandingan, memberinya kesempatan untuk kembali ke Ashton Gate—sebuah hal yang luar biasa—44 tahun setelah masa jabatannya yang pertama berakhir pada tahun 1982.
Meskipun Bristol City tetap berada di papan tengah Championship dengan sedikit yang bisa diperjuangkan musim ini, kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah ini tentu akan mengembalikan sedikit semangat positif. Hasil ini menghentikan rentetan lima kekalahan dalam enam pertandingan dan memberikan awal yang sempurna bagi pelatih veteran tersebut dalam misi penyelamatannya yang singkat.
Dalam sebuah pencapaian yang luar biasa, Hodgson memastikan kemenangan pertamanya sebagai bos Bristol City dalam 44 tahun dan 35 hari, dengan kemenangan terakhirnya untuk klub tersebut terjadi pada Februari 1982 saat mengalahkan Preston 3-1.
Dominasi di awal pertandingan membungkam para skeptis
Suasana terasa tegang saat kick-off, dengan para pendukung tim tamu menyuarakan uneg-uneg mereka dengan meneriakkan nama Gerhard Struber yang baru saja dipecat. Namun Hodgson segera berhasil memikat mereka saat tim Robins-nya langsung tancap gas, mendominasi 15 menit pertama yang sangat timpang di mana mereka tampak jauh lebih berbahaya daripada tuan rumah.
Mereka bermain lebih apik dan jauh lebih bersemangat, meskipun Emil Riis gagal memanfaatkan peluang satu lawan satu setelah menerima umpan terobosan. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-11 ketika Max Bird mengoper bola kepada Scott Twine, yang dengan tenang mencetak gol melalui tendangan kaki kanan dan memicu perayaan di tribun tim tamu.
Charlton membalas, namun Robins pun membalas
Charlton akhirnya berhasil menstabilkan permainan tepat saat para pemain Bristol tampak mulai kehilangan semangat awal mereka. Gol penyama kedudukan tercipta seolah-olah dari mana-mana menjelang jeda, ketika kerja sama satu-dua yang apik antara Lyndon Dykes dan Charlie Kelman membuka peluang bagi Dykes, yang kemudian menyarangkan bola ke gawang melalui tiang jauh.
City kembali memberikan ancaman setelah jeda, dengan Neto Borges melepaskan tendangan yang melambung tinggi setelah melakukan serangan berani dari lini belakang. Momen penentu jatuh ke tangan Noah Eile; pemain Swedia itu—seorang pahlawan yang tepat mengingat status legendaris Hodgson di Skandinavia—berhasil menyarangkan bola ke gawang setelah kiper Will Mannion gagal menghalau tendangan bebas rendah lainnya dari Twine.
Pesan Ferguson kepada Hodgson
Momen-momen akhir pertandingan tidak luput dari ketegangan, karena City membutuhkan keberuntungan ekstra untuk bertahan dengan susah payah. Para pemain pengganti Matt Godden, Tyreece Campbell, dan Joe Rankin-Costello nyaris mencetak gol untuk Charlton dalam serangan gencar di menit-menit akhir, namun organisasi pertahanan Hodgson tetap kokoh hingga peluit akhir berbunyi.
Kemenangan ini menandai tonggak sejarah yang penuh makna bagi pria berusia 78 tahun ini, yang tetap menjadi salah satu tokoh paling dihormati dalam dunia sepak bola Inggris. Setelah menerima ucapan selamat dari rekan-rekannya sebelum pertandingan, Hodgson mengungkapkan percakapan lucu dengan Sir Alex Ferguson mengenai keputusannya untuk mengambil pekerjaan sementara tersebut. "Dia hanya berkata, 'Saya pikir Anda gila,' dan saya rasa dia mungkin benar," aku Hodgson sambil tersenyum, membuktikan bahwa kecerdasan taktis dan kecerdasan humornya tidak pudar meskipun ia telah lama absen dari pinggir lapangan.